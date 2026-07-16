Τις ανεξαρτητοποιήσεις τους από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσαν το μεσημέρι της Πέμπτης και οι Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέττα.

Στις επιστολές τους προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη αναφέρουν:

Κώστας Μπάρκας

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (παρ. 5 του άρθρου 16 του Κανονισμού της Βουλης). Εφεξής θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως ανεξάρτητος Βουλευτής Πρεβέζης».

Καλλιόπη Βέττα

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ δυνάμει του άρθρου 16 παρ. 4 του Κανονισμού της Βουλης.

Εφεξής θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως ανεξάρτητη Βουλευτής».

Νωρίτερα, τον ίδιο δρόμο είχε ακολουθήσει και η Πόπη Τσαπανίδου.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει 15 βουλευτές, ενώ οι ανεξάρτητοι ανέρχονται πλέον σε 49.