Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης περιόδευσε χθες, Πέμπτη, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, στο πλαίσιο των στοχευμένων επισκέψεων των Πολιτικών Ακαδημιών της Νέας Δημοκρατίας στην Κεντρική Μακεδονία. Η περιοδεία περιλάμβανε σειρά επαφών με εκπροσώπους της βιομηχανίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των υγειονομικών δομών και των τοπικών φορέων, αναδεικνύοντας έμπρακτα τις σταθερές κυβερνητικές προτεραιότητες για την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και την ενίσχυση των υποδομών της περιοχής.

Το πρόγραμμα του υφυπουργού ξεκίνησε το πρωί με επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας ΔΕΛΤΑ Vivartia. Εκεί, από κοινού με κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Μάκη Βορίδη και τη συμμετοχή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Β’ Θεσσαλονίκης Δ. Βαρτζόπουλου, της υφυπουργού Εσωτερικών Β. Χαραλαμπογιάννη, της γενικής γραμματέως Συντονισμού Ε. Δραμαλιώτη και της γενικής γραμματέως Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Χ. Κράββαρη, πραγματοποιήθηκε μια ιδιαίτερα γόνιμη συνάντηση τόσο με τη Διοίκηση όσο και με το Διοικητικό Συμβούλιο των εργαζομένων. Η συζήτηση εστίασε στην περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής βάσης και στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, γεγονός που επιφέρει μια εξαιρετικά θετική, πολλαπλασιαστική επίδραση για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα της ευρύτερης περιοχής. Στη συνέχεια, το κλιμάκιο μετέβη στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΒΙΠΕΘ), όπου επισκέφθηκε τα γραφεία του ΣΕΒΙΠΕΘ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, αναλύθηκαν διεξοδικά τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν την τοπική επιχειρηματικότητα, καθώς και σύγχρονες στρατηγικές διαχείρισης και ανάπτυξης των βιομηχανικών περιοχών.

Ακολούθως, ο υφυπουργός Θ. Κοντογεώργης, συνοδευόμενος από τη γενική γραμματέα Χ. Κράββαρη και τον βουλευτή Δ. Βαρτζόπουλο, επισκέφθηκαν την περιοχή του Λαγκαδά. Κατά την επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Λαγκαδά, το κλιμάκιο ενημερώθηκε αναλυτικά για τα έργα ανακαίνισης που πραγματοποιούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και ολοκληρώνονται άμεσα, ενώ το έργο περιλαμβάνει και την ανάπτυξη Ιατρείου Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση των εργασιών στο υπό κατασκευή 2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά, ένα κρίσιμο έργο πνοής για την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα, που υλοποιείται μέσω ΣΔΙΤ και περιλαμβάνει συνολικά 17 σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία. Στο Δημαρχείο Λαγκαδά, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη του κλιμακίου με τη δήμαρχο Νίκη Ανδρεάδου και εκπροσώπους των τοπικών φορέων, όπου τέθηκαν επί τάπητος όλα τα καίρια ζητήματα της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτού του ειλικρινούς και παραγωγικού διαλόγου, συζητήθηκαν εκτενώς οι στοχευμένες παρεμβάσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί για την αναβάθμιση των υποδομών υγείας, παιδείας και αθλητισμού, καθώς και το ζήτημα των ζωνών προστασίας του περιβάλλοντος, όπου η πρόσφατη τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου αναμένεται να λειτουργήσει ως ισχυρός αναπτυξιακός μοχλός. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, επίσης, στον πρωτογενή τομέα, με την ανάδειξη και καταγραφή όλων των θεμάτων που επηρεάζουν άμεσα το παρόν και το μέλλον των παραγωγών.

Μετά την ολοκλήρωση των διευρυμένων συσκέψεων, ο υφυπουργός συναντήθηκε με τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή του Λαγκαδά. Η περιοδεία κορυφώθηκε με τη συμμετοχή του κ. Κοντογεώργη στην Πολιτική Ακαδημία της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η συνεδρίαση κάλυψε τη θεματική ενότητα της περιφερειακής ανάπτυξης, ενώ στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε αναλυτικά η Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη «Περιφέρεια 2030», καθώς και το πλάνο υλοποίησης του κυβερνητικού αναπτυξιακού σχεδίου για την Κεντρική Μακεδονία.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, σε δηλώσεις του, διαβεβαίωσε, τέλος, ότι «η κυβέρνηση συνεχίζει με αμείωτη ένταση τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, θωρακίζοντας τη σταθερότητα, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και δημιουργώντας τις στέρεες βάσεις για τη Μακεδονία του μέλλοντος, με απτά έργα που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα και την προοπτική κάθε πολίτη».