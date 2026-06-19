Την πεποίθηση ότι το ΠΑΣΟΚ θα πορευτεί ενωμένο μέχρι τις επόμενες εκλογές εξέφρασε ο Παύλος Γερουλάνος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3.

«Το ΠΑΣΟΚ πάντα ήταν ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα. Η σύνθεσή του είναι η δύναμή του», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Eρωτηθείς για το ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να βρεθεί πίσω από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Γερουλάνος έδωσε έμφαση σε ένα μεγάλο τμήμα παραδοσιακών ψηφοφόρων του κόμματος που σήμερα απέχουν από την εκλογική διαδικασία.

Όπως είπε, περίπου 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόροι που στο παρελθόν στήριξαν το ΠΑΣΟΚ δεν κατευθύνονται σήμερα ούτε προς τη Νέα Δημοκρατία ούτε προς άλλους πολιτικούς χώρους, αλλά παραμένουν σε στάση αναμονής.

«Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του κοινού θα αποφασίσει πολύ κοντά στην κάλπη».