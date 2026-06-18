Επίσημα στοιχεία που καταδεικνύουν πως υπάρχει σημαντική μείωση της βίας στα γήπεδα παρουσίασε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, σημειώνοντας παράλληλα ότι έχουμε σημαντική επιστροφή των φιλάθλων στις κερκίδες των αγωνιστικών χώρων. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του υπάρχει απόλυτη συμμόρφωση έναντι του νόμου κατά της αθλητικής βίας που ψηφίστηκε με ευρεία συναίνεση πριν από δύο χρόνια.

«Με τον νόμο που μαζί ψηφίσαμε, καταφέραμε να έχουμε μετρήσιμα στοιχεία που δείχνουν ότι υπάρχει θετική συμπεριφορά των φιλάθλων μέσα στα γήπεδα και μειώνουμε την παραβατικότητα», τόνισε χαρακτηριστικά, καταθέτοντας μια σειρά από στοιχεία. Σύμφωνα με αυτά, κατά το δεύτερο έτος εφαρμογής του νόμου παρατηρείται μείωση της τάξης του 41,25% στους αγώνες που διεξήχθησαν κεκλεισμένων των θυρών, συγκριτικά με την πρώτη χρονιά. Ειδικότερα, οι αγώνες χωρίς κόσμο στις εξέδρες σε όλα τα αθλήματα μειώθηκαν από 80 σε 47, ενώ στα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και μπάσκετ, το αντίστοιχο νούμερο υποδιπλασιάστηκε αφού από τους 34 αγώνες κεκλεισμένων θυρών πέσαμε στους 17.

Όσον αφορά τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ως τιμωρία στις ομάδες, κι αυτά μειώθηκαν κατά 16,4% μιας κι από τα 430.500 ευρώ πέσαμε στα 360.000 ευρώ. Στον αντίποδα, αυξήθηκαν τα πρόστιμα σε φυσικά πρόσωπα κατά 48,3%, από τα 378.000 ευρώ στα 560.500 ευρώ. «Η αύξηση αυτή είναι θετική, γιατί η ευθύνη αποδίδεται πλέον στους ίδιους τους παραβάτες και όχι συλλογικά στις ομάδες» σημείωσε το μέλος της κυβέρνησης.

Στάθηκε όμως και στο θέμα των εισιτηρίων δίνοντας κι εκεί συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Στη Super League, δηλαδή στο πρώτο τη τάξει πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών της χώρας μας, καταγράφεται ρεκόρ 15ετίας στην προσέλευση φιλάθλων στα γήπεδα. «Η Super League κατέγραψε 1.753.400 εισιτήρια τη φετινή σεζόν, δηλαδή μια αύξηση της τάξης του 15,9% σε σχέση με πέρυσι. Είναι μια επιτυχία που θα πρέπει να τη μοιραστούμε όλοι μας», δήλωσε με νόημα απευθυνόμενος σε όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου.

Τέλος, ο κ. Βρούσης δήλωσε πως για πρώτη φορά ο ελληνικός ερασιτεχνικός αθλητισμός αποτυπώνεται με ακρίβεια στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-Kouros. Βάσει της ετήσιας έκθεσης, συνολικά 452.961 είναι οι εγγεγραμμένοι αθλητές, 6.451 τα σωματεία, 151 αθλήματα, 66 ομοσπονδίες και 20.654 οι προπονητές. Όπως είπε: «εχουμε οργανώσει τον ελληνικό αθλητισμό με διαφάνεια και χρηστή διοίκηση και έχουμε το προνόμιο να ξέρουμε πλέον τον αθλητισμό μας με ακρίβεια».