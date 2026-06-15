Ο νέος πολιτικός φορέας ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), υπό την πολιτική καθοδήγηση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, επιχειρεί να χαράξει τη δική του πορεία στον χώρο της Κεντροαριστεράς, παρουσιάζοντας ένα πακέτο προτάσεων που επικεντρώνεται στην καθημερινότητα των πολιτών και στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.

Τις βασικές προγραμματικές θέσεις του νέου φορέα ανέπτυξε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα και στέλεχος της ΕΛΑΣ, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8.

«Ένα κράτος που προστατεύει την κοινωνία»

Σύμφωνα με την κ. Αντωνοπούλου, η φιλοσοφία των προτάσεων του Αλέξη Τσίπρα βασίζεται σε μια διαφορετική αντίληψη για τον ρόλο του κράτους. Όπως ανέφερε, η ΕΛΑΣ δεν υποστηρίζει ένα «κράτος-λάφυρο» που εξυπηρετεί ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, αλλά ένα κράτος που παρεμβαίνει δυναμικά υπέρ της κοινωνίας και της προστασίας των πολιτών.

Στο επίκεντρο του σχεδίου βρίσκονται η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η ενεργειακή πολιτική, η διαχείριση των κόκκινων δανείων, οι δημόσιες συγκοινωνίες και η μεταρρύθμιση στην Παιδεία.

Σταθερό τιμολόγιο ρεύματος και ενισχυμένος ρόλος της ΔΕΗ

Μεταξύ των βασικών προτάσεων περιλαμβάνεται η εφαρμογή σταθερού τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας, με τη συμμετοχή της ΔΕΗ και των υπόλοιπων παρόχων.

Όπως εξήγησε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στόχος είναι να διασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο ενεργειακής κάλυψης για κάθε νοικοκυριό, ώστε να καλύπτονται βασικές ανάγκες διαβίωσης με αξιοπρέπεια. Η πρόταση εντάσσεται στο πλαίσιο μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους που αντιμετωπίζουν σήμερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ταμείο για τα κόκκινα δάνεια και προστασία της πρώτης κατοικίας

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο ζήτημα των κόκκινων δανείων. Η ΕΛΑΣ προτείνει τη δημιουργία ειδικού ταμείου που θα μπορεί να επαναγοράζει ή να επαναδιαπραγματεύεται δάνεια σε τιμές πιο κοντά στην πραγματική αξία αγοράς τους από τα funds.

Σύμφωνα με την κ. Αντωνοπούλου, η λογική είναι να δοθεί στους δανειολήπτες η δυνατότητα αποπληρωμής με δικαιότερους όρους, προστατεύοντας παράλληλα την πρώτη κατοικία από τον κίνδυνο απώλειας. Όπως διευκρίνισε, οι στρατηγικοί κακοπληρωτές δεν θα εντάσσονται στο ίδιο πλαίσιο προστασίας.

Δωρεάν μετακινήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στις μεταφορές, η πρόταση της ΕΛΑΣ προβλέπει δωρεάν χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για κατοίκους και εργαζόμενους. Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου χαρακτήρισε τις αστικές συγκοινωνίες δημόσιο αγαθό, υποστηρίζοντας ότι η πρόσβαση σε αυτές θα πρέπει να είναι ελεύθερη για όλους.

Παράλληλα, τόνισε ότι το μέτρο συνδέεται με μια συνολικότερη αναβάθμιση των συγκοινωνιακών υπηρεσιών, με περισσότερα δρομολόγια, καλύτερες συνθήκες μετακίνησης και περιορισμό της εξάρτησης από το ιδιωτικό αυτοκίνητο.

Εθνικό Απολυτήριο στη θέση των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Στον τομέα της Παιδείας, η ΕΛΑΣ προτείνει την αντικατάσταση του σημερινού συστήματος των Πανελλαδικών Εξετάσεων από ένα μοντέλο Εθνικού Απολυτηρίου.

Η πρόταση προβλέπει την ενσωμάτωση της αξιολόγησης μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, με στόχο τη μείωση της πίεσης που βιώνουν μαθητές και οικογένειες.

Η κ. Αντωνοπούλου επικαλέστηκε το παράδειγμα της Γερμανίας, όπου λειτουργούν τόσο σχολές ελεύθερης πρόσβασης όσο και τμήματα υψηλής ζήτησης που θέτουν συγκεκριμένα κριτήρια εισαγωγής.

Όπως υποστήριξε, η αλλαγή αυτή θα μπορούσε να ενισχύσει και τα περιφερειακά πανεπιστημιακά τμήματα, τα οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα κενών θέσεων.

Το πολιτικό στίγμα της ΕΛΑΣ

Οι παρεμβάσεις που παρουσίασε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου αποτυπώνουν το πολιτικό στίγμα που επιχειρεί να δώσει ο Αλέξης Τσίπρας στη νέα παράταξη της ΕΛΑΣ, με έμφαση στην κοινωνική προστασία, την κρατική παρέμβαση σε κρίσιμους τομείς και τη στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στις οικονομικές πιέσεις της καθημερινότητας.