Οι δημόσιες τοποθετήσεις που ακολούθησαν τη σύγκρουση ανάμεσα στην Άννα Διαμαντοπούλου και τον Χάρη Δούκα εξακολουθούν να προκαλούν αναταράξεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, με τον γραμματέα του κόμματος, Γιάννη Βαρδακαστάνη, να παίρνει θέση την Πέμπτη και να στέλνει μήνυμα συστράτευσης, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κινήσεων από την πλευρά του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά FM, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης υιοθέτησε τη γραμμή που είχε διαμορφωθεί μετά την έντονη αντιπαράθεση που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης και αναφέρθηκε στις δηλώσεις τόσο του Χάρη Δούκα όσο και της Άννας Διαμαντοπούλου.

«Είχα πει όταν ρωτήθηκα με την πρώτη δήλωση του κ. Δούκα ότι ήταν μια άστοχη δήλωση και το επαναλαμβάνω όπως άστοχή δήλωση είναι και της κυρίας Διαμαντοπούλου γιατί η δήλωση αυτή επαναφέρει τη συζήτηση και υπ’ αυτή την έννοια είναι μια άστοχη δήλωση ακόμα κι αν στο περιεχόμενό της έχει κάποια σοβαρά στοιχεία που μπορεί και του κ. Δούκα να είχε αλλά υπάρχουν όργανα στο ΠΑΣΟΚ» είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να υπάρξουν διαγραφές, ξεκαθάρισε ότι η σχετική ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στον πρόεδρο του κόμματος, λέγοντας πως «αν είναι να γίνει κάτι θα το αποφασίσει ο πρόεδρος», ενώ πρόσθεσε ότι «δική μου αρμοδιότητα είναι να καλώ όλους σε πλήρη στοχοπροσήλωση. Οτιδήποτε βγαίνει εκτός από την στοχοπροσήλωση είναι εκτός γραμμής».

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι η κεντρική επιδίωξη της ηγεσίας και των στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι η ανάδειξη του προγραμματικού λόγου και των θέσεων του κόμματος, ώστε η δημόσια συζήτηση να επικεντρώνεται στα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών και την πορεία της χώρας.

«Η προσπάθεια του προέδρου και περίπου όλων των στελεχών είναι να αναδείξουμε τον προγραμματικό λόγο του ΠΑΣΟΚ και τις προτάσεις μας για να γίνει συζήτηση επί των προτάσεων που αφορούν την ζωή των πολιτών και την πορεία της χώρας. Κατά καιρούς έχουμε δηλώσεις που λοξοδρομούν τα πράγματα. Εγώ ως γραμματέας του κόμματος έχω μια υποχρέωση να καλέσω όλες και όλους να ευθυγραμμιστούν απολύτως με τις αποφάσεις του συνεδρίου. Αν δεν ευθυγραμμίζονται θα κριθούν από τον δημοκρατικό λαό της χώρας» ανέφερε.

Σε νέα ερώτηση για το ενδεχόμενο διαγραφών, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε ότι οι σχετικές αποφάσεις αποτελούν αρμοδιότητα του Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως είπε, «αυτά τα χειρίζεται ο πρόεδρος. Αν είναι να γίνει κάτι θα το αποφασίσει ο πρόεδρος», προσθέτοντας εκ νέου ότι «δική μου αρμοδιότητα είναι να καλώ όλους σε πλήρη στοχοπροσήλωση. Οτιδήποτε βγαίνει εκτός από την στοχοπροσήλωση είναι εκτός γραμμής».

Αναφερόμενος, τέλος, στην ουσία των επισημάνσεων της Άννας Διαμαντοπούλου σχετικά με τη διεθνή εικόνα της δημοσιονομικής πολιτικής της χώρας, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης σημείωσε ότι υπάρχουν παράμετροι που πρέπει να συνεκτιμηθούν και ειδικότερα τα στοιχεία που σχετίζονται με τις κοινωνικές ανισότητες, τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη στεγαστική κρίση.

«μπορεί να έχει καλή εικόνα στο εξωτερικό όπως είπε η κα Διαμαντοπούλου αλλά έχει ερωτηματικό και αυτό γιατί πρέπει να δούμε την εικόνα που έχει η δημοσιονομική πολιτική σε σχέση με τις ανισότητες, σε σχέση με τη φτώχεια, σε σχέση με αυτά που βγάζει η Eurostat για τον κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα, για τα στεγαστικά προβλήματα και όλα αυτά. Αυτή είναι η αποτύπωση της πραγματικής δημοσιονομικής εικόνας στο εξωτερικό και για το εσωτερικό πρέπει να δούμε για ποιους αποδίδει αυτή η εικόνα».