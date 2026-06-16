Στην ενίσχυση των μισθών και των όρων εργασίας μέσω συλλογικών συμβάσεων, καθώς και στην επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, αναφέρθηκε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως σε σημερινές της δηλώσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της ενεργητικής πολιτικής απασχόλησης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή της στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Newsroom», η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αγορά εργασίας, με μείωση της ανεργίας, αύξηση της απασχόλησης και άνοδο των μισθών. Ωστόσο υπογράμμισε ότι παραμένουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης στον τομέα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Για τις συλλογικές συμβάσεις

Αναφορικά με τις συλλογικές συμβάσεις, η υπουργός Εργασίας έκανε λόγο για μια «ιστορική κοινωνική συμφωνία», η οποία προέκυψε έπειτα από διαπραγματεύσεις 9-10 μηνών μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών και ψηφίστηκε από τη Βουλή τον Φεβρουάριο.

Η ίδια ανέφερε ότι ήδη από τον επόμενο μήνα ξεκινούν να υπογράφονται νέες συλλογικές συμβάσεις, με άμεσο αποτέλεσμα αυξήσεις μισθών και βελτίωση των όρων εργασίας.

Ενδεικτικά ανέφερε τη συλλογική σύμβαση στον κλάδο της εστίασης, η οποία, όπως είπε, «ξεκόλλησε» μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα και επεκτάθηκε σε περίπου 400.000 εργαζόμενους. Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε νέα σύμβαση στον κλάδο των τεχνολόγων τροφίμων, που υπεγράφη μετά από 15 χρόνια και αφορά έως 2.500 εργαζόμενους.

Η ίδια εξήγησε ότι οι συλλογικές συμβάσεις ενισχύουν όχι μόνο τους μισθούς αλλά και τους όρους εργασίας, όπως επιδόματα και παροχές, μέσω ενιαίας διαπραγμάτευσης.

Στις Βρυξέλλες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Στη συνέχεια, η Νίκη Κεραμέως γνωστοποίησε ότι θα μεταβεί στις Βρυξέλλες μαζί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να παρουσιαστεί το ελληνικό μοντέλο κοινωνικού διαλόγου ως παράδειγμα προς μίμηση στην Ευρώπη.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο επίτροπος απασχόλησης, με στόχο να αναδειχθεί η εμπειρία της Ελλάδας στη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Για την ψηφιακή κάρτα εργασίας

Η υπουργός έδωσε επίσης έμφαση στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, σημειώνοντας ότι καλύπτει πλέον περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους, με νέους κλάδους να εντάσσονται σταδιακά σε πιλοτική εφαρμογή.

Όπως εξήγησε, από το φθινόπωρο η εφαρμογή θα είναι υποχρεωτική για το σύνολο των εργαζομένων αυτών.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι η κάρτα εργασίας:

ενισχύει τα εισοδήματα μέσω καταγραφής και πληρωμής υπερωριών,

ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων,

αυξάνει τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων.

Επιπλέον, σημείωσε ότι το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το 2024, ενώ σε ορισμένους κλάδους η αύξηση έφτασε έως και το 1.200%. Τόνισε επίσης ότι υπάρχει ρητή απαγόρευση μείωσης μισθού λόγω εφαρμογής της κάρτας εργασίας.

Προγράμματα απασχόλησης για άτομα άνω των 55 ετών και άτομα με αναπηρία

Η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε και σε προγράμματα στήριξης της απασχόλησης, σημειώνοντας ότι ήδη πάνω από 35.000 άτομα άνω των 55 ετών έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα επιδοτούμενης εργασίας σε δημόσιους φορείς.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην επανένταξη ανέργων μεγαλύτερης ηλικίας, ιδίως όσων βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση, όπως υπογράμμισε η υπουργός.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε πρόγραμμα απασχόλησης για άτομα με αναπηρία, το οποίο επεκτάθηκε πρόσφατα και καλύπτει πλέον 3.000 ωφελούμενους.

«Η αμοιβή πρέπει να καθορίζεται από τη δουλειά και την αξία και όχι από το φύλο»

Τέλος, η υπουργός Εργασίας έκανε λόγο για νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και αφορά την ισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Όπως τόνισε, βασική αρχή είναι ότι «η αμοιβή πρέπει να καθορίζεται από τη δουλειά και την αξία και όχι από το φύλο».

Παρά τη βελτίωση που έχει σημειωθεί, σημείωσε ότι το μισθολογικό χάσμα στην Ελλάδα παραμένει στο 13%, έναντι 11% στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη περαιτέρω παρεμβάσεων.