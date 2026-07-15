«Δεν φοβόμαστε» διαμήνυσε η Σέβη Βολουδάκη ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την επίθεση στο σπίτι και το πολιτικό γραφείο της χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει κάποια νεότερη επίσημη ενημέρωση για την ταυτοποίηση των δραστών.

Όπως επεσήμανε η ίδια μιλώντας στο ΕΡΤnews, οι Αρχές έχουν στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα στοιχεία και η έρευνα φαίνεται να προχωρά.

«Δεν υπάρχει κάτι νεότερο, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Σέβη Βολουδάκη επίσης αποκάλυψε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που σημειώθηκε αντίστοιχη επίθεση, αλλά η τέταρτη και η σοβαρότερη. Όπως περιέγραψε, οι δράστες έφτασαν μέχρι την είσοδο του σπιτιού, γράφοντας απειλητικά συνθήματα στα σκαλιά.

Αναφερόμενη στην αντίδραση των παιδιών της, είπε ότι προσπάθησε να τους εξηγήσει πως στόχος τέτοιων ενεργειών είναι η πρόκληση φόβου.

«Οι δράστες τέτοιων επιθέσεων αδιαφορούν για τις πιθανές συνέπειες»

«Είναι μια προσπάθεια ανθρώπων που είναι κουκουλοφόροι και μένουν στις σκιές να τρομοκρατήσουν όλους τους άλλους, να τρομοκρατήσουν τη δημοκρατία. Αυτό δεν πρέπει να περάσει. Δεν φοβόμαστε και αυτές οι ενέργειες δεν μπορούν ούτε να μας τρομοκρατήσουν ούτε να μας σταματήσουν», δήλωσε.

Επίσης, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την καταδίκη της επίθεσης από το σύνολο των πολιτικών κομμάτων, σημειώνοντας ότι υπάρχει κοινή στάση απέναντι σε τέτοιου είδους ενέργειες.

Η κα Βολουδάκη προειδοποίησε, τέλος, ότι οι δράστες τέτοιων επιθέσεων αδιαφορούν για τις πιθανές συνέπειες, καθώς, όπως είπε, μία ενέργεια που αρχικά προκαλεί υλικές ζημιές μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε απώλεια ανθρώπινης ζωής.