Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τοποθετούμενος σήμερα για τα ζητήματα της επικαιρότητας, έδωσε έμφαση σε τρία πεδία με σαφές πολιτικό αποτύπωμα: το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, τη συζήτηση γύρω από το άρθρο 16 και τη νέα πλατφόρμα PosoKanei.

Για την υπόθεση του ψηφίσματος της Κομισιόν για την Τουρκία, ανέφερε πως: «Έπεσαν οι μάσκες για δυο λόγους. Για άλλη μια φορά πήγαν στον κουβά όλοι όσοι θεωρούν ότι η τακτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής είναι μια τακτική ενδοτισμού και η χώρα απομονώνεται. Το ψήφισμα της ευρωβουλής για την Τουρκία δικαιώνει τις ελληνικές θέσεις. Άλλο ένα θέμα είναι οι ψήφοι. Την υπερψήφισαν οι ευρωβουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, ενώ κατά ψήφισαν Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Όλοι οι άλλοι απείχαν. Υπάρχουν οι ψευτοπατριώτες από όλο το πολιτικό φάσμα. Να τους χαίρονται τους ευρωβουλευτές τα κόμματά τους».

Για το άρθρο 16

«Ήρθε η ώρα να σταματήσουν τα κόμματα να παίζουν με τις λέξεις. Εξαιτίας της στάσης του ΠΑΣΟΚ την προηγούμενη φορά χάθηκαν 20 χρόνια».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε και για τη νέα πλατφόρμα PosoKanei:

«Η πρωτοβουλία αυτή σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες δίνει ακόμα ένα όπλο στον καταναλωτή. Μπορεί να συγκρίνει καλάθι και όχι μόνο ένα προϊόν. Και να το συγκρίνει και με άλλες χώρες της Ευρώπης. Αν πιστεύαμε ότι θα καταπολεμούσαμε την ακρίβει με μια εφαρμογή τότε είμαστε σε άλλο σύμπαν».