Μήνυμα προς τον Σωκράτη Φάμελλο για τον σχεδιασμό του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει της ΔΕΘ έστειλε ο Νίκος Παππάς, ζητώντας σαφείς διευκρινίσεις για τις επόμενες κινήσεις του κόμματος και την υλοποίηση των αποφάσεων που έχουν ληφθεί από τα κομματικά όργανα.

Μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία απόφαση που να δικαιολογεί την αναστολή πολιτικών πρωτοβουλιών εν αναμονή πιθανών εξελίξεων γύρω από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ .

«Θα έχουμε παρουσία στη ΔΕΘ; Πρέπει να το ξεκαθαρίσει ο Σωκράτης Φάμελλος. Θα δώσει συνέντευξη Τύπου;» ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας να αποσαφηνιστεί ο σχεδιασμός του κόμματος για τη φετινή διοργάνωση.

Ο Νίκος Παππάς τόνισε ακόμη ότι «κανένας δεν έχει εντολή να παραμερίσει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ή να μην το παρουσιάσει», επισημαίνοντας πως, εφόσον υπάρχουν διαφορετικές σκέψεις για τη ΔΕΘ, θα πρέπει να παρουσιαστεί ένας συγκεκριμένος σχεδιασμός για την εκπροσώπηση και την πολιτική παρουσία του κόμματος.

«Ελήφθη μια απόφαση, πρέπει να υπάρξει οδικός χάρτης εφαρμογής. Όταν βάζεις έναν στόχο, το κόμμα πρέπει να εξηγεί και πώς τον υλοποιεί», σημείωσε, επαναφέροντας το αίτημα να αξιολογήσουν άμεσα τα συλλογικά όργανα την πορεία υλοποίησης των αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής.

Αναφερόμενος, τέλος, στα σενάρια που συνδέουν την οικονομική κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ με πιθανή πώληση περιουσιακών στοιχείων, ο Νίκος Παππάς απέκλεισε κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Κανένας δεν έχει τέτοια εντολή», δήλωσε σχετικά με τα δημοσιεύματα περί πώλησης του ραδιοφωνικού σταθμού του κόμματος, προσθέτοντας πως «αν θέλει κάποιος να πάρει εντολή εκποίησης της περιουσίας του κόμματος, πρέπει να έρθει να τη ζητήσει και να έχουμε καθαρές κουβέντες».