Πυρά κατά του Μητσοτάκη εξαπέλυσε το πρωί της Τετάρτης 15/7 η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου. Αναφερόμενη στην υπόθεση της Marfin τόνισε πως «όλο αυτό προέρχεται από την αριστερή βία και τρομοκρατία» ενώ εστίασε και στη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης.

«Είμαι υπέρ των νόμων. Νόμιμα να έχει μπει σε μία χώρα, με τα χαρτιά σου, να έχεις νόμιμη εργασία και αυτό να γίνει σωστά. Να εισβάλεις παράνομα και τον εισβολέα να τον πληρώνεις, δεν έχει ξαναγίνει σε καμία χώρα», είπε χαρακτηριστικά στο mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Ηθικός αυτουργός ο Μητσοτάκης»

Αναφερόμενη στις δύο συλλήψεις για το έγκλημα της Marfin, αλλά και στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά από εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της δήλωσε: «Έχω μιλήσει για την αριστερή βία και την τρομοκρατία, που δυστυχώς μένει ατιμώρητη. Δυστυχώς, γίνεται ανεκτή από τις κυβερνήσεις. Περιμένω να δω ποια είναι τα αποτελέσματα. (…) Προφανώς και προέρχεται από συγκεκριμένη ιδεολογική κατεύθυνση. Προφανώς και προέρχεται από την αριστερή βία και τρομοκρατία, η οποία φυσικά φουντώνει μέσα στα σχολεία, μέσα στα πανεπιστήμια, στους δρόμους και στις γειτονιές».

«Οι Ρουβίκωνες που μπορούν να βγαίνουν και να σπάνε, να καίνε, να μπαίνουν μέσα σε μαγαζιά, να κάνουν ελέγχους, να τραμπουκίζουν, και όλη αυτή η συμπεριφορά από τα πανεπιστήμια και μετά στους δρόμους και στις γειτονιές. Αυτή η ανοχή λοιπόν, σε αυτή την εγκληματικότητα και σε αυτή την τρομοκρατία η οποία προέρχεται από ακροαριστερές ομάδες» επεσήμανε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

«Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν πολιτική ευθύνη για αυτό το οποίο συνέβη. Είναι ηθικός αυτουργός. Όταν τόσα χρόνια δεν έχεις κάνει το παραμικρό και πρέπει να φτάσει να θρηνήσεις έναν άνθρωπο, τη μητέρα, μία γυναίκα, η οποία απλά έβγαινε από την είσοδο της πολυκατοικίας της και βρέθηκε να χάσει τη ζωή της, αυτό πρέπει να συμβεί;», είπε για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

«Προφυλάκισαν άδικα τους αστυνομικούς στο Άργος»

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου χαρακτήρισε άδικη την προφυλάκιση των δύο αστυνομικών που πυροβόλησαν στο κεφάλι τον 20χρονο στο Άργος.

«Το πιστεύω ακράδαντα, τους προφυλάκισαν άδικα. Ο αστυνομικός, όταν μπαίνει στα σώματα ασφαλείας, αυτό το οποίο θέλει να κάνει ουσιαστικά είναι να προστατεύσει τη ζωή του πολίτη. Κινδύνεψε η ζωή των αστυνομικών, πήγε να τους εμβολίσει. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που κινδυνεύει η ζωή των αστυνομικών, πώς δεν προκύπτει; Μα όταν πήγε να εμβολίσει τους αστυνομικούς, είναι δυνατόν να μην υπάρχει κίνδυνος ζωής;» σημείωσε.

«Αν ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, όπως μέχρι στιγμής φαίνεται, πιστεύει ότι οι αστυνομικοί έχουν μικρότερη αξία η ζωή τους, να τους δώσει λουλούδια, να αφαιρέσει τα όπλα τους και να το πάει μέχρι τέλους. Να το κάνει όπως θέλει ακριβώς. Μη μας κοροϊδεύει και μη μας δουλεύει. Δεν γίνεται ο αστυνομικός όταν κάνει το καθήκον του, να βρίσκεται μονίμως απολογούμενος, και πόσο μάλλον προφυλακιστέος, την ώρα που εγκληματίες είναι έξω από τη φυλακή» συμπλήρωσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

«Ο Μητσοτάκης κάνει την πάπια για το Predator»

Στη συνέχεια επίκρινε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την υπόθεση του Predator και την έλλειψη διαφάνειας, δηλώνοντας ότι ο πρωθυπουργός «δεν λέει τα πράγματα με το όνομά τους».

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόσα χρόνια ήξερε ή δεν ήξερε; Μια απάντηση δεν έχουμε πάρει. Εγώ θέλω έναν πρωθυπουργό, ο οποίος να βγαίνει και να λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτό που δεν κάνει ποτέ ο Μητσοτάκης και πάντα κρύβεται πίσω από άλλους. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν ότι εδώ έχουμε την υπόθεση των υποκλοπών, στην οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει την πάπια».

«Δεν καταλαβαίνω γιατί ζούμε σε μία χώρα που είτε είναι ΟΠΕΚΕΠΕ είτε είναι σκάνδαλα τα οποία έρχονται είτε είναι όλα αυτά τα οποία βγαίνουν στο φως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πάντα στα μαλακά. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Συμβαίνει κάτι σε αυτή τη χώρα; Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με όλα αυτά που βγαίνουν πάντα είναι στα μαλακά; Γιατί κανείς δεν μιλάει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη;».

«Δεν πρόκειται να γυρίσω στη ΝΔ»

Στο τέλος της συνέντευξής της, η Αφροδίτη Λατινοπούλου ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη ΝΔ.

«Δεν πρόκειται να γυρίσω στη ΝΔ. Είμαι πολύ περήφανη για την απόφασή μου να φύγω από τη ΝΔ, που πλέον δεν είναι η ΝΔ που ήταν κάποτε. Είμαι πολύ περήφανη που, ενώ άλλοι αυτή τη στιγμή έχουν ξεπουλήσει και προδώσει τις αξίες τους για να καθίσουν σε υπουργικές καρέκλες και να αλλάξουν αυτά τα οποία λέγανε κάποτε, για να έχουν όλα αυτά τα οφέλη που τους δίνουν».

«Άνθρωπος ο οποίος θέλει να συνεργαστεί, μένει εκεί. Δείτε τον Άδωνι Γεωργιάδη, δείτε τον Πλεύρη, δείτε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν μείνει. Δείτε πόσοι ψήφισαν τον γάμο και τεκνοθεσία από ομοφυλόφιλα ζευγάρια, δείτε λοιπόν πόσοι έκαναν τα στραβά μάτια. Πού είναι τα κλειστά κέντρα που λέγανε; Πού ήταν οι απελάσεις; Πού είναι ο ιδιωτικός τομέας;».

«Εμείς αυτή τη στιγμή απευθυνόμαστε στη νέα γενιά, στις νέες οικογένειες, στις νέες μανούλες, στους νέους γονείς, στους ανθρώπους που τώρα θέλουν να ξεκινήσουν να κάνουν την οικογένειά τους και να αναρωτιούνται το πώς θα γίνει αυτό με τις τιμές των ενοικίων να ανεβαίνουν στα ύψη. Έχουμε τη φιλελεύθερη οικονομία, την οποία δεν θα τη δείτε πουθενά, σε κανένα άλλο κόμμα».