Στο επίκεντρο των διεθνών αμυντικών διεργασιών βρέθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά τη σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Ο Έλληνας υπουργός πραγματοποίησε ένα μπαράζ κατ’ ιδίαν συναντήσεων με κορυφαίους ομολόγους του, ενισχύοντας τους αμυντικούς δεσμούς της Αθήνας.



Όπως γνωστοποίησε ο ίδιος με ανάρτησή του στο X, συναντήθηκε ξεχωριστά με τον Ιταλό Guido Crosetto, τον Γερμανό Boris Pistorius, τον Νορβηγό Tore O. Sandvik, τον Σουηδό Pål Jonson, καθώς και με τον ομόλογό του της Βόρειας Μακεδονίας, Vlado Misajlovski, επιβεβαιώνοντας τον διπλωματικό μαραθώνιο της Ελλάδας.

«Συζητήσαμε τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.



«Επίσης, με τους υπουργούς Άμυνας της Γερμανίας, της Σουηδίας, της Νορβηγίας και της Ιταλίας εξετάσαμε τις προοπτικές της συνεργασίας μας στον τομέα της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας με έμφαση στην καινοτομία» ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.