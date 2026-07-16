Ανάρτηση με απολογισμό για τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους ελέγχους σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποίησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότερες υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο και επαναλαμβάνοντας τη θέση του ότι δεν είχαν βάση.

Τι αναφέρει για τις υποθέσεις των βουλευτών

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έφερε στη Βουλή αιτήματα άρσης ασυλίας για 13 πρόσωπα, σημειώνοντας ότι η Βουλή τα έκανε δεκτά ώστε, όπως αναφέρει, να μην υπάρχει αμφιβολία στην κοινή γνώμη.

Όπως υποστηρίζει, από τις 13 υποθέσεις, οι 11 ελέγχονταν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και οι δύο από την τακτική Δικαιοσύνη. Σύμφωνα με την ανάρτησή του, οι δύο τελευταίες υποθέσεις, που αφορούσαν τους Τάσο Χατζηβασιλείου και Μάξιμο Αθανασίου, τέθηκαν στο αρχείο από την Ελληνική Δικαιοσύνη.

Στη συνέχεια, αναφέρει ότι από τις 11 υποθέσεις που χειριζόταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι επτά τέθηκαν επίσης στο αρχείο, ενώ για τις υπόλοιπες τέσσερις ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος.

Ο υπουργός Υγείας υποστηρίζει ότι από την πρώτη στιγμή είχε χαρακτηρίσει τις υποθέσεις «αστείες» και χωρίς βάση, εκτιμώντας ότι χρησιμοποιήθηκαν για να ασκηθεί πίεση στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, προκειμένου να αποδεχθεί την πενταετή μονομερή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων από την Λάουρα Κοβέσι.

Παράλληλα, αναφέρει ότι οι πληροφορίες που έκαναν λόγο για επικείμενες υποθέσεις σε βάρος ακόμη 40 ή 50 προσώπων δεν επιβεβαιώθηκαν.

Οι αναφορές στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και στη Λάουρα Κοβέσι

Στην ίδια ανάρτηση, ο Άδωνις Γεωργιάδης σημειώνει ότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο δεν αποδέχθηκε την πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων, αλλά την ανανέωσε για δύο χρόνια.

Υποστηρίζει ακόμη ότι η Λάουρα Κοβέσι προσέφυγε στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου κατά της συγκεκριμένης απόφασης, χωρίς, όπως αναφέρει, να δικαιωθεί, ενώ προσθέτει ότι, κατά την άποψή του, ακόμη και ενδεχόμενη προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο δεν θα έχει διαφορετική κατάληξη.

Η πρόβλεψη για τις τέσσερις εκκρεμείς υποθέσεις

Ο υπουργός αναφέρει επίσης ότι είχε προβλέψει σε συνεντεύξεις του πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα έθετε στο αρχείο επτά ή οκτώ υποθέσεις και θα ασκούσε διώξεις στις υπόλοιπες, «για να σώσει τα προσχήματα», όπως χαρακτηριστικά σημειώνει.

Εκφράζει, ακόμη, τη βεβαιότητα ότι και οι τέσσερις υποθέσεις που παραμένουν θα καταλήξουν σε αθωωτικές αποφάσεις, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να εκδικαστούν άμεσα, σύμφωνα με τον νόμο, ώστε να υπάρξει το συντομότερο δυνατό η δικαστική ετυμηγορία.

Κατά τον ίδιο, μετά την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων υποθέσεων, ο Άρειος Πάγος θα προχωρήσει στις ενέργειες που θεωρεί αναγκαίες για την προστασία του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, ενώ εκτιμά ότι οι ευρωπαϊκές αρχές θα εξετάσουν τον τρόπο λειτουργίας ενός θεσμού, ο οποίος, όπως υποστηρίζει, χρησιμοποιήθηκε για πολιτικά παιχνίδια σε κράτος-μέλος.

Η αναφορά σε Χρήστο Τσουκαλά και Παναγιώτη Δουδωνή

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρεται στους Χρήστο Τσουκαλά και Παναγιώτη Δουδωνή, υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν τον είχαν χαρακτηρίσει «άσχετο».

Όπως σημειώνει, θεωρεί ότι οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν τις δικές του εκτιμήσεις, γράφοντας χαρακτηριστικά ότι «ο βιβλιοπώλης έπεσε σε όλα μέσα και αυτοί οι νομομαθείς σε όλα έξω».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Πάμε λοιπόν να κάνουμε απολογισμό των πράξεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Μας έφεραν στην Βουλή για να άρουμε την ασυλία σε 13 ανθρώπους, το κάναμε για να μήν έχει αμφιβολία η Κοινή Γνώμη. Οι 11 ελέγχονταν από την ίδια και οι δύο από την τακτική δικαιοσύνη. Πράξη πρώτη οι δύο τέθηκαν στο αρχείο (Χατζηβασιλείου, Αθανασίου) από την Ελληνική Δικαιοσύνη. Άρα έμεναν οι 11. Από τους 11 η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έθεσε σήμερα στο αρχείο τους 7 και λέει ότι άσκησε Δίωξη (σε βαθμό πλημμελήματος στους 4). Εγώ ο «κακός», «ο άσχετος» κλπ έλεγα από την πρώτη στιγμή ότι οι υποθέσεις είναι αστείες και δεν έχουν καμμία βάση, αλλά έγιναν για να πιεστεί το ΑΔΣ του ΑΠ να δεχθεί την πενταετή μονομερή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Εισαγγελέων από την κ. Κοβεσί. Τελικά σήμερα ξέρουμε ότι τις 7 τις έκρινε αστείες η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για τις 4 ψάχνει ένα πλημμέλημα. Αυτή ήταν η «εγκληματική συμμορία της ΝΔ» κατά την Αντιπολίτευση….Παράλληλα οι διαρροές ότι έρχονται υποθέσεις για άλλους 40, 50 κλπ έχουν πάει περίπατο.

Το ΑΔΣ δεν υποχώρησε και ανανέωσε για δύο μόνον χρόνια την θητεία τους, η κα Κοβεσί έκανε προσφυγή στην Όλομέλεια του Αρείου Πάγου κατά αυτής της αποφάσεως και έχασε πανηγυρικά. Ας πάει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο καλύτερα θα χάσει και εκεί και θα λυθεί άπαξ δια παντός το θεσμικό Πραξικόπημα της αυτοανανέωσης τους που πήγαν να κάνουν.

Πάμε τώρα στις υποθέσεις. Σε σειρά συνεντεύξεων μου είχα προβλέψει ότι αν και κανονικά και οι 11 είναι για αρχείο, αυτό δεν θα το αντέξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και άρα θα βάλει στο αρχείο 7 ή 8 και θα ασκήσει δίωξη για τις υπόλοιπες για να σώσει τα προσχήματα. Όπερ και εγένετο. Έπεσα μέσα και στους αριθμούς λες και αποφάσισα ο ίδιος. Σας λέω τώρα με την ίδια βεβαιότητα ότι και οι 4 θα αθωωθούν πανηγυρικά στα Δικαστήρια διότι οι υποθέσεις είναι ΑΣΤΕΙΕΣ. Το μόνον που πρέπει να γίνει είναι να δικαστούν άμεσα, όπως προβλέπει ο νόμος που περάσαμε και να έχουμε και την δικαστική ετυμηγορία όσο γίνεται γρηγορότερα. Μετά την αθώωση και των 4 είμαι βέβαιος ότι ο Άρειος Πάγος θα πράξει όσα πρέπει για να προστατεύσει το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα και οι Ευρωπαϊκές Αρχές θα ασχοληθούν σοβαρά με το πώς επέτρεψαν σε έναν θεσμό που φτιάχτηκε για να αυξήσει την διαφάνεια και τον έλεγχο να παίξει πολιτικά παιχνίδια σε Κράτος Μέλος. Αλλά αυτά στο μέλλον.

Υγ: Θυμάμαι ακόμη τους κ. Τσουκαλά και Δουδωνή να με κατηγορούν και να λένε ότι είμαι «άσχετος» κλπ αλλά εγώ ο βιβλιοπώλης έπεσα σε όλα μέσα και αυτοί οι νομομαθείς σε όλα έξω. Ετσι για την ιστορία».