Μάχες σε πολλά μέτωπα δίνει η κυβέρνηση τόσο εντός όσο και εκτός, εστιάζοντας στην οικονομία, προσπαθώντας από τη μια να αντιμετωπίσει την ακρίβεια με κάθε τρόπο και από την άλλη να διασφαλίσει ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός θα συμπορεύεται με τις φιλοδοξίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα επισημάνει σήμερα προς τους ομολόγους του, όπως και την ανάγκη η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση να εστιάζει σε καίριους τομείς, της άμυνας, της ασφάλειας και της ενέργειας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες, όπου διεξάγεται η Σύνοδος Κορυφής των 27 ηγετών της ΕΕ, τόνισε ότι πρώτη προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Σημείωσε ότι υπάρχει ήδη μία πρώτη σημαντική εκτόνωση στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και υπογράμμισε ότι χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και τη βενζίνη στην αντλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές.

Η ΝΔ αντιδρά στα αρνητικά σχόλια της αντιπολίτευσης για τη νέα ψηφιακή υπηρεσία posokanei.gov.gr.

Στο εσωτερικό, την αντίδραση της ΝΔ προκάλεσε η αρνητική αντίδραση της αντιπολίτευσης απέναντι στη νέα ψηφιακή υπηρεσία posokanei.gov.gr.

Όπως τόνιζαν κυβερνητικά στελέχη, είναι σαφές ότι η νέα αυτή πλατφόρμα δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά επιδιώκει την ένταση του ανταγωνισμού στις τιμές, όσο και τη μείωση της ασυμμετρίας πληροφόρησης που έχουν οι καταναλωτές έναντι των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων: «Από χθες έχει ξεκινήσει ένας λυσσαλέος πόλεμος από την αντιπολίτευση -ακόμη και με fake news που αφορούν το κόστος δημιουργίας του- προκειμένου να απαξιώσουν αυτό το καινοτόμο εργαλείο που θέτει πλέον η πολιτεία στη διάθεση των καταναλωτών».

Κυβερνητικά στελέχη έκαναν λόγο για τυφλό αντικυβερνητικό μένος, το οποίο γίνεται εργαλείο στα χέρια εκείνων που δεν θέλουν διαφάνεια και ανταγωνισμό στις τιμές.

Αναφερόμενοι στα fake news για τη συγκεκριμένη προσπάθεια, τόνιζαν ότι όσον αφορά στο κόστος της, τα νούμερα που γράφονται δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Και εξηγούσαν: «Η δράση posoKanei.gov.gr υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «CRMS-Ενιαία Πλατφόρμα για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και την Αρχή για την εποπτεία της αγοράς. Η δράση υλοποιείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0, έχει ανώτατο προϋπολογισμό 370.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και καλύπτει την ανάπτυξη της πλατφόρμας και της mobile εφαρμογής, καθώς και την υποστήριξή της για διάστημα 15 μηνών».