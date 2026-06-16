Με κεντρικό σύνθημα «Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη στην Κούβα για έναν κόσμο χωρίς πολέμους και εκμετάλλευση», η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ διοργάνωσε το βράδυ της Δευτέρας μια μεγάλη εκδήλωση αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο, με κεντρικό ομιλητή τον Δημήτρη Κουτσούμπα.

Την εκδήλωση άνοιξε η ηθοποιός Δώρα Χρυσικού, η οποία μετέφερε και χαιρετισμό της Μάγδας Φύσσα, ενώ ο πρέσβης της Κούβας, Aramis Fuente Hernandez, ανέλυσε την κρισιμότητα των στιγμών που βιώνει η χώρα του, καταγγέλλοντας τον «βάρβαρο ενεργειακό αποκλεισμό» και τις κυρώσεις των ΗΠΑ ως πράξεις «κρατικής τρομοκρατίας και γενοκτονίας». Εξέφρασε, παράλληλα, τη διεθνιστική αλληλεγγύη της Κούβας προς τους δοκιμαζόμενους λαούς της Παλαιστίνης, του Λιβάνου και άλλων χωρών.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ανεβαίνοντας στο βήμα, έκανε μια μακρά αναδρομή από τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο μέχρι και το τέλος του. Ο κ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε τον Φιντέλ «κόκκινο πανί» για τους ιμπεριαλιστές, σημειώνοντας: «Η μακρά και μυθιστορηματική ζωή του ήταν μια ζωή δοσμένη στον λαϊκό επαναστατικό αγώνα… Έγινε σύμβολο αντίστασης και αγώνα ενάντια στην εκμετάλλευση, τον ιμπεριαλισμό, για τον σοσιαλισμό. […] Η Κουβανική Επανάσταση απέδειξε ότι ο ιμπεριαλισμός δεν είναι ανίκητος, πως οι λαοί έχουν τη δύναμη να ανατρέψουν την εκμετάλλευση, την αδικία και τη βαρβαρότητα».

Σχετικά με όσα συμβαίνουν σήμερα στην Κούβα, ο κ. Κουτσούμπας προειδοποίησε ότι «οι Αμερικάνοι ιμπεριαλιστές, αποθρασυμένοι, στρέφονται τώρα ενάντια στην Κούβα… Έχουν βάλει το ‘πιστόλι στον κρόταφο’ του κουβανικού λαού» σημείωσε, ενώ περιγράφοντας την καθημερινότητα των πολιτών της Κούβας είπε ότι «ο ενεργειακός αποκλεισμός είναι πλήρης… ο λαός της Κούβας αναγκάζεται να ζει σήμερα χωρίς ρεύμα 20 ώρες το 24ωρο». Παράλληλα, ο ΓΓ του ΚΚΕ άσκησε δριμεία κριτική στην ελληνική κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη στρατηγική ευθυγράμμιση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ: «Απέναντί τους βρίσκεται με συνέπεια το ΚΚΕ που επιμένει να αναδεικνύει τα πραγματικά κρίσιμα ζητήματα… Όλοι τους περηφανεύονται για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, κρύβοντας ότι καμία εγγύηση δεν προσφέρουν στη χώρα και τον λαό μας οι συμμαχίες με κράτη-τρομοκράτες».

Κατέληξε διαβεβαιώνοντας ότι το ΚΚΕ αναλαμβάνει την ευθύνη να δυναμώσει τη διεθνιστική αλληλεγγύη, δηλώνοντας πως «εμείς δεσμεύσεις έχουμε απέναντι στον λαό μας, στους μαχόμενους, περήφανους λαούς που με τη δική τους δράση έγιναν σύμβολο ασυμβίβαστης αντίστασης, όπως είναι ο λαός της Κούβας».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μουσικό αφιέρωμα στο επαναστατικό τραγούδι από τους Αγγελική Τουμπανάκη και Δώρο Δημοσθένους.