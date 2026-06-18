Με μια συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, τον δημοσιογράφο Ανδρέα Μαζαράκη, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλειά του. Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε με θερμά λόγια στη σχέση που τους συνέδεε, τιμώντας τη μνήμη του εκλιπόντος.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ανέφερε: «Ο Ανδρέας Μαζαράκης δεν ήξερε να ζει αλλιώς, παρά μόνο με πάθος. Αγαπούσε χωρίς όρους, αγκάλιαζε αληθινά, γελούσε δυνατά, πάλευε για όσα πίστευε. Δεν έκανε εκπτώσεις, ούτε στις ιδέες του, ούτε στους ανθρώπους του.

Από το Μεταξουργείο και τους αγώνες ενάντια στη δικτατορία, μέχρι τα μικρόφωνα του ραδιοφώνου, τον Αστέρα Εξαρχείων και τη θρυλική Μαντολινάτα, έμεινε πάντα ο ίδιος: αυθεντικός, ανεξάρτητος, γενναιόδωρος.

Για πολλούς ήταν ο δημοσιογράφος, ο πρόεδρος, ο άνθρωπος της γειτονιάς. Για μένα ήταν πάνω απ’ όλα ο Ανδρέας. Ένας αγαπημένος φίλος που μου θύμιζε ότι η ζωή αξίζει μόνο όταν τη ζεις ολόκληρη.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Καλό ταξίδι, φίλε μου.

Θα μας λείψεις».