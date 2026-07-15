Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε σήμερα στο Τόκιο με τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ιαπωνίας-Ελλάδας της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιαπωνίας, Τάρο Κόνο.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση των πολιτικών σχέσεων Ελλάδας και Ιαπωνίας, καθώς και της συνεργασίας των δύο χωρών σε διεθνή φόρα, όπως ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), όπου η Ιαπωνία θα συμμετάσχει ως Τιμώμενη Χώρα, γεγονός που αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στις διμερείς σχέσεις και στην οικονομική συνεργασία Αθήνας και Τόκιο