Σε εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται αυτές τις ώρες οι προετοιμασίες στο Προεδρικό Μέγαρο για την καθιερωμένη ετήσια δεξίωση με αφορμή την επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Οι περισσότερες προσκλήσεις έχουν ήδη αποσταλεί, ενώ ο συνολικός αριθμός των καλεσμένων εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τους 1.700. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες πολιτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού, στην οποία, πέρα από τα μηνύματα που εκπέμπονται με αφορμή την ιστορική επέτειο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν κάθε φορά οι παρουσίες, οι απουσίες και τα πολιτικά «πηγαδάκια» που σχηματίζονται στους κήπους του Προεδρικού μεγάρου.

Η φετινή δεξίωση θα έχει, πάντως, μια σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Για πρώτη φορά μετά το 2013, οι πολιτικοί αρχηγοί, τα μέλη της κυβέρνησης και οι βουλευτές θα έχουν τη δυνατότητα να παραστούν μαζί με τους/τις συζύγους ή συντρόφους τους. Αυτό σημαίνει ότι, πέρα από την πολιτική διάσταση της εκδήλωσης, αναμένονται αρκετές εμφανίσεις στα σκαλιά του νεοκλασικού μεγάρου, οι οποίες θα τραβήξουν τα βλέμματα και να συζητηθούν.

Ποιοι πολιτικοί αρχηγοί δεν αναμένεται να παραστούν

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, στη δεξίωση δεν αναμένεται να παραστεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, τον οποίο θα εκπροσωπήσει ο Ζ’ αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου και βουλευτής του κόμματος, Βασίλης Βιλιάρδος. Απών αναμένεται να είναι και ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός, όπως και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η τελευταία έδινε το «παρών» στις αντίστοιχες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της θητείας της Κατερίνας Σακελλαροπούλου, ωστόσο πλέον οι σχέσεις της με τον σημερινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, χαρακτηρίζονται από έντονη πολιτική και προσωπική αντιπαράθεση, οπότε το πιθανότερο είναι να μην τη δούμε. Στη λίστα των προσκεκλημένων δεν περιλαμβάνονται επίσης οι επικεφαλής πολιτικών σχηματισμών που δεν διαθέτουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και η Μαρία Καρυστιανού, ιδρυτής του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Αντιθέτως, πρόσκληση έχει λάβει π.χ. η κ. Αφροδίτη Λατινοπούλου, επικεφαλής της «Φωνής Λογικής», καθώς διαθέτει την ιδιότητα της ευρωβουλευτή.

Η αβεβαιότητα για τον ΣΥΡΙΖΑ και η νέα κοινοβουλευτική σειρά

Ιδιαίτερη προσοχή δίνουν πάντως οι συνεργάτες του Κωνσταντίνου Τασούλα στις συνεχείς εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, καθώς οι συνεχείς αλλαγές στη σύνθεση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας επηρεάζουν τόσο τη λίστα των προσκλήσεων όσο και την επίσημη χωροθέτηση των πολιτικών προσώπων. Οι αρμόδιοι της Προεδρίας καλούνται να προσαρμόζουν διαρκώς τον σχεδιασμό τους, στέλνοντας προσκλήσεις σε νέα πρόσωπα που καταλαμβάνουν κοινοβουλευτικές έδρες έπειτα από παραιτήσεις. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Θεοδώρας Ακριώτου στην Εύβοια, η οποία αναδείχθηκε βουλευτής μετά την παραίτηση του Συμεών Κεδίκογλου. Την ίδια στιγμή, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του ποιος θα εκπροσωπήσει τελικά τον ΣΥΡΙΖΑ ως αρχηγός ή ως πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στο κεντρικό κιόσκι του Προεδρικού Μεγάρου από τη στιγμή που παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος. Εκεί, παραδοσιακά κάθονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και οι επικεφαλής των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Μία από τις εικόνες που αναμένεται να διαφοροποιήσουν αισθητά τη φετινή καλοκαιρινή βραδιά στο Προεδρικό Μέγαρο αφορά την παρουσία πλέον συζύγων και συντρόφων δίπλα στους πολιτικούς αρχηγούς. Μαζί με τον Κωνσταντίνο Τασούλα αναμένεται να καθίσει η σύζυγός του, Φανή Σταθοπούλου, ενώ στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένεται να βρίσκεται η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, δεν έχει ενημερώσει μέχρι στιγμής την Προεδρία εάν θα συνοδευτεί, ενώ αντίστοιχη ενημέρωση δεν έχει δοθεί ούτε από τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.

Τα βλέμματα σε Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελούν οι προσκλήσεις που έχουν αποσταλεί στους πρώην πρωθυπουργούς, Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά, που αναμένεται να κατέλθουν με δικά τους κόμματα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και οι δύο έχουν λάβει πρόσκληση, όπως συμβαίνει με όλους τους εν ζωή πρώην πρωθυπουργούς και Προέδρους της Δημοκρατίας. Μέχρι στιγμής, τα γραφεία του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά δεν έχουν ενημερώσει την Προεδρία για το αν θα παραστούν, ωστόσο εάν δεν υπάρχει κάποια άλλη ανειλημμένη υποχρέωση και βρίσκονται εντός Αθηνών, θεωρείται σίγουρο ότι θα παραστούν. Πάντως, εάν δώσουν το παρών, δεν θα καθίσουν στο κεντρικό κιόσκι μαζί με τους σημερινούς κοινοβουλευτικούς πολιτικούς αρχηγούς, καθώς δεν διαθέτουν αυτή την ιδιότητα. Είναι, όμως, σχεδόν βέβαιο ότι θα σχηματιστούν γύρω τους «πηγαδάκια».

Οι άνθρωποι που θα τιμηθούν στη φετινή εκδήλωση

Πέρα από τα πρόσωπα της κεντρικής πολιτικής σκηνής, στη δεξίωση αναμένεται να τιμηθούν πολίτες που ξεχώρισαν για τις πράξεις, τις επιδόσεις ή την κοινωνική τους προσφορά. Στη σχετική λίστα περιλαμβάνεται ο αντισμήναρχος Γιώργος Χατζόπουλος, ο οποίος κατάφερε να προσγειώσει με ιδιαίτερη δεξιοτεχνία το F-16 που χειριζόταν στο πολιτικό αεροδρόμιο της Ζακύνθου, χωρίς να τραυματιστεί. Πρόσκληση αναμένεται να λάβουν επίσης δύο μαθητές από τον Πειραιά και την Πάτρα, οι οποίοι αρίστευσαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και κατέκτησαν τις υψηλότερες επιδόσεις σε πανελλαδικό επίπεδο, ενώ μεταξύ των τιμώμενων προσώπων βρίσκεται ακόμη η νεαρή εκπαιδευτικός Παναγιώτα Διαμαντή, η οποία συνέβαλε στην αναζωογόνηση του χωριού Φουρνά στην Ευρυτανία. Στους κήπους του Προεδρικού αναμένεται να βρεθούν τέλος, όπως κάθε χρόνο, εκπρόσωποι του πολιτισμού, των γραμμάτων, των τεχνών και του αθλητισμού, εκδότες, δημοσιογράφοι καθώς και στελέχη της στρατιωτικής και της δικαστικής ηγεσίας.