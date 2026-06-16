Μήνυμα συνέχειας της κυβερνητικής πολιτικής, με έμφαση στην οικονομία, την Υγεία και τη στήριξη των πολιτών, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στη Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις κυβερνητικές παρεμβάσεις της δεύτερης τετραετίας, υποστηρίζοντας ότι βασικός στόχος είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και όχι η πολιτική αντιπαράθεση.

Αναφερόμενος στον χώρο της Υγείας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτέλεσε βασική κυβερνητική προτεραιότητα. «Όλα όσα έχουμε κάνει στην Υγεία σηματοδοτούν ότι πέρα από τη στείρα αντιπαράθεση, αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι τι θα κάνει τη ζωή του καλύτερη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα τόνισε πως η κυβέρνηση, όπως είπε, δεν προχώρησε σε υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. «Εμείς δεν τάξαμε λαγούς με πετραχήλια», σημείωσε.

«Δεν κάνω προεκλογική εκστρατεία»

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, υπογραμμίζοντας ότι οι περιοδείες και οι επισκέψεις του σε περιοχές της χώρας δεν αποτελούν προεκλογική κίνηση. «Πολλοί νομίζουν ότι έχω ξεκινήσει κάποιου είδους άτυπη προεκλογική εκστρατεία επειδή έχω πρόθεση να κάνω εκλογές πιο νωρίς. Αυτό που κάνω εδώ σήμερα στο 3Β, το κάνω τρία χρόνια και θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι τις εκλογές», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στη δημοσιονομική πολιτική και στη μείωση του δημόσιου χρέους. Όπως ανέφερε, η γενιά που μεγάλωσε πολιτικά τις δεκαετίες του ’80 και του ’90 έχει συνδέσει την ιστορία της χώρας με την αύξηση του χρέους.

«Για πρώτη φορά η Ελλάδα καταφέρνει να μειώσει το δημόσιο χρέος της με τον γρηγορότερο ρυθμό στην ιστορία», είπε, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι να μην μεταφερθεί στις επόμενες γενιές ένα δυσβάσταχτο βάρος. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση ακολουθεί πολιτική μείωσης φόρων και στήριξης των πολιτών.

«Ο “τζάμπα 1” συναγωνίζεται τον “τζάμπα 2″»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. «Στον πολιτικό διαγκωνισμό σήμερα ο “τζάμπα 1” συναγωνίζεται τον “τζάμπα 2”. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση, όπως υποστήριξε, επιδιώκει τη δημιουργία πλούτου που επιστρέφει στην κοινωνία χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά. «Δεν μπορούμε να τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη μέρα», είπε.

Αναφερόμενος σε προτάσεις για δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς, σημείωσε πως η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις όπως η μηδενική φορολογία για τη νέα γενιά. «Να έχετε μεγάλη επιφύλαξη από αυτούς που μοιράζουν αυτά που δεν υπάρχουν. Σκεφτείτε τι έχουμε να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές», ανέφερε.

«Ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο σε περίπτωση κρίσης»

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός έθεσε το δίλημμα της πολιτικής σταθερότητας, όπως το περιέγραψε, ενόψει των επόμενων εκλογών.

«Θέλουμε να εμπιστευτούμε και πάλι αυτούς που τάζουν και δεν μπορούν να τα υλοποιήσουν; Σε ποιον θα εμπιστευθούμε το τιμόνι της χώρας σε μια περίοδο κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων;», διερωτήθηκε.

Παράλληλα αναφέρθηκε στο ερώτημα «ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο» σε περίπτωση κρίσης, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για το πραγματικό δίλημμα που θα τεθεί στους πολίτες.