Στο φουλ δουλεύει η κυβερνητική μηχανή με τον πρωθυπουργό να δίνει τον τόνο καθώς σε καθημερινή βάση προωθείται το κυβερνητικό έργο, γίνονται σχεδιασμοί και παράλληλα συνεχίζεται η επαφή με τους πολίτες προκειμένου να επικοινωνηθούν όλα τα παραπάνω.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ακόμα μια φορά επανέλαβε χθες ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 παρά τα σενάρια που διακινούνται περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.

Αυτό που τονίζεται σε κάθε περίπτωση είναι ότι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν περιμένουν την προεκλογική περίοδο για να φτάνει ο πρωθυπουργός αλλά και τα στελέχη του σε κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά δηλώνουν διαρκώς παρόντες, αντιμετωπίζουν τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα και στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες.

Η τακτική απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά

Ο πρωθυπουργός όμως ακολουθεί και μια άλλη τακτική απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά και αυτό φάνηκε χθες με την αιχμή που άφησε αναφερόμενος στο 1993 όταν έπεσε η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με υπαιτιότητα του Μεσσήνιου πολιτικού.

Κάνοντας αναφορά στα έργα υποδομής της Εύβοιας, είπε ότι θυμάται πολύ καλά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, το καλοκαίρι του 1993, «λίγο πριν πέσει η Κυβέρνηση, έτσι όπως έπεσε, να εγκαινιάζει τη γέφυρα της Χαλκίδας», τόνισε και ο νοών νοείτω.

Το γεμάτο πρόγραμμα και οι μεταρρυθμίσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που ζητά από τα στελέχη του είναι να παραμένουν προσηλωμένοι στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων αλλά και παράλληλα να είναι σε διαρκή εγρήγορση προκειμένου να συσπειρώσουν την γαλάζια βάση. Και αυτή η διπλή στόχευση του πρωθυπουργού αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι σήμερα στις 12.00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα συγκλιθεί η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ.

Και έως το τέλος του μήνα το πρόγραμμα σε κυβέρνηση και κόμμα θα είναι γεμάτο λίγο πριν την ολιγοήμερη παύση για διακοπές.

Τη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΟΙΠ θα απασχολήσει το ⁠Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και μάλιστα σε αυτή η ελληνική κυβέρνηση θα «κλειδώσει» τις εθνικές της θέσεις ενόψει των σκληρών και μακρών διαπραγματεύσεων που ακολουθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ευρώπης.

Επίσης θα τεθεί επί τάπητος ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τα δίκτυα (οδικά, ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά και σιδηροδρομικά).

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής θα θέσει στο επίκεντρο τα οδικά, σιδηροδρομικά και συγκοινωνιακά δίκτυα, προγραμματίζοντας τη νέα γενιά έργων και εξασφαλίζοντας τους απαραίτητους πόρους από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ε.Ε..

Επίσης, ο προγραμματισμός θα αφορά στο Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο 2026–2030 που αποτελεί τον βασικό οδικό χάρτη για την ανάπτυξη υποδομών συνδεσιμότητας με την πλήρη αξιοποίηση των δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας (VHCN) και του 5G.

Στον τομέα της τεχνολογίας θα συζητηθούν οι ρυθμίσεις για την ταχύτερη ανάπτυξη οπτικών ινών, τη μείωση του κόστους εγκατάστασης μέσω της κοινής χρήσης υποδομών και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.

Τέλος, όσον αφορά στα Ενεργειακά Δίκτυα το ζητούμενο είναι η αποθήκευση ενέργειας με την εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας ισχύος περίπου 3 GW έως το τέλος του 2028, ενισχύοντας τη διείσδυση των ΑΠΕ.