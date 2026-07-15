Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει γύρω από τη λειτουργία των νέων χώρων του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προχώρησε σε μια αναλυτική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απαντώντας άμεσα στις φήμες που κυκλοφόρησαν και υποστήριζαν ότι ο ιατρικός εξοπλισμός της νέας πτέρυγας ήταν δανεικός μόνο για τις ανάγκες των εγκαινίων και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από τον χώρο.



Ο υπουργός δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από σχετικό βίντεο που διακινήθηκε στο διαδίκτυο, το οποίο ισχυριζόταν ότι η νέα πτέρυγα παρέμενε κλειστή επειδή τα μηχανήματα είχαν μεταφερθεί αλλού.



Θέλοντας να αποδομήσει τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, ο Άδωνις Γεωργιάδης παρέθεσε τη μαρτυρία ενός γιατρού που εργάζεται στα ΤΕΠ του συγκεκριμένου νοσοκομείου, ο οποίος επιβεβαίωσε γραπτώς ότι το τμήμα είναι πλήρως εξοπλισμένο.

Τι αναφέρει ο γιατρός των επειγόντων για τη λειτουργία του τμήματος

Σύμφωνα με την τοποθέτηση του γιατρού, ο τρόπος λειτουργίας της ομάδας στα επείγοντα ήταν «υποδειγματικός», ενώ ο ίδιος έσπευσε να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τη στελέχωση και τις υποδομές. Σημείωσε ότι απαιτείται ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής ώστε τόσο το προσωπικό όσο και οι ασθενείς να εξοικειωθούν με τους νέους, σύγχρονους χώρους και τον τρόπο λειτουργίας τους.



Ο ίδιος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τονίζοντας ότι χρειάζονται υπομονή, στήριξη και σωστή διαχείριση. Απαντώντας δε άμεσα στις φήμες, δήλωσε κατηγορηματικά: «Είχα και εξοπλισμό για όσους πιστεύετε το αντίθετο».



Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε λόγο για «προπαγάνδα» από όσους, όπως υποστήριξε, «δεν αντέχουν την πραγματική πρόοδο του ΕΣΥ», εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη του για το γεγονός ότι την επίμαχη ψευδή ανάρτηση «δυστυχώς πίστεψαν πολλοί».

Για να καταλάβετε το μέγεθος της προπαγάνδας που κάνουν διότι δεν αντέχουν την πραγματική πρόοδο του ΕΣΥ. Στην πρώτη φωτό ένα «πολιτισμένο» σχόλιο ενός που δήθεν ανησυχεί για το ΕΣΥ και το Νοσοκομείο Κορίνθου, στην δεύτερη ανάρτηση πριν λίγο ιατρού από τα ΤΕΠ Κορίνθου που απαντά… pic.twitter.com/0g2FScQZR6 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 15, 2026

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Για να καταλάβετε το μέγεθος της προπαγάνδας που κάνουν διότι δεν αντέχουν την πραγματική πρόοδο του ΕΣΥ. Στην πρώτη φωτό ένα «πολιτισμένο» σχόλιο ενός που δήθεν ανησυχεί για το ΕΣΥ και το Νοσοκομείο Κορίνθου, στην δεύτερη ανάρτηση πριν λίγο ιατρού από τα ΤΕΠ Κορίνθου που απαντά και σε αυτό το σαχλό βίντεο που δυστυχώς πίστεψαν πολλοί! Θα τους νικήσουμε και πάλι διότι η Ελλάδα μας είναι κρίμα να πέσει στα χέρια αυτών των άρρωστων ανθρώπων».



