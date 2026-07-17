Η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής ΠΑΣΟΚ Βόρειου Τομέα Αθηνών και δικηγόρος, συζητά με τον Βίκτωρα Μοντζέλλι στην εκπομπή Networking του Newsbeast

Η Μιλένα Αποστολάκη με υποδέχτηκε στο γραφείο της, στο κέντρο της Αθήνας. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σε μία εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για την εκπομπή Networking του Newsbeast, μίλησε για την πορεία του ΠΑΣΟΚ, τη φθορά της κυβέρνησης, τις δημοσκοπήσεις και τα μεγάλα ζητήματα που πιέζουν σήμερα την ελληνική κοινωνία. Η κυρία Αποστολάκη αναγνωρίζει ότι, παρά την υποχώρηση της πολιτικής και εκλογικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας, το κόμμα που εκπροσωπεί δεν έχει ακόμη καταφέρει να μετατρέψει αυτή τη δυσαρέσκεια σε ένα ισχυρό και ανατρεπτικό πλειοψηφικό ρεύμα.

Η έμπειρη βουλευτής δεν αποφεύγει την αυτοκριτική. «Σήμερα πρέπει να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας», επισημαίνει, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να γίνει πιο αξιόπιστο, πιο μαχητικό και περισσότερο παρόν στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Για την ίδια, η πολιτική αλλαγή δεν θα προκύψει αυτόματα από τη φθορά της κυβέρνησης, αλλά θα απαιτήσει πειστικές προτάσεις, καθαρό πολιτικό λόγο και την οικοδόμηση μιας νέας σχέσης εμπιστοσύνης με την κοινωνία.

Ανατρέχει στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, όταν το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στο επίκεντρο της κοινωνικής οργής, της πολιτικής απαξίωσης και μιας πρωτοφανούς εκλογικής συρρίκνωσης. «Ήθελαν να εξαφανιστεί το ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι τεράστιες οι ρίζες του», σημειώνει, αποδίδοντας την αντοχή του κόμματος στους βαθιούς ιστορικούς και κοινωνικούς δεσμούς του, αλλά και στη σταδιακή, δικαιότερη αποτίμηση των ευθυνών για τη χρεοκοπία και την περιπέτεια της χώρας.

Η συζήτηση επεκτείνεται στην ακρίβεια και στην ολιγοπωλιακή λειτουργία της αγοράς, με την κυρία Αποστολάκη να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν αξιοποιεί, όπως θα έπρεπε, τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την προστασία των καταναλωτών. Περιγράφει τις παρεμβάσεις που, κατά την άποψή της, θα έπρεπε να πραγματοποιήσει μια κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήδη από τους πρώτους μήνες της θητείας της -εφόσον κερδίζει τις εκλογές- με αυστηρούς ελέγχους, ουσιαστικά πρόστιμα και στοχευμένες μειώσεις του ΦΠΑ.

Ιδιαίτερα αιχμηρή εμφανίζεται και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταγγέλλοντας κυβερνητικές μεθοδεύσεις και υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση δεν πρόκειται να κλείσει ούτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ούτε σε επίπεδο ελληνικής δικαιοσύνης. Ταυτόχρονα, αναφέρεται στη λειτουργία των τραπεζών, των funds και των servicers, τονίζοντας ότι η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι αναγκαία, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί το μοναδικό ζητούμενο, ιδιαίτερα όταν η διάσωση των τραπεζών χρηματοδοτήθηκε από το υστέρημα της ελληνικής κοινωνίας.

Η Μιλένα Αποστολάκη τοποθετείται, επίσης, για τον Αλέξη Τσίπρα και τη δημόσια συζήτηση γύρω από την πολιτική εντιμότητα, αποφεύγοντας τους εύκολους χαρακτηρισμούς και επιμένοντας ότι κάθε πολιτικός κρίνεται από τα πεπραγμένα, τις πράξεις και τη συνολική διαδρομή του. Τέλος, περιγράφει ως μεγαλύτερο πολιτικό φόβο για το αύριο τη διεύρυνση της απόστασης ανάμεσα στους πολίτες και την πολιτική. Ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης που, όπως προειδοποιεί, μπορεί να οδηγήσει είτε στην παθητική μοιρολατρία είτε στην ενίσχυση δημαγωγών και πολιτικών τυχοδιωκτών.

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Ο Βίκτωρας Μοντζέλλι συζητά με τη Μιλένα Αποστολάκη

Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καρπωθεί τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας; «Το αίτημα στην ελληνική κοινωνία για πολιτική αλλαγή, και για πολιτική ανατροπή της σημερινής κυβέρνησης, είναι πλέον όχι μόνο ώριμο, είναι πλειοψηφικό. Όλες οι μετρήσεις στις οποίες αναφερθήκαμε πριν συμφωνούν ότι ένα ποσοστό που ξεπερνάει το 70% της ελληνικής κοινωνίας θέλει πολιτική αλλαγή. Και έχει μια αρνητική αξιολόγηση ως προς το κυβερνητικό έργο. Παρ’ όλα αυτά, είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε δει ακόμη δημοσκόπηση στην οποία να υπάρχει ανατροπή στην πρώτη θέση. Έχουμε μια σαρωτική μείωση της εκλογικής και πολιτικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία εξακολουθεί να παραμένει στην πρώτη θέση. Είναι κάτι, κατά την άποψή μου, αρνητικό και ασφαλώς στενόχωρο. Ασφαλώς στενόχωρο για το ΠΑΣΟΚ, που ως μια δύναμη διακυβέρνησης και ευθύνης, φιλοδοξεί να είναι ο καταλύτης που θα πετύχει αυτή την ανατροπή. Όμως, νομίζω ότι εξηγείται. Και τι θέλω να πω. Ασφαλώς, για να ξεκινήσω από την αυτοκριτική προσέγγιση, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Είναι μεγάλο το περιθώριο βελτίωσης που έχουμε και είναι ευθύνη όλων μας να γίνουμε καλύτεροι, πιο αξιόπιστοι, πιο μαχητικοί, άρα να κερδίσουμε περισσότερη εμπιστοσύνη».

Έχει χάσει το ΠΑΣΟΚ τη δυναμική που είχε το brand name του; «Είναι τεράστιες οι ρίζες του ΠΑΣΟΚ. Και θέλω να σας πω, επίσης, ότι υπήρχαν όλες οι πολιτικές και κοινωνικές προϋποθέσεις, για να εξαφανιστεί το ΠΑΣΟΚ – το περίφημο Pasokification. Γιατί δεν συνέβη αυτό; Γιατί δηλαδή, ενώ ο λαϊκισμός ερχόταν με φόρα στη χώρα μας, πατώντας πάνω στη φτωχοποίηση, και τη δραματική περιπέτεια της χρεοκοπίας; Υποσχέθηκαν τα πάντα. Υπήρχαν μελανές στιγμές στελεχών του ΠΑΣΟΚ, χυδαίας δημόσιας συμπεριφοράς που μας έκαναν όλους να απολογούμαστε. Κόπηκαν μισθοί και συντάξεις. Υπήρξε αυτή η γενικευμένη οργή και αγανάκτηση, με κεντρικό αποδέκτη το ΠΑΣΟΚ. Με αποκλειστικό αποδέκτη το ΠΑΣΟΚ. Σχεδόν δεκαπέντε χρόνια μετά, φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, είναι πολύ πιο σοφή η κοινή γνώμη. Η οργή και η αγανάκτηση έχει υποχωρήσει και ο επιμερισμός και ο καταλογισμός των ευθυνών είναι πιο δίκαιος».

Ποια αναμένεται να είναι η πολιτική κατάληξη της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ; «Η κυβέρνηση με αλλεπάλληλες μεθοδεύσεις, με πραξικοπήματα, η ιστορία με την επιστολική ψήφο είναι μια μελανή σελίδα στα κοινοβουλευτικά χρονικά της χώρας που βέβαια έρχεται να προστεθεί σε όσα έγιναν με την εξεταστική των υποκλοπών και την μη κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων, μεθόδευσε το ακαταδίωκτο, την ατιμωρησία, την παραγραφή για δύο πρωταγωνιστές του σκανδάλου με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τους κυρίους Βορίδη και Αυγενάκη. Όμως, όπως ξέρετε πολύ καλά, η ιστορία αυτή δεν σταματά και δεν θα σταματήσει. Δεν θα σταματήσει ούτε σε ό,τι αφορά τις ενέργειας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ούτε και σε ό,τι αφορά την ελληνική δικαιοσύνη».

Πώς κερδίζεται η μάχη απέναντι στην ακρίβεια; «Η μάχη για την ακρίβεια, η μάχη εναντίον της ακρίβειας, κατά την άποψή μου, δίνεται από την εκάστοτε κυβέρνηση το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης, της νέας διακυβέρνησής της. Εκεί δημιουργούνται οι μηχανισμοί, αλλά κυρίως εκεί, ξέρετε, στέλνονται τα μηνύματα. Τα μηνύματα στην αγορά. Και τίθενται ή δεν τίθενται οι κανόνες για τον υγιή ανταγωνισμό και τη λειτουργία της χωρίς ολιγοπωλιακά χαρακτηριστικά. Αυτό λοιπόν δεν έγινε από την κυβέρνηση το 2019. Αντιθέτως, η Επιτροπή Ανταγωνισμού υποβαθμίστηκε. Εξακολουθεί να είναι υποστελεχωμένη. Οι υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης είχαν μηδενικό ρόλο στους ελέγχους. Η αγορά αφέθηκε να λειτουργεί με ολιγοπωλιακά χαρακτηριστικά όπως ο κύριος Στουρνάρας, ο διοικητής τράπεζας της Ελλάδας, επισημαίνει. Και δεν υπήρξαν παρεμβάσεις, σημειακές παρεμβάσεις, που θα έστελναν αυτό, ξέρετε, το κυρίαρχο και πανίσχυρο μήνυμα που κάθε κυβέρνηση, πόσο μάλλον μια νεοεκλεγής κυβέρνηση, με νωπή εντολή, έχει τη δυνατότητα να στείλει. Αντ’ αυτού η αγορά αφέθηκε στο έλεος. Επειδή έχουμε εκλογές, είτε το φθινόπωρο είτε την άνοιξη του 2027, η νέα κυβέρνηση ή μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, στο πρώτο εξάμηνο θα είχε αλλάξει εντελώς το τοπίο της αγοράς. Διότι θα είχε ενισχύσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, θα είχε ενισχύσει την Επιτροπή Ανταγωνισμού, το πρώτο δίμηνο θα είχαν επιβληθεί και εισπραχθεί δύο τρία σοβαρά πρόστιμα, τα οποία θα είχαν στείλει ένα εξαιρετικά ηχηρό και απειλητικό μήνυμα στην αγορά: ότι αυτές οι κερδοσκοπικές λειτουργίες δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές. Το ΠΑΣΟΚ θα είχε παρέμβει στον ΦΠΑ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Έχουμε πει ότι τα επιχειρήματα της Νέας Δημοκρατίας είναι αστεία».

Χρειάζεται μία αυστηρότερη κυβερνητική παρέμβαση προς τις τράπεζες ή με αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως θα δινόταν ένα λάθος μήνυμα προς την οικονομία; «Ο τραπεζικός τομέας λειτουργεί κι αυτός με ολιγοπωλιακά χαρακτηριστικά, έχουμε τέσσερις συστημικές τράπεζες και μία που είναι στις παρυφές. Είναι ένας τομέας ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει μία ιλιγγιώδη κερδοφορία. Το ΠΑΣΟΚ ως μία δύναμη ευθύνης, μία δύναμη διακυβέρνησης, δεν είναι ένα κόμμα το οποίο θεωρεί ότι δεν τρέχει τίποτα αν κλείσει το χρηματιστήριο ή που θα έκλεινε τις τράπεζες. Το λέω αυτό ως μία μεγάλη μας αντίστιξη σε σχέση με πρόσωπα και δυνάμεις που πέρασαν από τη διακυβέρνηση της χώρας και φιλοδοξούν να επανέλθουν. Η υγιής λειτουργία του τραπεζικού συστήματος είναι πυλώνας για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, για ένα θετικό επενδυτικό κλίμα που έχουμε ανάγκη, για την προσέλκυση επενδύσεων. Κατά συνέπεια, η σταθερότητα στον τραπεζικό τομέα είναι ένα ζητούμενο. Αλλά δεν μπορεί να είναι το μόνο. Και το λέω αυτό γιατί η επανειλημμένη ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών έγινε από το υστέρημα και όχι από το περίσσευμα του ελληνικού λαού. Και το κοινωνικό μέρισμα, η ώρα δηλαδή της επιστροφής, έχει σημάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό».

Είναι ο Αλέξης Τσίπρας ο πιο έντιμος πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης; «Το ζήτημα της εντιμότητας των πολιτικών είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ την κοινή γνώμη, δικαίως. Διότι η κοινή γνώμη, όχι μόνο στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, παντού, κατακλύζεται είτε από υπαρκτές αποκαλύψεις, είτε από fake news που θολώνουν την εικόνα και δημιουργούν και τροφοδοτούν μια καχυποψία. Κάθε πολιτικός είναι υπεύθυνος για τα πεπραγμένα του και την πορεία του και είναι αυτός που με τις πράξεις του, με τα λόγια του, με την πορεία του θα υπερασπιστεί την ακεραιότητά του».

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος πολιτικός φόβος για το αύριο; «Ο μεγαλύτερος πολιτικός μου φόβος για το αύριο είναι να διευρύνεται αυτή η απόλυτη έλλειψη εμπιστοσύνης στους πολιτικούς και την πολιτική. Να διευρύνεται το χάσμα ανάμεσα στους πολίτες και την πολιτική. Να μην σταματήσει ή να συνεχίζεται αυτό το έλλειμμα εμπιστοσύνης. Αυτή η διάχυτη καχυποψία που οδηγεί, βέβαια, σε δύο διεξόδους που μόνο διέξοδοι δεν είναι. Είτε μία παθητική μοιρολατρία, είτε σε ευήκοα ώτα απέναντι σε ανεύθυνους τυχοδιώκτες, σε συνειδητούς δημαγωγούς που θα αντιμετωπίσουν με ακόμα μικρότερη αξιοπιστία και με ακόμα λιγότερο σεβασμό τις ανάγκες και τους φόβους των ανθρώπων.