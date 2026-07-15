Η συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων και η σύνδεσή της με σύστημα επιβραβεύσεων αλλά και «ποινών», που μπορεί να φθάσουν μέχρι την οριστική παύση, θα βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής και τελευταίας συνεδρίασης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος.

Τα μέλη της επιτροπής θα συζητήσουν δύο προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, για την αναθεώρησης των άρθρων 102 του Συντάγματος (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και 103 του Συντάγματος (Δημόσιοι Υπάλληλοι).

Πιο αναλυτικά, η Νέα Δημοκρατία προτείνει αναθεώρηση στα εξής σημεία:

Άρθρο 102 (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

Νόμος καθορίζει τους βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι είναι έως δύο (2).

Με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να επιβάλλονται τοπικοί ή ειδικοί φόροι ή βάρη οποιασδήποτε φύσης (φορολογική αποκέντρωση)

Οι προϋπολογισμοί των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταρτίζονται μετά από επαρκή δημόσια διαβούλευση με τους κατοίκους των οικείων περιοχών και οφείλουν να διασφαλίζουν τη δημοσιονομική ισορροπία.

Οι πειθαρχικές ποινές αργίας/έκπτωσης στα αιρετά όργανα των ΟΤΑ επιβάλλονται με απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου.

Άρθρο 103 (δημόσιοι υπάλληλοι)

Υποχρέωση αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, με βάση τις αρχές της αμεροληψίας, της ουδετερότητας, της επαγγελματικής ικανότητας και της αποδοτικότητας, με δυνατότητα συμμετοχής και του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Η αξιολόγηση γίνεται αμφίδρομα, ήτοι και από τους υφισταμένους προς τους προϊσταμένους τους. Νόμος ορίζει τη διαδικασία της αξιολόγησης, τα κριτήρια, τις επιβραβεύσεις πέραν του βασικού μισθού που συνδέονται με τα προσόντα και την απόδοση και τις συνέπειες που αυτή μπορεί να επιφέρει, συμπεριλαμβανομένης της οριστικής παύσης, ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Η «σκυτάλη» στην Ολομέλεια

Με τα άρθρα 102 και 103του Συντάγματος, η Επιτροπή ολοκληρώνει τη συζήτηση της πρότασης που κατέθεσε η κυβερνητική πλειοψηφία για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Θα ακολουθήσει, στη σημερινή συνεδρίαση, και η ψηφοφορία επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν δεσμεύει την ολομέλεια αλλά ουσιαστικά απηχεί τη γνώμη της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας. Η ψηφοφορία θα γίνεται ξεχωριστά, για κάθε άρθρο και παράγραφο που προτείνεται προς αναθεώρηση.

Τις επόμενες ημέρες η έκθεση της Επιτροπής, με τις θέσεις των κομμάτων και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, θα παραδοθεί στον πρόεδρο της Βουλής, προκειμένου τη «σκυτάλη» να πάρει στη συνέχεια η ολομέλεια. Ο ίδιος ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης έχει προαναγγείλει ότι η διαδικασία στην ολομέλεια θα διαρκέσει από δύο έως τρεις ημέρες. Αντικείμενο της πρώτης και της δεύτερης ψηφοφορίας, που θα γίνουν στην ολομέλεια, με διαφορά ενός μήνα η μία από την άλλη, θα είναι μόνον η διαπίστωση της ανάγκης αναθεώρησης των άρθρων και των παραγράφων τους που η Νέα Δημοκρατία προτείνει να καταστούν αναθεωρητέες. Αντικείμενο της δεύτερης ψηφοφορίας που αναμένεται να γίνει στην ολομέλεια την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, θα είναι μόνο οι διατάξεις που θα λάβουν 151 ψήφους και άνω στην πρώτη ψηφοφορία.

Χωρίς να υπολογίζονται οι δύο συνεδριάσεις, μια για την εκλογή προεδρείου και μια για τον προγραμματισμό των εργασιών της, η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος συζήτησε σε 15 συνεδριάσεις την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση 34 άρθρων του Συντάγματος. Με εξαίρεση μια μόνο φορά, που το κοινοβουλευτικό έργο ήταν «φορτωμένο» με πολλές και παράλληλες επιτροπές την ίδια ημέρα, όλες οι συνεδριάσεις μεταδόθηκαν απευθείας από τον διαδικτυακό τόπο της Βουλής.