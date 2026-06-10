Είμαστε σε συζήτηση τόσο με τη βιομηχανία τροφίμων όσο και με τα σούπερ μάρκετ, ώστε να υπάρξουν μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας χρήσης από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Στοχεύουμε να υπάρξει συμφωνία. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί τώρα, το πλαφόν θα πρέπει να παραταθεί για ένα δίμηνο, σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1 FM.

«Ο προσανατολισμός μας είναι να το παρατείνουμε και μετά τις 30 Ιουνίου, διότι οι αιτίες που μας οδηγήσαν στο να το καθιερώσουμε, δυστυχώς δεν έχουν αρθεί. Συζητάμε όμως με την αγορά για να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα», όπως ανέφερε. ο υπουργός.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα πρόστιμα, ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε πως «εισπράττονται κανονικά και στο σύνολό τους. Η απάντησή μου είναι κατηγορηματική. Η θεωρία ότι δεν εισπράττονται χρησιμοποιείται ως επιχείρημα για να μην επιβάλλονται πρόστιμα. Γίνονται αυστηροί έλεγχοι και επιβάλλονται πρόστιμα σε όποιον παραβιάζει το νόμο. Καμία επιχείρηση δεν θέλει να της επιβληθεί πρόστιμο, καθώς πλήττεται η εικόνα της. Δεν είναι μόνο το οικονομικό κόστος, είναι και θέμα εμπιστοσύνης». Πρόσθεσε μάλιστα ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς ανακοίνωσε πριν από μερικές ημέρες πως «από την ημέρα εφαρμογής του πλαφόν, οι ανατιμήσεις είναι 50 φορές λιγότερες και οι μειώσεις τιμών 67 φορές περισσότερες. Σε εκατοντάδες προϊόντα οι τιμές μειώνονται».

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει πολλά ως τώρα για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, αλλά πρέπει να το συνεχίσει με ακόμα μεγαλύτερη ένταση.

«Συνολικά, η χώρα πηγαίνει καλύτερα οικονομικά, έχουμε όμως πολλά ακόμη να κάνουμε. Δεσμευτήκαμε για κατώτατο μισθό 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας και πιστεύω ότι θα ξεπεράσουμε αυτόν τον στόχο. Παράλληλα, γίνονται σοβαρά βήματα για τη στήριξη των επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να δίνουν καλύτερους μισθούς. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο».