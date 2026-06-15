Για τις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα των φετινών πανελλαδικών, προκειμένου να μπορέσουν οι γονείς να κάνουν τον προγραμματισμό τους, αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

«Έδιναν και το τελευταίο μάθημα τα επαγγελματικά λύκεια για τις εξετάσεις, και από αύριο ξεκινάμε με τα αγγλικά, τα ειδικά μαθήματα, μέχρι το τέλος του μήνα, οπότε περιμένουμε γύρω στις 26-29 την ανακοίνωση των βαθμολογιών των παιδιών, με τα τελικά αποτελέσματα τέλος Ιουλίου. Άρα μπορούν και οι οικογένειες να ξέρουν νωρίτερα, γιατί ως κράτος έχουμε καταφέρει πλέον τα τελευταία χρόνια να βγάζουμε τα αποτελέσματα νωρίτερα, έτσι ώστε οι οικογένειες να κάνουν τον οικογενειακό προγραμματισμό», είπε η υπουργός, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Για την πρόταση του κ. Τσίπρα να καταργηθούν οι Πανελλαδικές σχολίασε πως «κατά την περίοδο της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε τίποτα για την κατάργησή τους. Άρα είτε δεν το εννοούσε τότε, είτε δεν το κατάφερε, ή σίγουρα τώρα πρέπει να μας εξηγήσει τι θα αντιπρότεινε ως προς αυτό».

«Εγώ έχω τοποθετηθεί και δημοσίως, πιστεύω ότι πράγματι πρέπει, όταν βρούμε ένα εξίσου αξιόπιστο σύστημα και μηχανισμό, να πάμε σε εναλλακτικό τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, αλλά αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή και πρέπει να σας πω από τον Φεβρουάριο, 100 και πάνω άτομα δουλεύουν σε ειδικές ομάδες εργασίας, για να μας προτείνουν το εθνικό απολυτήριο».