Στην υπόθεση του θανάτου της νοσηλεύτριας στο Νοσοκομείο Ναυπλίου αναφέρεται ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στο Χ. Όπως σημειώνει, ο ίδιος ερεύνησε το περιστατικό και «δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρομά που βρίσκονταν εκεί και αγωνιούσαν για το παιδί τους».

Ο κ. Γεωργιάδης παραθέτει δήλωση του προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων του νοσοκομείου, Βασίλη Μπαβέλλα, σύμφωνα με την οποία: «Το περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλεύτριας μας και τους Ρομά και τους συγγενείς τους που έκαναν φασαρία δεν σχετίζονται, όπως γράφτηκε χθες. Δεν ήταν επιθετικοί, όμως φώναζαν και έκλαιγαν, γιατί είχαν ένα 8χρονο παιδί αναίσθητο μαζί τους και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Δεν είχε πεθάνει όμως. Είναι γεγονός ότι ένα έκτακτο περιστατικό μπορεί να ζορίσει τον νοσηλευτή. Όμως η αλήθεια είναι ότι η νοσηλεύτρια μας δεν έπρεπε να είναι εκείνη την ώρα στο ΤΕΠ γιατί δεν εφημερεύαμε χθες».

Σημειώνεται πως ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, είπε σε πρωινές του δηλώσεις πως η 55χρονη έπαθε ανακοπή επειδή δεν άντεξε το στρες ύστερα από ένταση που προκάλεσαν οι Ρομά.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Αναπαράγω την δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου εργαζομένων του Νοσοκομείου Ναυπλίου κ. Βασίλη Μπαβέλλα για το χθεσινό τραγικό περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλεύτριας στο Νοσοκομείο από ανακοπή:

«Το περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλεύτριας μας και τους Ρομά και τους συγγενείς τους που έκαναν φασαρία δεν σχετίζονται, όπως γράφτηκε χθες. Δεν ήταν επιθετικοί, όμως φώναζαν και έκλαιγαν, γιατί είχαν ένα 8χρονο παιδί αναίσθητο μαζί τους και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Δεν είχε πεθάνει όμως. Είναι γεγονός ότι ένα έκτακτο περιστατικό μπορεί να ζορίσει τον νοσηλευτή. Όμως η αλήθεια είναι ότι η νοσηλεύτρια μας δεν έπρεπε να είναι εκείνη την ώρα στο ΤΕΠ γιατί δεν εφημερεύαμε χθες».

Ερεύνησα το περιστατικό και δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρομά που βρίσκονταν εκεί και αγωνιούσαν για το παιδί τους. Δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας προς εργαζόμενους μας, περιστατικά τέτοιας φύσεως έχουν συμβεί, αλλά όχι χθες.

Συλλυπητήρια στην οικογένειά της.