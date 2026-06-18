Σαφές και αυστηρό μήνυμα προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απηύθυνε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τις Βρυξέλλες, στο περιθώριο της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση οφείλει να κινηθεί δυναμικά, διεκδικώντας μια ξεκάθαρη απόφαση καταδίκης της τουρκικής προκλητικότητας.

Συγκεκριμένα, κάλεσε τον πρωθυπουργό να διασφαλίσει ότι στα επίσημα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα συμπεριληφθεί αυστηρή αναφορά για την Τουρκία, αντίστοιχη με το πρόσφατο, καταδικαστικό ψήφισμα-ράπισμα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετατρέποντας τη διπλωματική μάχη σε εθνική προτεραιότητα.



«Η ψήφιση νόμου στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, που κωδικοποιεί το παράνομο δόγμα της “γαλάζιας πατρίδας”, αποτελεί ευθεία βολή στα κυριαρχικά μας δικαιώματα και στο διεθνές δίκαιο.



Γι’ αυτό, χθες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε την Τουρκία για αυτές τις ενέργειες με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ και των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών», επισήμανε σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, και τόνισε:



«Αντί, λοιπόν, η κυβέρνηση να πανηγυρίζει για μια ομολογουμένως εθνική επιτυχία, καλό θα είναι ο πρωθυπουργός να πετύχει, στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που συμμετέχει, να υπάρχει ανάλογη απόφαση».



Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε πως η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν πρέπει να είναι α λα καρτ, ενώ όσον αφορά στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, ανέφερε ότι «ο στόχος πρέπει να είναι η μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων. Γι’ αυτό δεν πρέπει να υπάρχει μείωση στα Ταμεία Συνοχής και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική».