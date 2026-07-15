Προχωρά σε νέα πολιτική πορεία ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, καθώς ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ και την ανεξαρτητοποίησή του και διευρύνοντας παράλληλα τη φυγή από την Κουμουνδούρου.

Την απόφασή του γνωστοποίησε με δημόσια δήλωση, στην οποία εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την επιλογή, ενώ επισημαίνει ότι έχει ήδη ενημερώσει τον Πρόεδρο της Βουλής.

Στη δήλωσή του, ο Χάρης Μαμουλάκης αναφέρει:

«Οι ευρύτερες μεταβολές που συντελούνται στον χώρο της κεντροαριστεράς και οι εξελίξεις στο (ως χθες) κόμμα μου, τον ΣΥΡΙΖΑ, με οδήγησαν στην απόφαση να προχωρήσω στην ανεξαρτητοποίησή μου.

Ενημέρωσα ήδη τον Πρόεδρο της Βουλής.

Ευχαριστώ όλες και όλους, που βρεθήκαμε μαζί στον δύσκολο δρόμο. Κάθε τι που φέρνει μια αλλαγή, φέρνει μαζί μέσα του τη δύναμη της ελπίδας».