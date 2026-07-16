Μία απάντηση στα σενάρια περί σχέσεων του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού με τη Ρωσία έδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», Θανάσης Αυγερινός, ξεκαθαρίζοντας ότι το νέο πολιτικό εγχείρημα δεν διατηρεί «καμία ειδική σχέση με καμία μεγάλη δύναμη».

«Αυτά είναι ανέκδοτα που ακούστηκαν επειδή εμφανίστηκα εγώ να συμμετέχω σε αυτό το κίνημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Όπως είπε, στο κόμμα συμμετέχουν ομογενείς από πολλές χώρες και όχι μόνο από τη Ρωσία.

«Υπάρχουν και άλλοι ομογενείς μας από τη Ρωσία. Όμως υπάρχουν πολύ περισσότεροι ομογενείς μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από ευρωπαϊκές χώρες και από την Αυστραλία. Είναι Έλληνες που θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα τους. Γιατί δεν επικεντρώνετε την προσοχή σας σε αυτούς;», διερωτήθηκε ο γνωστός δημοσιογράφος.

«Δεν έχουμε ουδεμία ειδική σχέση με καμία μεγάλη δύναμη. Δεν θέλουμε να είμαστε ακολούθημα καμίας ξένης δύναμης».

Επίσης, ο Θανάσης Αυγερινός απέρριψε και τους χαρακτηρισμούς περί «αντισυστημικού» κόμματος.

«Ούτε το “αντισυστημικό” μάς αρέσει ιδιαίτερα. Θεωρούμε ότι είμαστε το πιο σταθερό κόμμα της ελληνικής κοινωνίας, γιατί θέλουμε να λύσουμε το βασικό πρόβλημα της δημοκρατίας», υποστήριξε.

Όπως είπε, στόχος είναι να εκφραστούν όσοι έχουν απομακρυνθεί από την πολιτική διαδικασία αλλά και πολίτες που απογοητεύτηκαν από τα υπάρχοντα κόμματα.

«Μας έχουν χαρακτηρίσει και ακροαριστερούς και ακροδεξιούς. Αυτό δείχνει ότι δεν χωράμε στα παλιά στερεότυπα», σχολίασε.

Περιέγραψε το κόμμα ως μια πατριωτική δύναμη που ενώνει ανθρώπους διαφορετικών πολιτικών αφετηριών.

«Είμαστε πατριώτες από όλες τις ιδεολογικές αφετηρίες. Ανάμεσά μας υπάρχουν αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι και άνθρωποι που δεν ταυτίζονται με κανέναν πολιτικό χώρο. Συμφωνούμε όμως στα βασικά», είπε ο γνωστός δημοσιογράφος.