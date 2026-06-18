Στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία αναφέρθηκε ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου εξηγώντας γιατί την καταψήφισε. Όπως τόνισε, διαφωνεί με την προοπτική ενίσχυσης των ευρωτουρκικών σχέσεων όσο παραμένει άλυτο το Κυπριακό.

«Η αποχή δεν αποτελεί πάντα λύση και ότι πολλές φορές είναι προτιμότερο να υπάρχει σαφής τοποθέτηση», δήλωσε για όσους προτίμησαν να απέχουν.

Αναλύοντας τη στάση του απέναντι στην έκθεση, ο Φειδίας Παναγιώτου χρησιμοποίησε μια παρομοίωση, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι του θυμίζει μια γυναίκα με την οποία κάποιος είναι παντρεμένος, η οποία «πάει με άλλους άνδρες και σου λέει ψέματα», αλλά παρ’ όλα αυτά υπάρχει η επιθυμία να συνεχιστεί ο γάμος.

Ειδικότερα, ο Φειδίας Παναγιώτου υπογράμμισε ότι δεν θεωρεί σωστή την ανάπτυξη της συνεργασίας με την Τουρκία χωρίς να υπάρχει κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα στο Κυπριακό. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει 20 πακέτα κυρώσεων στη Ρωσία λόγω της εισβολής της, ενώ στην περίπτωση της Τουρκίας επιδιώκεται η ανάπτυξη συνεργασίας», είπε.

Εξήγησε ότι πρόκειται για μια προσέγγιση με «δύο μέτρα και δύο σταθμά», γεγονός που τον οδήγησε να καταψηφίσει την έκθεση.

«Η έκθεση περιλαμβάνει πολλά θετικά στοιχεία και καταδικάζει την Τουρκία για σειρά ζητημάτων. Ωστόσο, διαφώνησε με το σημείο που, όπως ανέφερε, υποστηρίζει την ενίσχυση των σχέσεων με την Άγκυρα. Για τον λόγο αυτό, όπως εξήγησε, δεν μπορούσε να ψηφίσει ούτε υπέρ ούτε να επιλέξει την αποχή», είπε.

Στο τέλος των δηλώσεών του είπε πως επιθυμεί το Κυπριακό να συνδέεται άμεσα με τις ευρωτουρκικές σχέσεις και υποστήριξε ότι μόνο μετά την επίλυση του Κυπριακού μπορεί να ανοίξει η συζήτηση για περαιτέρω συνεργασία με την Τουρκία.