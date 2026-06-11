Κατατέθηκε στη Βουλή ο Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος αναμένεται να συζητηθεί στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την προσεχή εβδομάδα, προκειμένου εντός του Ιουνίου να τεθεί και στην κρίση της ολομέλειας.

Όπως έχει δηλώσει το υπουργείο Εσωτερικών ο Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενσωματώνει και εκσυγχρονίζει σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας των δήμων και των περιφερειών της χώρας.

Για τις δέκα πιο σημαντικές αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση, το υπουργείο Εσωτερικών έχει επισημάνει ότι: