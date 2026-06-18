Τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο των ευρωπαϊκών διεργασιών, με την κατάσταση στην Ουκρανία και τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρθηκε και στο περιστατικό με το ουκρανικό drone στη Λευκάδα, το οποίο είχε προκαλέσει ερωτήματα και συζητήσεις για την ασφάλεια στην περιοχή.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζουν να εξετάζουν την επόμενη ημέρα για την Ουκρανία, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχυθεί η ευρωπαϊκή στήριξη προς το Κίεβο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διεθνών διαφορών μέσω της διπλωματίας, ενώ οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου και τις ευρύτερες γεωπολιτικές προκλήσεις.

Μητσοτάκης για τη Μέση Ανατολή: «Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν»

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του από τις Βρυξέλλες, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, χαιρετίζοντας τη συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που μπορεί να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, υπογραμμίζοντας πως η διπλωματική οδός αποτελεί τη βασική επιλογή για την αντιμετώπιση διεθνών κρίσεων.

«Η Ελλάδα χαιρετίζει την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως και κάθε πρωτοβουλία η οποία θα συμβάλει στην εκτόνωση της έντασης στην περιοχή», ανέφερε.

Προτεραιότητα η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι βασική προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς η αποκλιμάκωση στην περιοχή έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τις διεθνείς αγορές.

«Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το diesel και τη βενζίνη στην αντλία, ωφελώντας όλους τους Έλληνες καταναλωτές», τόνισε.

Η μάχη της Ελλάδας για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στις συζητήσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνοντας ότι οι μεγάλες ευρωπαϊκές προκλήσεις απαιτούν αντίστοιχα ισχυρά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Η Ελλάδα, όπως είπε, θα επιδιώξει τη διατήρηση των βασικών χρηματοδοτικών πυλώνων της ΕΕ, δηλαδή της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Παράλληλα, θα διεκδικήσει μια δίκαιη κατανομή των πόρων του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας, ώστε η ενίσχυση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό να μην οδηγήσει σε μεγαλύτερες οικονομικές ανισότητες μεταξύ των κρατών-μελών.

Αυξημένα κονδύλια για το μεταναστευτικό – Ανάγκη για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στην άμυνα

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αύξηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού που αφορά τη μετανάστευση, ωστόσο τόνισε ότι απαιτούνται κοινά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ευρωπαϊκή άμυνα, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί κοινό ευρωπαϊκό αγαθό και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται συλλογικά. Όπως ανέφερε, η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για την άμυνα θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά στις εθνικές δυνατότητες των κρατών-μελών και να ενισχύσει συνολικά την ασφάλεια της Ευρώπης.

Οι επαφές του πρωθυπουργού στις Βρυξέλλες πραγματοποιούνται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, με την Ουκρανία, την ενεργειακή ασφάλεια και τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα.