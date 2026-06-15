Η Αλεξία Έβερτ τοποθετήθηκε δημόσια για τα σενάρια που θέλουν τον Αντώνη Σαμαρά να εξετάζει τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να συμβεί.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνει ότι θεωρεί μια τέτοια εξέλιξη λανθασμένη πολιτικά, ενώ συνδέει το σημερινό κλίμα με τη διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

«Αμφιβάλλω ότι ο κ. Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος. Το τρις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού και προσωπικά θα το θεωρήσω άλλη μια κατ’ επανάληψη μη αποδεκτή, έως και αποκρουστική πολιτική κίνηση».

Η αναφορά στην Πολιτική Άνοιξη και τις εκλογές του 1996

Η Αλεξία Έβερτ επανέρχεται στα γεγονότα του 1993, όταν ο Αντώνης Σαμαράς αποχώρησε από τη Νέα Δημοκρατία και ίδρυσε την Πολιτική Άνοιξη.

Όπως υποστηρίζει, η συγκεκριμένη επιλογή επηρέασε καθοριστικά τις πολιτικές ισορροπίες της εποχής και συνέβαλε στην εκλογική επικράτηση του ΠΑΣΟΚ τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, αναφέρεται στην περίοδο κατά την οποία, όπως υποστηρίζει, ο πατέρας της και τότε πρόεδρος της ΝΔ, Μιλτιάδης Έβερτ, επιδίωξε την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά στην παράταξη.

«Δεν μάθαμε ποτέ τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους αρνήθηκε να επανέλθει σε αυτό που σήμερα αποκαλεί “σπίτι” του».

«Θα ήθελα μια εξήγηση ακόμη και σήμερα»

Σε άλλο σημείο της ανάρτησής της, η Αλεξία Έβερτ αναφέρει ότι εξακολουθεί να θεωρεί αναπάντητα ορισμένα πολιτικά ερωτήματα που αφορούν εκείνη την περίοδο.

«Πόσο πολύ θα εκτιμούσα να μου/μας εξηγήσει έστω και τρεις δεκαετίες μετά, ίσως σε κάποια συνέντευξή του, γιατί πρόδωσε τότε τη Νέα Δημοκρατία, το “σπιτικό” του;»

Η ίδια υποστηρίζει ότι οι εξελίξεις που ακολούθησαν είχαν πολιτικό κόστος για τη Νέα Δημοκρατία και συνέβαλαν στη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού της εποχής.

Το μήνυμα για την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας

Η παρέμβασή της καταλήγει με σαφή αναφορά στην ανάγκη οι πολιτικές διαφωνίες να εκφράζονται εντός των κομματικών διαδικασιών και όχι μέσω διασπάσεων.

«Λύνουμε τις διαφορές μας με τους εκλεγμένους από τη βάση του κόμματος εκάστοτε προέδρους εντός των τειχών. Με συνέδρια, με διάλογο, με επιστολές. Δεν διχάζουμε».

Η Αλεξία Έβερτ τονίζει ότι μια νέα διάσπαση θα μπορούσε να οδηγήσει σε επανάληψη λαθών του παρελθόντος και εκφράζει την ελπίδα να μην υπάρξει τελικά πρωτοβουλία για ίδρυση νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Ολόκληρη η δημοσίευση της Αλεξίας Έβερτ

«Αμφιβάλλω ότι ο κ. Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος.

Το τρεις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού και προσωπικά θα το θεωρήσω άλλη μια κατ’ επανάληψη μη αποδεκτή, έως και αποκρουστική πολιτική κίνηση.

Και για να γίνω πιο συγκεκριμένη για το δις :

1) Το1993 αποχώρησε από την ΝΔ και δημιούργησε την Πολιτική Άνοιξη. Αποτέλεσμα? Να κερδίσει στην συνέχεια τις εκλογές το ΠΑΣΟΚ και ο ίδιος να μπει στην Βουλή με οριακό ποσοστό 4,88%. Το μεγάλο αυτό διάστημα δεν ήταν ΝΔ ήταν κάτι άλλο, το “σπίτι του” απέκτησε άρωμα… άνοιξης.

2) Από το 1993 και σχεδόν έως το 1996, παρά την επίμονη και συνεχή προτροπή του Μιλτιάδη Έβερτ ( Προέδρου τότε της αξιωματικής αντιπολίτευσης- ΝΔ) , να επιστρέψει στους “κόλπους” της παράταξης δεν δέχθηκε!

Δεν μάθαμε ποτέ τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους αρνήθηκε να επανέλθει σε αυτό που σήμερα αποκαλεί “σπίτι” του. Δεν καταλαβαίνω από που πηγάζει το δικαίωμα να αυτοανακηρύσσεται έκτοτε “ότι πιο γέννημα θρέμμα από εκείνον δεν υπάρχει” στον τόπο ετούτο… Λες και οι άλλοι…???? Τι να πω! Ήρθε πήγε, ξαναήρθε…κάτι σαν τον ….άσωτο που μεταλλάχθηκε σε πάτερ φαμίλιας?

Με Πρόεδρο εκείνη την περίοδο τον πράγματι ότι πιο “γέννημα θρέμμα” είχε και έχει έως σήμερα να παρουσιάσει η ΝΔ : Τον Μιλτιάδη Έβερτ. Τον λαϊκό δεξιό ( όπως τον χαρακτήριζαν) και ταυτόχρονα προοδευτικό, ικανότατο, οραματιστή, Πατριώτη έτοιμο να κυβερνήσει και να προσφέρει στον τόπο Μιλτιάδη Έβερτ. Και ναι, και πάλι ΝΑΙ, δεν δέχθηκε να επιστρέψει ενώ η πόρτα ήταν ανοιχτή…

“…τρις απαρνήση με” όπως διδαχθήκαμε στα θρησκευτικά.

Αναφέρομαι δε σε γεγονότα που υπήρξα “αυτήκοος”.

Πόσο πολύ θα εκτιμούσα να μου/μας εξηγήσει έστω και τρεις δεκαετίες μετά, ίσως σε κάποια συνέντευξη του, γιατί πρόδωσε τότε την Νέα Δημοκρατία, το “σπιτικό” του? Αν δεν μας “αποκαλύψει”, τότε δικαίως οδηγούμαστε σε εικασίες, σωστά? Πίστευε μήπως ότι από 4,88% θα εκτοξευτεί εδώ και τώρα στην… Πρωθυπουργία ή ότι θα προκύψει ο μεγαλομεγάλος που όλοι… περιμέναμε? Μα τόσο ανυπόμονος?

Ή μήπως να υποθέσουμε ότι θυσιάστηκε, ώστε με την ήττα του Έβερτ στις εκλογές καταφέρνουν να τον βγάλουν από την μέση με γοργά βήματα ? Όπερ και έγινε! Ήταν βραχυπρόθεσμος, μεσοπρόθεσμος ή μακροπρόθεσμος ο σχεδιασμός? Μόνο εκείνος μπορεί να απαντήσει γιατί οδήγησε το “σπίτι” του, την ΝΔ “του” σε ήττα. Όπως και να το δούμε, δεν δικαιολογείται παρά μόνο λόγω προσωπικών φιλοδοξιών, για το ΕΓΩ και επ’ ουδενί για το καλό του συνόλου.

Με μια σφραγίδα και υπογραφή, αυτή της “Πολιτικής Άνοιξης” καταλάβαινε τι έκανε? Πραγματικά ζητώ ως νεοδημοκράτισσα να μάθω γιατί εγκατέλειψε το σπιτικό μου και έριξε μαύρη πέτρα?

Γυρνάω στις επιπτώσεις των επιλογών του ασώτου και το αποτέλεσμα των τότε εκλογών μιλάει από μόνο του: Το 1996 εκλέγεται κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ με τον Σημίτη με διαφορά ποσοστού από την ΝΔ και τον Μιλτιάδη Έβερτ μόλις 3,3%. ( Σημίτης 41,49% Έβερτ 38,12%).

Και το μέγα, ο ίδιος ο διασπαστής τότε της ενότητας της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς να μείνει εκτός Βουλής με “λεία” μόνο ένα 2,9%. Και να κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ για 8 ολάκερα χρόνια. Γνωστό δε ότι κάθε διάσπαση έχει πολλαπλασιαστικές ιδιότητες, δεν είναι 1+1=2, το άθροισμα ή η αφαίρεση ποσοστών όταν μιλάμε στην γλώσσα της πολιτικής αντιστοιχούν σε διαφορετικά αποτελέσματα. Δηλαδή : 38,12 % ΝΔ+ 2,9% Πολιτική Άνοιξη = 41,2 %. Βάλτε και ένα ποσοστό συσπείρωσης που έλειψε!!!! Ο Σημίτης πήρε 41,49 % όπως γράφω πιο πάνω.

Ακούω τώρα να αναφέρει ξανά και ξανά, σε κάθε εμφάνιση ότι είναι Ο ( με Ο κεφαλαίο) Εκφραστής της Βέρας Λαϊκής Δεξιάς ( και ολίγον έως πολύ κεντροδεξιάς), ότι ρέει στο αίμα του η ΝΔ, ότι είναι ο μόνος που συμπονεί και αφουγκράζεται τον τσαλαπατημένο λαό και ότι εμείς οι υπόλοιποι, οι πιστοί “από ανέκαθεν” που λέμε ΝΔ, είμαστε οι “killers” ακραίοι φιλελεύθεροι, τεχνοκράτες στο μεδούλι, που πατάμε επί πτωμάτων?

Όμως όχι, άνθρωποι σαν εμένα και άλλους εκατοντάδες χιλιάδες είμαστε οι πραγματικά βέροι ΝέοΔημοκράτες, με τις αρχές και αξίες που πρεσβεύει. Με μια ακόμα διαφορά : λύνουμε τις διαφορές μας με τους εκλεγμένους από την βάση του κόμματος εκάστοτε Προέδρους -που ενίοτε γίνονται Πρωθυπουργοί- εντός των τειχών του πχ συνεδρίου, με επιστολές, με διάλογο.

Δεν διχάζουμε!!!!

Πραγματικά λυπάμαι που ούσα με την σκέψη μου στο τώρα, ανασκοπώντας ταυτόχρονα το πολιτικό παρελθόν της χώρας μου που έζησα από τόσο μικρή (12 χρονών) και από τόσο μα τόσο κοντά και καθημερινά και προπάντων εκτιμώντας το κόστος πιθανόν μελλοντικών επαναλαμβανόμενων ασυγχώρητων κινήσεων… Δεν ξέρω…

Πραγματικά μου προκαλεί θλίψη και αποστροφή να επιτρέπουμε συνεχή επανάληψη λαθών, ειδικά αν αυτά με τον έναν ή άλλον τρόπο ταυτίζονται με την πορεία και την ιστορία του τόπου μας όπως αυτή θα γραφτεί στο μέλλον.

Ελπίζω να αντιληφθεί τις συνέπειες δημιουργίας δικού του κόμματος.

Και ΥΣ: Η ανάρτηση μου αυτή ουδεμία σχέση έχει με έμμεση στήριξη άλλων πολιτικών, προσώπων και/ή καταστάσεων. Δεν έχω την ψευδαίσθηση ότι είμαι άτομο δημόσιας ή παρασκηνιακής επιρροής.»