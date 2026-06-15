«H σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η Πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς που βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκείμενη περίπτωση ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει.

Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένω της Dog’s Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν, εφόσον χρειαστεί στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία». Αυτό ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας το πρώτο κέντρο υποδοχής πληγέντων ζώων από περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, στα ολυμπιακά ακίνητα Γαλατσίου.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, και η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μαριλένα Σούκουλη.