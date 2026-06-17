Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα «PosoKanei» θα παρουσιαστεί σήμερα στις 11:00 από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, με την κυβέρνηση να αναδεικνύει το νέο αυτό εργαλείο ως μια σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την προστασία του καταναλωτή. Και αυτό γιατί πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό ελεγκτικό εργαλείο που θα δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να συγκρίνουν και να αξιολογούν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών σε μια περίοδο όπου το κόστος ζωής εξακολουθεί να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τα νοικοκυριά.

Περιοδεία με έμφαση σε έργα και υποδομές

Η παρουσίαση της πλατφόρμας έρχεται μία ημέρα μετά την περιοδεία του πρωθυπουργού στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, όπου επισκέφθηκε τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι, το Κέντρο Υγείας Βάρης και συναντήθηκε με εθελοντές δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ενώ στη συνέχεια μίλησε σε πολίτες στέλνοντας μηνύματα στους πολιτικούς του αντιπάλους.

«Ο τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον τζάμπα 2»

Για το λόγο αυτό επέλεξε να αντιπαραβάλει τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι «στον πολιτικό διαγκωνισμό σήμερα ο “τζάμπα 1” συναγωνίζεται τον “τζάμπα 2”». Όπως ανέφερε, όσοι υπόσχονται παροχές χωρίς αντίκρισμα οδηγούν τελικά σε επιβάρυνση των πολιτών, τονίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική βασίζεται στη δημιουργία πλούτου και ανάπτυξης, ώστε το οικονομικό μέρισμα να επιστρέφει στην κοινωνία χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά. «Δεν μπορούμε να τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη ημέρα», σημείωσε χαρακτηριστικά, καλώντας τους πολίτες να αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη όσους υπόσχονται παροχές χωρίς να εξηγούν πώς θα χρηματοδοτηθούν.

«Δεν κάνω προεκλογική εκστρατεία»

Ο πρωθυπουργός απέρριψε παράλληλα τα σενάρια περί άτυπης προεκλογικής εκστρατείας, επισημαίνοντας ότι οι επισκέψεις και οι περιοδείες του σε όλη τη χώρα αποτελούν σταθερή πρακτική της τελευταίας τριετίας. «Αυτό που κάνω σήμερα στο 3Β, το κάνω τρία χρόνια και θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι τις εκλογές», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του έργου της έως το τέλος της τετραετίας.

Η μάχη για το κόστος ζωής και οι τιμές στην αγορά

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις και ειδικότερα στη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα διασφαλίσει πως τυχόν αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου θα περάσει στην πραγματική οικονομία και θα ωφελήσει τους καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό συνέδεσε τη συγκεκριμένη προσπάθεια με την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας «PosoKanei», η οποία, όπως είπε, θα δώσει στους πολίτες τη δυνατότητα να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τις καλύτερες διαθέσιμες τιμές στην αγορά.

Το βλέμμα στο 2027 και η αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση

Σε πολιτικό επίπεδο, κυβερνητικά στελέχη επιμένουν ότι οι εκλογές του 2027 θα κριθούν από το συνολικό έργο της τετραετίας και όχι από πρόσκαιρες προεκλογικές εξαγγελίες. Όπως σημειώνουν, ο ρυθμός υλοποίησης του κυβερνητικού προγράμματος παραμένει αμετάβλητος από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα της θητείας.

Παράλληλα, από το κυβερνητικό επιτελείο τονίζεται ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι η μόνη πολιτική δύναμη που θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Στον αντίποδα, ασκείται εντονότατη κριτική προς το ΠΑΣΟΚ και τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, με την κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι επικεντρώνονται στη διανομή πόρων χωρίς να περιγράφουν πώς θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μεγαλύτερη ανάπτυξη και περισσότερα έσοδα για την οικονομία.