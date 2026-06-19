Σκηνές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όταν διαρροή νερού προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα στον πρώτο όροφο και πτώση τμήματος της ψευδοροφής.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το πρωί, όταν μεγάλες ποσότητες νερού προκάλεσαν εκτεταμένη διαρροή στη Γαστρεντερολογική Κλινική, καθώς και στον χώρο έξω από τα χειρουργεία. Παρά την εικόνα της πλημμύρας, δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί ή επιπτώσεις για ασθενείς και εργαζόμενους.

Το περιστατικό σχολιάστηκε και από τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων: «”Αυτό είναι το ΕΣΥ όταν το χρειαστείς” έλεγε ο Άδωνις Γεωργιάδης πριν περίπου 20 μέρες αναφερόμενος στη νοσηλεία πολίτη στα Δωδεκάνησα. Πίσω από τις αναρτήσεις του υπουργού-ίνφλουενσερ, κρύβεται όμως η σκληρή αλήθεια».

Για το συμβάν τοποθετήθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ανέφερε ότι η βλάβη οφείλεται σε παλιά βάνα του δικτύου ύδρευσης και δεν σχετίζεται με τα έργα που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

«Αυτή είναι η βάνα νερού που έσπασε χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και προξένησε τη βλάβη που πήρε τόση έκταση στα ΜΜΕ. Όπως βλέπετε είναι μία παλιά βάνα και δεν έχει καμία σχέση με τα έργα του ΤΑΑ», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι «έχουμε ήδη ξεκινήσει έργο μέσω ΕΣΠΑ για την αλλαγή όλου του δικτύου του διότι είναι πραγματικά σε κακή κατάσταση λόγω παλαιότητας».

Αυτή είναι η βάνα νερού που έσπασε χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και προξένησε την βλάβη που πήρε τόση έκταση στα ΜΜΕ. Όπως βλέπετε είναι μια παλιά βάνα και δεν έχει καμμία σχέση με τα έργα του ΤΑΑ. Υπενθυμίζω ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει έργο μέσω ΕΣΠΑ για την αλλαγή όλου του… pic.twitter.com/M6mk9Rf8Mn — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 19, 2026

Αναφερόμενος στον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε σε δεύτερη ανάρτηση ότι «βρήκε ευκαιρία για λαϊκισμό».