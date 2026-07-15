Το Σάββατο 18 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η εκλογή του νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, όπως αποφασίστηκε κατά τη συνεδρίαση των βουλευτών του κόμματος την Τετάρτη 15 Ιουλίου.

Η διαδικασία αναμένεται να σηματοδοτήσει την επόμενη ημέρα για την Κοινοβουλευτική Ομάδα, καθώς θα αναδειχθεί το πρόσωπο που θα αναλάβει την πολιτική και κοινοβουλευτική εκπροσώπησή της το επόμενο διάστημα.

Στην ίδια συνεδρίαση, οι βουλευτές εξέλεξαν ομόφωνα νέο γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας τον βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης Γιάννη Αμανατίδη.

Το πρώτο μήνυμα του Γιάννη Αμανατίδη

Μετά την εκλογή του, ο Γιάννης Αμανατίδης δήλωσε ότι η ανάληψη των νέων καθηκόντων του συνοδεύεται από «βαριά ευθύνη», τονίζοντας πως η Κοινοβουλευτική Ομάδα οφείλει να συνεχίσει να λειτουργεί με ενότητα, σοβαρότητα και συλλογικότητα.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να δίνει τις κοινοβουλευτικές μάχες απέναντι στις κυβερνητικές πολιτικές, κάνοντας λόγο για ζητήματα όπως η ακρίβεια, οι κοινωνικές ανισότητες, η υποχώρηση του κοινωνικού κράτους και η απαξίωση των θεσμών.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία είναι παρών και θα παραμείνει παρών με ευθύνη απέναντι στην ιστορία μας. Με ενότητα απέναντι στις δυσκολίες και με καθαρή δέσμευση απέναντι στον ελληνικό λαό, προχωράμε μπροστά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο νέος γραμματέας ανακοίνωσε επίσης ότι θα αποσταλεί επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής για την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, μετά από σχετική δήλωση του βουλευτή.

Έτσι, μετά την εκλογή του νέου γραμματέα, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην εκλογή του νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας το πρωί του Σαββάτου, η οποία αποτελεί το επόμενο κρίσιμο βήμα στις εσωκομματικές εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι αντιρρήσεις του Σωκράτη Φάμελλου για τη διαδικασία

Τις αντιρρήσεις του για τη διαδικασία που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτα για την εκλογή γενικού γραμματέα και μετά προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, εξέφρασε ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος.

Συγκεκριμένα σε επικοινωνία που είχε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, που είχε την πρωτοβουλία πρόσκλησης της ΚΟ, ο Σωκράτης Φάμελλος εξέφρασε την έντονη διαφωνία του για το γεγονός πως προηγείται η εκλογή γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της εκλογής προέδρου ΚΟ, που αποτελεί τη μείζονα πολιτική προτεραιότητα και υποχρέωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του πρώην προέδρου, ο κ. Φάμελλος επεσήμανε πως το να τεθεί εκλογή γραμματέα ΚΟ, με στόχευση να επιστρέψει ένας ανεξάρτητος βουλευτής στην ΚΟ, ώστε να είναι υποψήφιος πρόεδρος, είναι απαράδεκτη μεθόδευση σε αντίθεση με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τον κανονισμό της Βουλής, άλλα και με τις αξίες της Αριστεράς.

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως δεν θα συμμετέχει στη συνεδρίαση της ΚΟ, ώστε να μην νομιμοποιήσει «αυτή την απαράδεκτη μεθόδευση», η οποία έπεται επιλογών των τελευταίων ημερών που έχουν προσβάλει το κόμμα και τα μέλη του.