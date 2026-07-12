Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, καταδίκασε με δήλωσή της τη στοχοποίηση της Σέβης Βολουδάκη, τονίζοντας ότι κάθε προσπάθεια εκφοβισμού στελεχών του κόμματος είναι καταδικασμένη να αποτύχει.

Παράλληλα, διαμήνυσε πως κανένα στέλεχος της ΝΔ δεν πρόκειται να κάνει πίσω ή να απαρνηθεί τις θέσεις και τις αρχές του υπό το βάρος τέτοιων ενεργειών.

Ολόκληρη η ανάρτηση της κ. Σδούκου:

Λίγες μόνο μέρες μετά τη δολοφονία της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, κάποιοι έγραψαν συνθήματα έξω από το σπίτι της Σέβης Βολουδάκη, απειλώντας την ίδια, την οικογένειά της και τη Νέα Δημοκρατία.

Να ξέρουν ότι κανένας στη Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να υποστείλει τη σημαία των ιδεών μας. Όμως αυτό πλέον δεν αρκεί. Η φασιστική νοοτροπία που εκφράζεται μέσα από τέτοιες πράξεις πρέπει να ηττηθεί πλήρως, πρώτα απ’ όλα με την απόδοση δικαιοσύνης, αλλά και σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Να γίνει σαφές ότι δεν έχει θέση στην ελληνική κοινωνία.

Έχουμε πληρώσει ως κοινωνία, αλλά και ως παράταξη, βαρύ φόρο αίματος στο παρελθόν.

Δεν πρέπει να ξανασυμβεί.