Νέο κάλεσμα με αποδέκτη τον Σωκράτη Φάμελλο έτσι ώστε να φέρει άμεσα συμφωνία με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα απηύθυνε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς κατά τη διάρκεια συνέντευξής του.

Χαρακτηρίζοντας την ανάγκη για συνεννόηση με τον πρώην πρωθυπουργό «κατεπείγουσα» ο Νίκος Παππάς μιλώντας στον σταθμό Kontra την Τετάρτη 10/6 δήλωσε: «Προ των ευθυνών μας είμαστε όλοι. Όσοι κρατάμε ηγετικές θέσεις. Η πρώτη ευθύνη είναι να λέμε καθαρές κουβέντες».

«Είναι σαφές ότι, μετά από τρεις μέρες από την Κεντρική Επιτροπή, η απόφαση η οποία ελήφθη με κάποια σχετική πλειοψηφία χρειάζεται διασάφηση, εξειδίκευση, ενώ υπάρχουν και πολλά ερωτηματικά. Και τα ερωτηματικά αυτά αφορούν και τον ρόλο του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τι ακριβώς κάνει, ποιες είναι οι αρμοδιότητές του από τώρα μέχρι τις εκλογές. Έχει αρμοδιότητα κατάρτισης ψηφοδελτίων; Έχει αρμοδιότητα συγκρότησης προεκλογικού προγράμματος;» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νίκος Παππάς.

«Έχει υπάρξει μια ατμόσφαιρα γύρω από την απόφαση που πήραμε, η οποία δεν βοηθάει τον κόσμο της Αριστεράς»

«Τις τρεις τελευταίες ημέρες έχει υπάρξει μια ατμόσφαιρα γύρω από την απόφαση που πήραμε, η οποία δεν βοηθάει τον κόσμο της Αριστεράς, που έχει βασανιστεί, να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είπε κανείς ότι διαλύεται, αλλά υπάρχει ένα μείζον ζήτημα σε σχέση με το τι κάνει από εδώ και μπρος. Με βάση την απόφαση, ο Σωκράτης Φάμελλος έχει μια ευθύνη η οποία, καθώς περνούν οι ώρες, γίνεται κατεπείγουσα: να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα στα συλλογικά όργανα, για να αξιολογήσουμε και να δούμε πώς προχωράμε συντεταγμένα. Αυτό είναι το στοιχειώδες για ένα συντεταγμένο κόμμα, αλλιώς είμαστε άθροισμα προσωπικών στρατηγικών» σημείωσε.

«Έχουμε δύο πολιτικές επιλογές»

Εστιάζοντας στο μέλλον του κόμματος, ο πρώην υπουργός επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε: «Υπάρχουν δύο ευκρινείς πολιτικές επιλογές. Η μία πολιτική επιλογή είναι αυτή που περιέγραψαν έξι μέλη της Πολιτικής Γραμματείας στη σχετική τροπολογία και έλαβε περί το 40%-45% της Κεντρικής Επιτροπής. Η οποία τι λέει; Συντεταγμένα οι πολιτικές δυνάμεις, στρογγυλό τραπέζι, πρόγραμμα, διάταξη μάχης και μια εκλογή για να δούμε ποιος θα είναι επικεφαλής και ποιοι θα είναι υποψήφιοι βουλευτές. Η άλλη επιλογή είναι της προσωπικής πορείας του καθενός.

Ο καθένας να αμοληθεί να διαπραγματευτεί για τον εαυτό του με τους όρους τους οποίους καταλαβαίνει».

«Ο ίδιος ο Σωκράτης θα πρέπει να μας πει πώς σκέφτεται τη θέση του στην ηγεσία, εάν δεν υπάρξει αυτή η συμφωνία. Διότι, εάν δεν υπάρξει αυτή η συμφωνία, την οποία εισηγήθηκε στην Κεντρική Επιτροπή, η στρατηγική αλλάζει. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε τι κάνουμε για τις εκλογές. Εάν μας πει ότι δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα, αυτόματα, νομίζω, παραιτείται από τον πυρήνα των αρμοδιοτήτων του. Δεν μπορείς να είσαι πρόεδρος σε ένα κόμμα και να λες για τις εκλογές εμείς δεν κάνουμε τίποτα» υπογράμμισε κλείνοντας.