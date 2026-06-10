Την άποψη ότι το νέο Σύνταγμα πρέπει να προέλθει από τους πολίτες και όχι από αυτούς που είναι «κλεισμένοι σε δωμάτια, διαδρόμους και κουίντες» εξέφρασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά την παρέμβασή της στην συνεδρίαση της Ολομέλειας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Η Ζ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι το κόμμα της εκπληρώνει τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης «σε μια άδεια Βουλή» γιατί είναι το μόνο που δίνει το ”παρών” καθημερινά και «αμύνεται απέναντι στην αντισυνταγματική νομοθέτηση». Η ίδια τόνισε πως η όποια αναθεώρηση του Συντάγματος πρέπει να γίνει για να «φέρουμε τον άνθρωπο ξανά μπροστά» με «συμμετοχικές διαδικασίες», κάτι που -όπως είπε- είναι αντίθετο με τις προτάσεις τής κυβέρνησης, η οποία «χωρίς να ρωτήσει κανέναν φέρνει λύσεις μαθητευόμενων μάγων για να βγάλει την κοινωνία όσο πιο έξω».

«Η μόνη απάντηση στην ιστορική φράση ”ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο” είναι ο λαός. Στο Σύνταγμα είναι εγγεγραμμένη η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, την οποία καταστρατηγήσατε συστηματικά επί δεκαετίες όσοι κυβερνήσατε, επιτυγχάνοντας τη σταδιακή περιθωριοποίηση της κοινωνίας», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η Πλεύση Ελευθερίας «μιλάει για τελείως διαφορετικά πράγματα», όπως «η υποχρεωτική λογοδοσία, η αναζωογόνηση της δημοκρατίας και η ενδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών».

Ειδικότερα, έκανε λόγο για ανάγκη ενίσχυσης του Κοινοβουλίου, με υποχρεωτική συμμετοχή και συμμετοχή της κοινωνίας, ενίσχυσης των αμεσοδημοκρατικών διαδικασιών με δημοψηφίσματα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και κοινωνική νομοθετική πρωτοβουλία, εγγύησης πραγματικής ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης με λαϊκή συμμετοχή και μεικτά ορκωτά δικαστήρια καθώς και αναβάθμισης και θωράκισης των ανεξάρτητων Αρχών.

Συνεχίζοντας, η Ζ. Κωνσταντοπούλου, τάχθηκε υπέρ της διοργάνωσης μιας «συντακτικής συνέλευσης» προκειμένου το Σύνταγμα να προέλθει από τους πολίτες. «Εμείς θα εγγυηθούμε ότι ο λαός είναι εκείνος που θα αποφασίσει το νέο Σύνταγμα», τόνισε, υπενθυμίζοντας ότι η Πλεύση Ελευθερίας ήταν «το πρώτο κίνημα που μίλησε καθαρά για κατάργηση της υπουργικής ασυλίας».

Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη το νέο Σύνταγμα να «κοιτάει στο μέλλον» και να εναρμονίζει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι έτσι ώστε κάποιος να μπορεί να εκλεγεί στη Βουλή ήδη από την ηλικία που μπορεί να ψηφίζει, δηλαδή τα 17 έτη.