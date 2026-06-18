Τη δέσμευση της κυβέρνησης να διασφαλίσει ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες.

Στο περιθώριο των ευρωπαϊκών διεργασιών, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε αρχικά στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, χαιρετίζοντας τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν και εκφράζοντας τη στήριξη της Ελλάδας σε κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στην αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

«Η Ελλάδα χαιρετίζει την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως και κάθε πρωτοβουλία που θα συμβάλει στην εκτόνωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Είμαστε πάντα υπέρμαχοι της διπλωματικής λύσης για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Προτεραιότητα η αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η άμεση προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, μια περιοχή κρίσιμη για τη διεθνή διακίνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς ήδη καταγράφονται τα πρώτα σημάδια αποκλιμάκωσης στις τιμές.

«Παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα σε χαμηλότερες τιμές για το diesel και τη βενζίνη στην αντλία, προς όφελος όλων των Ελλήνων καταναλωτών», τόνισε.

Αναφερόμενος στις συζητήσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι μεγάλες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρώπη απαιτούν και αντίστοιχα ισχυρά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών, της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, οι οποίες παραμένουν καθοριστικές για τη στήριξη των περιφερειών, των αγροτών και της αναπτυξιακής σύγκλισης μεταξύ των κρατών-μελών.

«Δίκαιη κατανομή» του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα και στο νέο ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Όπως υπογράμμισε, η Ελλάδα θα επιχειρηματολογήσει υπέρ μιας δίκαιης κατανομής των διαθέσιμων πόρων, ώστε να αποφευχθεί η διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των ισχυρότερων και των πιο αδύναμων οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας πρέπει να λειτουργήσει με τρόπο που να ενισχύει τη συνοχή και όχι να δημιουργεί νέες οικονομικές ανισορροπίες εντός της Ευρώπης», ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για την αύξηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που προορίζονται για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι προκλήσεις παραμένουν μεγάλες και απαιτούν κοινή ευρωπαϊκή απάντηση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην άμυνα, τονίζοντας ότι αποτελεί ένα ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά μέσα από τους εθνικούς προϋπολογισμούς.

«Η άμυνα είναι ένα ευρωπαϊκό κοινό αγαθό και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται. Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου θα μπορούσε να ενισχύσει ουσιαστικά τις εθνικές δυνατότητες και να συμβάλει στην καλύτερη αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων ασφαλείας», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.