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Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τον μίνι ανασχηματισμό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση την περασμένη Δευτέρα, αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας.

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική ορίστηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, ενώ υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά, ορίστηκε η Μαριλένα Σούκουλη.

Παρούσα στην ορκωμοσία ήταν και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία παραιτήθηκε από υφυπουργός και ορκίζεται στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού που θεσμοθετήθηκε.