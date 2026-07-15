Ολοκληρώθηκε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, σε δεύτερη ανάγνωση, η επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τα μέτρα εφαρμογής του ευρωπαϊκού κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να συζητηθεί και να τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026. Η επίσημη κοινοβουλευτική διαδικασία αφορά την εφαρμογή στην Ελλάδα του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1689, γνωστού ως AI Act.

Κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε μόνο η Νέα Δημοκρατία.

Το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν, ενώ το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΙΚΗ επιφυλάχθηκαν να ανακοινώσουν την τελική τους θέση κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια.

Παπαστεργίου: «Καθαρό γήπεδο, με καθαρούς κανόνες»

Υπεραμυνόμενος των νέων ρυθμίσεων, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, τόνισε ότι το νομοσχέδιο επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ξεκάθαρο και διαφανές πλαίσιο για την ανάπτυξη και τη χρήση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο πραγματικά έρχεται να δημιουργήσει πλέον ένα καθαρό γήπεδο, με καθαρούς κανόνες και διαφάνεια, τόσο για την προστασία της εθνικής ασφάλειας όσο και των δικαιωμάτων των πολιτών από τη χρήση και αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, που τόσο κρίσιμη και απαραίτητη είναι στις μέρες μας», ανέφερε.

Ο υπουργός χαρακτήρισε «χρήσιμες και εποικοδομητικές» τις παρατηρήσεις που διατύπωσαν τα κόμματα και οι εκπρόσωποι.