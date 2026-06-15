Σημαντικές εξελίξεις φαίνεται να δρομολογούνται αναφορικά με το πρόγραμμα απόκτησης των υπερσύγχρονων αμερικανικών μαχητικών F-35 από την Πολεμική μας Αεροπορία, καθώς εξετάζεται πλέον το ενδεχόμενο τα πρώτα αεροσκάφη να έρθουν στην Ελλάδα νωρίτερα από το αναμενόμενο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αμερικανική πλευρά φέρεται τώρα να μας δίνει τη δυνατότητα αλλαγής στον τρόπο παράδοσης της πρώτης παρτίδας.

Ενώ αρχικά προβλεπόταν ότι τα οκτώ πρώτα F-35 θα έφταναν όλα μαζί το 2030, τώρα εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να χωριστούν σε δύο ομάδες: Τα τέσσερα πρώτα μαχητικά θα μπορούσαν να μας παραδοθούν μέσα στο 2029, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα θα ακολουθήσουν σε δεύτερο χρόνο, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό. Για το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, μια πρόωρη άφιξη των πρώτων F-35 σημαίνει ότι θα προχωρήσουμε νωρίτερα στην ανανέωση του στόλου με αεροσκάφη πέμπτης γενιάς. Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα εξελίσσεται κυρίως σε επίπεδο συμφωνιών, υποδομών και εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Αν όμως τα πρώτα αεροσκάφη βρεθούν νωρίτερα στην Ελλάδα, τότε αφενός στέλνεται προς την Άγκυρα ένα ξεκάθαρο μήνυμα επιπλέον στήριξής μας από την Ουάσιγκτον, οι εξ ανατολών γείτονές μας διαπιστώνουν πως θα έχουμε νωρίτερα έναν από τους καλύτερους αεροπορικούς στόλους στον κόσμο αναλογικά με το μέγεθός μας και την ίδια ώρα η εκπαίδευση των πιλότων μας θα γίνεται πλέον εδώ και όχι εκτός συνόρων.

Κομβικό ρόλο σε αυτό το σχέδιο θα έχει η αεροπορική βάση της Ανδραβίδας, η οποία προορίζεται να αποτελέσει τη «φωλιά» των ελληνικών F-35. Η εγκατάσταση των πρώτων μαχητικών εκεί θα σηματοδοτήσει ουσιαστικά την έναρξη μιας νέας εποχής για την Πολεμική Αεροπορία. Τα F-35 διαθέτουν δυνατότητες που δεν περιορίζονται στην κλασική αερομαχία. Μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες, να εντοπίζουν στόχους με μεγάλη ακρίβεια και να μεταδίδουν δεδομένα σε άλλα μέσα, λειτουργώντας ουσιαστικά ως «κόμβοι» μέσα σε ένα ευρύτερο δίκτυο επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και λίγα αεροσκάφη θα μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα ολόκληρης της δύναμης πυρός μας.

Η ενσωμάτωσή τους μαζί με τα αναβαθμισμένα F-16 Viper, τα γαλλικά Rafale και τα υπόλοιπα πτητικά μέσα δημιουργεί ένα νέο επιχειρησιακό περιβάλλον, όπου η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών παίζουν καθοριστικό ρόλο. Με απλά λόγια, τα F-35 θα έρθουν να «δέσουν» με όλα τα άλλα διαθέσιμα μέσα, αυξάνοντας συνολικά την αποτρεπτική ισχύ μας.

Οι επιτελείς του υπουργείου Εθνικής Άμυνας δίνουν μεγάλη σημασία στο γεγονός ότι η τυχόν πρόωρη παράδοση μαχητικών θα συμβάλλει τα μέγιστα στην εκπαίδευση των πιλότων. Κι αυτό γιατί η εισαγωγή ενός τόσο προηγμένου αεροσκάφους δεν είναι εύκολη υπόθεση. Δεν αρκεί να αγοραστούν τα μαχητικά, θα πρέπει να δημιουργηθεί και η κατάλληλη εμπειρία στη χρήση τους. Στην αρχική φάση, οι Έλληνες πιλότοι θα εκπαιδευτούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, εκεί προκύπτει ένα πρακτικό ζήτημα: μέρος των πτήσεων γίνεται με τη συμμετοχή Αμερικανών χειριστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα ελληνικά αεροσκάφη στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ωρών πτήσης δεν αξιοποιείται αποκλειστικά από δικά μας πληρώματα. Για τον λόγο αυτό εξετάζεται τώρα το ενδεχόμενο να σταλεί μικρότερος αριθμός Ελλήνων πιλότων στην αρχική φάση, ώστε να μην «χαθούν» πολύτιμες ώρες πτήσης. Αν τα πρώτα F-35 έρθουν νωρίτερα στη χώρα μας, τότε η εκπαίδευση θα μπορεί να συνεχιστεί στην Ανδραβίδα, με δικούς μας χειριστές να αξιοποιούν στο μέγιστο τα αεροσκάφη.

Η προσέγγιση αυτή έχει σημαντικά πλεονεκτήματα. Οι πιλότοι θα εκπαιδεύονται σε πραγματικές συνθήκες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της χώρας. Θα πετούν στον ελληνικό εναέριο χώρο, θα συνεργάζονται με τα υπόλοιπα ελληνικά μαχητικά και θα αναπτύσσουν τακτικές που ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Παράλληλα, οι πρώτοι πιλότοι που θα μπουν στο cockpit των F-35 θα έχουν έναν επιπλέον ρόλο: θα αποτελέσουν τους μελλοντικούς εκπαιδευτές. Δηλαδή, θα είναι εκείνοι που θα μεταφέρουν τη γνώση στους επόμενους και θα συμβάλουν στη δημιουργία μιας «ελληνικής σχολής» για το συγκεκριμένο αεροσκάφος.