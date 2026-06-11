Από την 1η Ιουλίου θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε όλη τη χώρα το πρόγραμμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και στα νοσοκομεία, όπως είπε σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στις εργασίες του 3ου ΣΦΕΕ Summit, με τίτλο «Η Ελλάδα σε σταυροδρόμι: Επιλέγοντας την καινοτομία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο», που γίνεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

«Μέσω του νέου συστήματος θα έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε με ακρίβεια ποιες θεραπείες χορηγούνται, για ποιους λόγους συνταγογραφούνται, καθώς και γιατί ορισμένες από αυτές χρησιμοποιούνται συχνότερα σε σχέση με άλλες», ανέφερε ο υπουργός Υγείας που τόνισε πως η κυβέρνηση, οφείλει να διαμορφώνει ένα περιβάλλον που διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των ασθενών στα φάρμακα που χρειάζονται. «Σήμερα, η Ελλάδα καταγράφει τις λιγότερες ελλείψεις φαρμάκων στην Ευρώπη, γεγονός που αντανακλά την αποτελεσματικότητα της πολιτικής που έχουμε ακολουθήσει», συνέχισε.

Ωστόσο το γεγονός ότι παράγονται πολλές περισσότερες καινοτόμες θεραπείες που είναι πολύ ακριβότερες, θα δημιουργήσουν προβλήματα και προκλήσεις στους προϋπολογισμούς όλων των κρατών, ακόμα και των πλουσιότερων, επισήμανε ο υπουργός Υγείας. «Η πρόκληση είναι να αντέξουν οι προϋπολογισμοί των κρατών την πολύ μεγάλη καινοτομία που παράγεται με ολοένα και αυξανόμενη ταχύτητα, δεν θα είναι εύκολο αυτό» προσέθεσε και σημείωσε: «Η Ελλάδα είναι ανταγωνιστική και στη φαρμακοβιομηχανία τα πάμε πάρα πολύ καλά, μην ακούτε τι λένε».

Κατά την τοποθέτησή του, ο υπουργός Υγείας επικεντρώθηκε στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται και στις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα κράτη, όσον αφορά την καινοτομία, την πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες και τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας.

«Το ζήτημα του φαρμάκου αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να παρουσιάζουμε με σαφήνεια την πολιτική που εφαρμόζουμε, να συζητούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και να αναζητούμε λύσεις για το μέλλον, με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον των πολιτών και τη διασφάλιση της πρόσβασής τους σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας» επισήμανε.