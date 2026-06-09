Τον Ιούνιο θα νομοθετηθούν τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στους δημοσιογράφους Παναγιώτη Στάθη και Στέφανο Σίσκο, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1. Προσθέτοντας ότι κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος και μη- δεν είναι μόνο δημοσιονομικά τα μέτρα, είναι και μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, είναι και πολλά άλλα- θα αξιοποιείται διαρκώς προς τη βελτίωση της συνθήκης των πολιτών.

Παράλληλα, ο υπουργός επεσήμανε ότι η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια αντιστοιχεί σε έργα 1,5 δισ. ευρώ την τριετία ’26- ’28. Και οι επενδύσεις αυτές θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας για τους πολίτες.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ο κ. Πιερρακάκης επανέλαβε ότι σε ό,τι αφορά στο χρονοδιάγραμμα, έχει τοποθετηθεί πρωτίστως ο ίδιος ο πρωθυπουργός αναφορικά με την εξάντληση της τετραετίας. «Έχουμε τοποθετηθεί σε αυτή τη θέση από τον ελληνικό λαό», πρόσθεσε, «για να εξαντλήσουμε την τετραετία, για να κυβερνήσουμε τη χώρα και για να λύσουμε προβλήματα. ‘Αρα, νομίζω ότι δεν υπάρχει, αν θέλετε, αυτή η διάθεση. Αφορά περισσότερο, θα έλεγα, στο κομμάτι του πολιτικού συστήματος το οποίο ασχολείται συνεχώς με τις εκλογές. Εμάς μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο το «κυβερνάν» από το «εκλέγεσθαι»».

Ειδικά δε με το ενδεχόμενο να υπάρξουν πολλά πολιτικά κόμματα υποψήφια στις βουλευτικές εκλογές, απάντησε ότι «στις κάλπες δεν υπάρχουν πρόβες, υπάρχουν μόνο παραστάσεις. Έχουμε βιώσει στο πετσί μας, ως χώρα, τι σημαίνει να μην υπάρχει σταθερότητα. Και η σταθερότητα δεν είναι σλόγκαν. Είναι σαν το οξυγόνο. Καταλαβαίνεις, τι σημαίνει, όταν δεν είναι εκεί. ‘Αρα, πρέπει να μην χάσουμε αυτό το κεκτημένο».

Σχετικά με την ακρίβεια, ο υπουργός είπε ότι αφ’ ενός γίνονται στοχευμένες ενέργειες που συγκρατούν τις τιμές (π.χ. επιδότηση στο Diesel, επιδότηση στα λιπάσματα), ή αμιγώς στοχευμένες ενέργειες (π.χ. τα 150 ευρώ για κάθε παιδί) και αφ’ ετέρου υπάρχουν τα μόνιμα μέτρα, τα οποία εν τέλει διαρκούν περισσότερο και στηρίζουν περισσότερο την κοινωνία αφαιρώντας βάρη (π.χ. μείωση 83 φόρων και εισφορών, μηδενισμός του φόρου για νέους κάτω των 25 ετών που μπαίνουν στην αγορά εργασίας, μηδενισμός του ΕΝΦΙΑ σε 12.000 οικισμούς, κ.λπ.).

Αναλυτικά, η συνέντευξη του υπουργού έχει ως εξής:

Δημοσιογράφοι: Έχουμε εδώ στο στούντιο τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Πιερρακάκη. Καλημέρα και καλώς ήλθατε.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Καλημέρα σας.

Δημοσιογράφοι: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πλούσια επικαιρότητα και στο υπουργείο σας και στο Eurogroup…διεθνείς εξελίξεις, ευρωπαϊκές εξελίξεις…και στα πολιτικά. Να ξεκινήσω με τα πρόσφατα στα πολιτικά και τον ανασχηματισμό που είχαμε στην κυβέρνηση. Εντάξει, ήταν μερικός ανασχηματισμός, δεν ήταν μεγάλης έκτασης. Αυτό, όμως, μας φέρνει πιστεύετε κοντά σε πρόωρες εκλογές ενδεχομένως; Σε εκλογές το φθινόπωρο;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Ξέρω ότι πάντα υπάρχει η διάθεση να μελετάμε και τους ανασχηματισμούς και όλες τις κινήσεις υπό το πρίσμα των εκλογών. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι δεν είναι αυτό το σκεπτικό του Πρωθυπουργού. Το σκεπτικό του πάντα είναι πώς κάνουμε την κυβέρνηση να δουλεύει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Και υπό αυτήν την έννοια, καλύψαμε πολύ συγκεκριμένες ανάγκες οι οποίες υπήρχαν. Και σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, έχει τοποθετηθεί πρωτίστως ο ίδιος ο πρωθυπουργός αναφορικά με την εξάντληση της τετραετίας. Έχουμε τοποθετηθεί σε αυτή τη θέση από τον ελληνικό λαό για να εξαντλήσουμε την τετραετία, για να κυβερνήσουμε τη χώρα και για να λύσουμε προβλήματα. Όλα αυτά, δηλαδή, τα οποία θα συζητήσουμε και μαζί σήμερα στην πορεία αυτής της συζήτησης. Άρα, νομίζω ότι δεν υπάρχει, αν θέλετε, αυτή η διάθεση. Αφορά περισσότερο, θα έλεγα, το κομμάτι του πολιτικού συστήματος το οποίο ασχολείται συνεχώς με τις εκλογές. Εμάς μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο το «κυβερνάν» από το «εκλέγεσθαι».

Δημοσιογράφοι: Ναι, δεν είστε από αυτούς που εισηγείστε, δηλαδή, πρόωρες εκλογές στον πρωθυπουργό…

Κυριάκος Πιερρακάκης: Όπως σας είπα, έχει τοποθετηθεί ο ίδιος ο πρωθυπουργός…

Δημοσιογράφοι: Το χαρτοφυλάκιό σας, γενικότερα όλα αυτά που χειρίζεστε εσείς ως υπουργός και ως πρόεδρος του Eurogroup, θα παίξουν ρόλο σε εκλογές κομβικό. Γιατί σε όλες τις μετρήσεις, η τσέπη του κόσμου είναι αυτό το οποίο τον αφορά περισσότερο. Η ανάπτυξη τρέχει, η οικονομία με 2%…άντεξε τις αναταράξεις…εσείς θεωρείτε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις μπορούν να έχουν μια επίδραση στην ανάπτυξη και γενικότερα στην ελληνική οικονομία;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Να πω καταρχάς ότι η λέξη- κλειδί είναι αυτή που είπατε, είναι η λέξη «αντοχή» για την ελληνική οικονομία. Δηλαδή, ασπάζομαι ακριβώς την ίδια περιγραφή που χρησιμοποιείτε. Να προσθέσω, επίσης, ότι θα ήταν εξαιρετικά αδόκιμο να προσέρχομαι σε αυτή τη συζήτηση και με την ιδιότητα του πρόεδρου του Eurogroup και να υποτιμώ τις διεθνείς εξελίξεις, ούτε κατά διάνοια. Αλλά από την άλλη, πράγματι σε ό,τι αφορά την ελληνική οικονομία, τρέχουμε με 2%, ενώ στην Ευρώπη είμαστε περίπου στα μισά και λίγο πιο κάτω. Αυτό από μόνο που κάτι δείχνει για τη χώρα μας. Και αν δει κανείς ποια ήταν η αρχική πρόβλεψη, αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης, αυτή η αντοχή πάνω και με δεδομένο το πρίσμα των διεθνών εξελίξεων και τις δυσκολίες, φωτίζεται και διαφορετικά, έτσι δεν είναι; Αλλά και η σύστασή του έχει να κάνει περισσότερο με τις επενδύσεις. Περιμέναμε ότι οι επενδύσεις σε σχέση με πέρυσι θα τρέχουν με 7% παραπάνω. Τρέχουν με 12%. Οι εξαγωγές τρέχουν πιο γρήγορα από τις εισαγωγές. Και, βέβαια, υπάρχει και η επίδραση των πρόσφατων μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και εφαρμόστηκαν από τις αρχές της χρονιάς, της μεγαλύτερης αυτής φοροαπαλλαγής, της δημογραφικής -αν θέλετε- μεταρρύθμισης του φορολογικού μας συστήματος. Όλα αυτά μαζί αύξησαν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, άρα όλα αυτά τρέχουν μαζί. Από εκεί και πέρα, προφανώς και δεν υποτιμούμε τις διεθνείς εξελίξεις. Και προφανώς, στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του Eurogroup και του ECOFIN- θα έχουμε και αυτήν την εβδομάδα συνεδρίαση όπου θα συζητήσουμε ανάμεσα σε άλλα και για την εξέλιξη στη ρήτρα διαφυγής…όλα αυτά τα ζητήματα τα παρακολουθούμε από κοντά για να είμαστε σε θέση να παρεμβαίνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να στηρίζουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τις οικονομίες μας και την κοινωνία. Αλλά από εκεί και πέρα, η ελληνική οικονομία τα πάει καλύτερα σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές.

Δημοσιογράφοι: Αυτό, όμως, δεν ανακουφίζει τον πολίτη που έχει θέμα με την ακρίβεια, το αναδεικνύει ως νούμερο ένα πρόβλημα που παραμένει…πώς θα τα βγάλει πέρα ο κόσμος δηλαδή; Λέτε αυξήθηκε το εισόδημα…αλλά αυξήθηκαν κατά πολύ και οι τιμές…σε όλα τα προϊόντα, στις υπηρεσίες…υπάρχει ζήτημα εκεί…

Κυριάκος Πιερρακάκης: Να το πω εγώ πιο απλά και πιο έντονα από εσάς; Όταν είσαι στο ταμείο του σουπερμάρκετ, δεν μετράνε οι μακροοικονομικοί δείκτες. Όταν είσαι στο ταμείο του σουπερμάρκετ, μετράει ο λογαριασμός και το αν βγαίνει ο μήνας. Και καταλαβαίνω απόλυτα αυτούς που μας βλέπουν, οι οποίοι μεγαλώνουν παιδιά, πληρώνουν ενοίκιο…βγαίνουν στο σουπερμάρκετ και αντικρίζουν τις τιμές…άρα, δεν θα επικαλεστώ στατιστικές. Αυτό το οποίο θα πω είναι το τι κάνουμε εμείς. Χοντρικά κάνουμε δύο πράγματα.

Το ένα είναι ότι προσπαθούμε να κάνουμε στοχευμένες ενέργειες που συγκρατούν τις τιμές, ανάμεσα σε άλλα. Από την επιδότηση στο Diesel, την επιδότηση στα λιπάσματα…ή αμιγώς στοχευμένες ενέργειες, όπως τα 150 ευρώ για κάθε παιδί, για τις οικογένειες με παιδιά…αυτό από τη μία.

Και από την άλλη, μόνιμα μέτρα. Γιατί μόνιμα μέτρα; Γιατί αυτά εν τέλει διαρκούν περισσότερο και στηρίζουν περισσότερο την κοινωνία.

Δημοσιογράφοι: …η επιδοματική πολιτική είναι αυτή που δέχεται και κριτική…καλό είναι…

Κυριάκος Πιερρακάκης: …μόνιμα μέτρα δεν είναι η επιδοματική πολιτική…

Δημοσιογράφοι: …αυτό λέω…τα μόνιμα μέτρα είναι το ζητούμενο…

Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα μόνιμα μέτρα είναι επακριβώς μέτρα τα οποία αφαιρούν βάρη από την κοινωνία. Έχουμε μειώσει 83 φόρους και εισφορές, ανέφερα πριν την μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που κάναμε…αλλάξαμε τον τρόπο που φορολογούμε στην Ελλάδα με βάση το πόσα παιδιά έχεις, με βάση το ποια είναι η ηλικία σου -ειδικά για τα νέα παιδιά που μπαίνουν στον αγορά εργασίας, χοντρικά μηδενίζεται ο φόρος για παιδιά κάτω των 25 ετών- και ανάλογα με το που μένεις. Φέτος σε 12.000 οικισμούς θα μηδενιστεί ο ΕΝΦΙΑ…είχαμε αφαιρέσει το 50%. Αν τα βάλει όλα αυτά κανείς μαζί, είναι μια μεγάλη αφαίρεση βαρών. Απαντώ μόνος μου στην ερώτηση που ήδη σκέφτεστε.

Φτάνει αυτό; Σας απαντώ ότι είναι ένα κομμάτι της λύσης του προβλήματος. Δεν το λύνει όλο. Αλλά από την άλλη, σας λέω ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να μπορείς να ανταποκριθείς και να βελτιώνεις διαρκώς τη συνθήκη που έχουν αυτοί οι πολίτες μπροστά τους. Είναι το πιο ειλικρινές. Είναι το πιο αξιόπιστο και είναι και το μόνο που δουλεύει. Και αυτό που, επίσης, θα προσθέσω -γιατί με ρωτήσατε για εκλογές- είναι, με δεδομένο τον χρόνο, ότι δεν θα υπάρξει ημέρα, εβδομάδα και μήνας όπου δεν θα γίνονται διαρκώς κι άλλες ενέργειες προς όφελος αυτών που μας βλέπουν. Γι’ αυτό είμαστε σε αυτές τις θέσεις. Γι’ αυτό έχουμε αναλάβει αυτές τις ευθύνες. Κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος και μη -γιατί δεν είναι μόνο δημοσιονομικά τα μέτρα, είναι και μέτρα για το ιδιωτικό χρέος…θα τα συζητήσουμε, είναι και πολλά άλλα- διαρκώς θα κινούμαστε για να βελτιώνουμε τη συνθήκη των πολιτών που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή.

Δημοσιογράφοι: Να το βάλω σε αυτή τη βάση; Μία επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγώ θυμάμαι το είχατε πει κι εσείς δημοσίως ως Έλληνας υπουργός Οικονομικών για τη ρήτρα διαφυγής την ενεργειακή, το οποίο είναι κομβικό νομίζω για όλες τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης…αυτό θα φτάσει στον καταναλωτή ή αφορά επενδύσεις; Δηλαδή, είναι μέτρα που θα τα νιώσει στην τσέπη του ο κόσμος; Γιατί η ενέργεια είναι ένα μεγάλο κομμάτι του κόστους του νοικοκυριού. Για τι πόρους μιλάμε;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Μιλάμε για 1,5 δισ. ευρώ. Χοντρικά είναι το 0,6% του ΑΕΠ στατιστικά, το οποίο απλώνεται από το ‘26 μέχρι το ‘28, έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο υπολογισμού…για εμάς αυτό είναι φανταστείτε 1,5 δισ. ευρώ στο σύνολο. Δεν αφορά -να το πω επίσης απλά- μια επιταγή που θα δει ο κόσμος στον λογαριασμό του. Όχι. Είναι όπως πολύ σωστά λέει ο κύριος Στάθης, επενδύσεις. Αλλά ας μην υποτιμούμε την τεράστια επίδραση που οι επενδύσεις αυτές έχουν. Σε μια πρόσφατη μελέτη την οποία είχα την ευκαιρία να διαβάσω, αποδεικνύεται ότι τα μέτρα που πήραμε στις επενδύσεις από το ‘22 και μετά, μας έχουν κάνει να βιώσουμε την επίδραση της κρίσης τώρα στη Μέση Ανατολή…12% λιγότερο. Δηλαδή, όσο επενδύεις στα δίκτυα ενέργειας, στην ενεργειακή ασφάλεια, στην ενεργειακή αυτονομία, τόσο λιγότερο βιώνεις τις επιπτώσεις μιας τέτοιας κρίσης όταν αυτή συμβαίνει. ‘Αρα, αυτή η ρήτρα τί έρχεται να πει; Δώσε χρήματα, επένδυσε χρήματα ακριβώς σε εκείνο το σημείο που θα σε κάνει πιο ανθεκτικό ώστε οι πολίτες σου να μην βιώνουν έντονα τις επιπτώσεις μιας τέτοιας κρίσης όταν αυτή λαμβάνει χώρα, όπως τώρα που έχουν κλείσει τα Στενά του Ορμούζ…

Δημοσιογράφοι: …άρα, αυτό είναι και το πιο μακροπρόθεσμο έτσι όπως το περιγράφετε…

Κυριάκος Πιερρακάκης: Ναι, αλλά ταυτοχρόνως, ξέρετε, οι επενδύσεις τονώνουν την ανάπτυξη, βελτιώνουν τους μισθούς και μειώνουν την ανεργία γιατί στο μεσοδιάστημα -επειδή με ρωτήσατε τι έχουμε κάνει- 600.000 άνθρωποι έχουν βρει δουλειά από το ‘19 και μετά. Η ανεργία είναι έτοιμη να χτυπήσει το ιστορικό χαμηλό. Πρέπει να βελτιώσουμε και τους μισθούς, πρέπει να γίνουν κι άλλα πράγματα διαρκώς. Όλα αυτά γίνονται. Και άλλο, θέλει και άλλο. Κάθε μέρα. Αλλά από εκεί και πέρα, είναι πολύ σημαντικό ότι θα υπάρξει διαθέσιμος χώρος για να μπορέσουν να γίνουν επενδύσεις ακριβώς σε αυτόν την τομέα, γιατί εκεί χτυπηθήκαμε. Έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ, είναι το 20% συνολικά του παγκοσμίου εμπορίου σε ό,τι αφορά την ενέργεια που διακινείται από εκεί. Και είδατε ποια ήταν αμέσως η επίδραση στις τιμές. Και πέρα από την επίδραση, γιατί εμείς επιδοτούμε, για παράδειγμα, το diesel αυτή τη στιγμή στην αντλία, πέρα από αυτό υπάρχει μια έμμεση επίδραση στο ράφι…γι’ αυτό επιδοτούμε και τα λιπάσματα, γι’ αυτό και κάνουμε κι άλλες ενέργειες. Μπορούν να γίνουν και άλλα πράγματα, αν δούμε ότι η κρίση βαθαίνει. Αλλά το πιο σημαντικό είναι, αφενός να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα, αφετέρου…τί είπατε πριν; Ανθεκτικότητα, αντοχή. Αυτές είναι οι λέξεις-κλειδιά. Η ελληνική οικονομία, λοιπόν, αυτή τη στιγμή, τα έχει όλα αυτά θεμελιώσει, γιατί πέρασε και πολύ δύσκολα τα προηγούμενα χρόνια. Χτίσαμε άλλες αντοχές. Ο στόχος είναι αυτή η σύνδεση ανάμεσα στο πώς πάει η οικονομία και στο πώς το βιώνει ο κάθε άνθρωπος που μας βλέπει αυτή τη στιγμή, να θεμελιωθεί πλήρως. Εγώ αυτό που σας λέω ποιο είναι; Ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει αυτό να γίνει, είναι με λίγα λόγια, με πολλή δουλειά και με συστηματικές αλλαγές μέρα-μέρα. Ο κόσμος έμαθε τι σημαίνουν όλα αυτά που κάναμε στο παρελθόν τα προηγούμενα χρόνια, να τάζουμε διαρκώς, να λέμε ότι όλα γίνονται με έναν νόμο, ένα άρθρο, οτιδήποτε…αυτά δεν δουλεύουν. Τί δουλεύει; Όπως και στην καθημερινότητα, όπως και στην καθημερινή ζωή, οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι συστηματικά χτίζουν μέρα-μέρα. Αυτό κάνουμε.

Δημοσιογράφοι: Να πάμε και λίγο στο κομμάτι που αφορά και την καθημερινότητα; Ένα κομμάτι της καθημερινότητας, παραδείγματος χάριν, είναι το δοσολόγιο, το ιδιωτικό χρέος, να το περιγράψω έτσι…αυτά που χρωστάμε όλοι, δηλαδή, και στο πώς μας βοηθάτε…είναι το ακατάσχετο, το οποίο είναι σημαντικό μέτρο, κατά τη γνώμη μου…

Κυριάκος Πιερρακάκης: …είδατε την Παρασκευή τις ανακοινώσεις…

Δημοσιογράφοι: …τις είδαμε…την αύξηση του ακατάσχετου…μπορείτε λίγο να μας δώσετε ένα περίγραμμα πώς θα δουν στην πράξη οι πολίτες το κέρδος από αυτές τις ρυθμίσεις;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Να πω καταρχάς ότι όλα αυτά τα μέτρα θα νομοθετηθούν μέσα στον μήνα, μέσα στον Ιούνιο. Και δεν είναι ένα μέτρο. Η δέσμη μέτρων για το ιδιωτικό χρέος που έχει γίνει, που έχουμε αποφασίσει, εγώ θα σας πω ότι είναι η πληρέστερη δέσμη μέτρων από την κρίση και μετά…

Δημοσιογράφοι: …το ΠΑΣΟΚ κάθε μέρα φωνάζει για το ιδιωτικό χρέος, έχω να σας πω…

Κυριάκος Πιερρακάκης: Σαφώς, αλλά εγώ θα σας πω, η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι ενδεχομένως αυτή…ή εν πάση περιπτώσει, έτσι την αντιλαμβάνεται το ΠΑΣΟΚ…αλλά τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει εμείς είναι μέτρα πρακτικά τα οποία, πέρα από το τι λέω εγώ ή οποιοσδήποτε άλλος, θα τα βιώσουν αυτοί που μας βλέπουν. Αναφέρατε την αύξηση του ακατάσχετου, στο όριο από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ, δεν είναι μόνο αυτό. Οι 72 δόσεις για παλαιά χρέη, ο εξωδικαστικός μηχανισμός είναι ένα εργαλείο φοβερά χρήσιμο. Μειώσαμε το όριο υπαγωγής από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, μετατρέψαμε τον εξωδικαστικό μηχανισμό και σε ένα εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Ξέρετε, μιλάμε για τον νόμο Κατσέλη όλα αυτά τα χρόνια.

Ο νόμος Κατσέλη, επιτρέψτε να το πω, δεν δούλεψε. Δεν δούλεψε, γιατί έστειλε τον κόσμο -και εκείνους που έπρεπε και εκείνους που δεν έπρεπε- στα δικαστήρια για χρόνια. Και ακόμη έχουμε εκκρεμότητες με τον νόμο Κατσέλη. Ναι, αλλά ο τρόπος με τον οποίο δούλεψε είχε πάρα πολύ μεγάλη θεσμική ασάφεια. Υπάρχει κόσμος που μας βλέπει που είναι ακόμη και σήμερα εγκλωβισμένος στα δικαστήρια. Δεν είναι πολύ καλύτερο να έχεις ένα εργαλείο το οποίο έρχεται σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να σου δώσει μια λύση για την προστασία της πρώτης κατοικίας σου;

Αυτό θα κάνει και ο εξωδικαστικός, γιατί τι λέμε τώρα; Μετατρέπουμε τον εξωδικαστικό σε ένα εργαλείο, όπου εσύ λες ότι εγώ θα προστατέψω μόνο την πρώτη μου κατοικία και σου κάνει μεγαλύτερο κούρεμα και μικρότερη δόση. Και θα κάνουμε τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων το φθινόπωρο να λειτουργήσει.

Δημοσιογράφοι: Επιτέλους υπουργέ… Συμφωνώ. Υπάρχουν πράγματα… Εγώ 6- 7 χρόνια τα ακούω και το λέμε. Εγώ χαίρομαι που θα γίνει και να το δούμε να λειτουργεί. Δεν λέω όχι.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Θα το δείτε το φθινόπωρο.

Δημοσιογράφοι: Μακάρι.

-Κάτι έλεγες για την απόφαση του Αρείου Πάγου.

-Ναι, γιατί καθαρογράφτηκε η απόφαση. Γιατί, είπαμε για τον Νόμο Κατσέλη καθαρογράφτηκε η απόφαση για τον υπολογισμό στο δοσολόγιο, στους τόκους. Αλλά υπάρχει και ένας κόσμος που λέει για τα αναδρομικά τι θα γίνει; Αν θα έχει αναδρομική, θα κάνει κάτι η κυβέρνηση για αυτό; Το δικαστήριο δεν είναι σαφές, επειδή ως ρεπορτάζ το λέω αυτό, δεν λέει το δικαστήριο.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Ξέρατε πολύ καλά το δικαστικό ρεπορτάζ.

Δημοσιογράφοι: Φοβούνται πολλοί, ότι μπορεί να ανοίξει μια διαδρομή δικαστική πάλι για τον κόσμο και αυτό λέω εγώ.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Αυτό που θα σας πω σήμερα είναι το εξής σε σχέση με αυτό. Η απόφαση καθαρογράφτηκε πριν από λίγες ημέρες. Το ξέρετε. Οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών μελετούν αυτή τη στιγμή την απόφαση. Και ταυτόχρονα είναι σαφές ότι δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα για το σύνολο. Από εκεί και πέρα, εμείς, με ισορροπημένο τρόπο σε όλα διεκδικούμε την ισορροπία. Ποια είναι η ισορροπία; Απ’ τη μία να δούμε πώς διασφαλίζουμε την προστασία των δανειοληπτών, την προστασία των πολιτών που μας βλέπουν.

Απ’ την άλλη να δούμε πώς διασφαλίζεις την ευστάθεια του συστήματος και την προστασία γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος. Υπάρχει και το πρόγραμμα «Ηρακλής». Το πρόγραμμα «Ηρακλής» έχει χρήματα των φορολογουμένων που μας βλέπουν. ‘Αρα ανάμεσα σε αυτά τα δύο θα αναζητηθεί η χρυσή τομή με βάση στο πώς θα διαβάσει το υπουργείο Οικονομικών και οι υπηρεσίες του την απόφαση και αναλόγως θα κρίνουμε ποια θα είναι η παρέμβασή μας. Αυτό μπορώ να σας πω σήμερα.

Δημοσιογράφοι: Μπορεί να έχουμε και νομοθετική παρέμβαση δηλαδή; Δεν το ξέρετε ακόμα.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Θα σας πω αυτήν τη στιγμή ότι οι υπηρεσίες μας μελετούν την απόφαση, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, είναι μια πολύπλοκη απόφαση που απαιτεί ενδελεχή μελέτη.

Αλλά, για να γυρίσω λίγο στο ιδιωτικό χρέος. Για εμάς το πιο σημαντικό ποιο είναι; Έχεις ένα κράτος και μια κυβέρνηση, η οποία δίνει το χέρι ή ένα κράτος το οποίο κουνάει το δάχτυλο; Για εμένα η πολιτική και για τον πρωθυπουργό είναι το πρώτο. Δίνεις το χέρι. Σε εκείνους οι οποίοι θέλουν να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους που συσσώρευσαν υποχρεώσεις στα χρόνια της κρίσης και πολύ απλά σήμερα δυσκολεύονται. Λοιπόν, πρέπει να μπορέσουν κάποιοι άνθρωποι που δυσκολεύονται, να βγάλουν το κεφάλι από το νερό.

Αυτή είναι η δουλειά μας. Οπότε, ρυθμίσεις, οι οποίες έρχονται να βοηθήσουν όλους εκείνους που θέλουν, αλλά δεν έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να ρυθμίσουν χρέη να βρουν την «περπατησιά» που έπρεπε να έχουν με δεδομένο, όπως λέτε, ότι η οικονομία τα πάει καλύτερα. Λοιπόν, ερχόμαστε όλη αυτή τη δέσμη μέτρων για το ιδιωτικό χρέος να την φέρουμε μπροστά, έτσι ώστε και από τη μία να τιμήσουμε και να υποβοηθήσουμε τους συνεπείς και να κάνουμε την οικονομία να λειτουργήσει καλύτερα.

Γιατί με ρωτήσατε πριν, πόσο πρόβλημα είναι το ιδιωτικό χρέος. Είμαστε πιο κάτω από την Ευρώπη. Είναι 121%, για να πω μια στατιστική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου στο 121% του ΑΕΠ. Εμείς είμαστε στο 94,5%. Κόκκινα δάνεια τραπεζών. Επί ΣΥΡΙΖΑ είχαν φτάσει πάνω από το 40%, 46% αν δεν κάνω λάθος. Τώρα είναι 3,3%. Πέρυσι είχαμε 6,8 δισ. ευρώ ρυθμίσεις. Συνολικά τα κόκκινα δάνεια έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Είναι στο 3,3%. Αλλά παρ’ όλα αυτά, εγώ δεν θα πω ότι το πρόβλημα λύθηκε.

Γιατί, έρχομαι να σας πω ότι κάνουμε μια σειρά από μέτρα. Όσο υπάρχουν άνθρωποι, που ήθελαν να πληρώσουν, ήθελαν να είναι συνεπείς και δεν μπορούσαν, αυτό είναι αντανάκλαση της δικής μας ευθύνης να τους βοηθήσουμε και να τους δώσουμε το χέρι.

Δημοσιογράφοι: Περιγράφετε τους συνεπείς και περιγράφετε και αυτούς οι οποίοι, όπως λέτε, είναι με το όριο κάτω από το νερό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Καλό είναι να μην είναι αθέατοι αυτοί οι άνθρωποι.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Είδα την αντίδραση του κόσμου την Παρασκευή, όταν απάντησα στην ερώτηση του κ. Σιμόπουλου στη Βουλή για την αύξηση του ακατάσχετου. Ο κόσμος το αντιλήφθηκε πάρα πολύ θετικά. Κάναμε μία αύξηση της τάξης του 28% στο όριο του ακατάσχετου, ο σωρευτικός πληθωρισμός είναι λίγο πάνω από 20% την τελευταία περίοδο. Είναι ένα ακόμη βήμα. Χτίζουμε κάθε μέρα μία αντίδραση, ταυτόχρονα με το να υπάρχουν πλεονάσματα, με το να αποπληρώνουμε το χρέος. Προσπαθούμε με έναν νοικοκυρεμένο τρόπο να το πω έτσι, να διαχειριζόμαστε την οικονομία. Και είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, αυτό να μπορείς να είσαι σε θέση να το κάνεις, ακριβώς όταν διεθνώς υπάρχει πρόβλημα, όταν διεθνώς υπάρχουν προκλήσεις. Και όταν κράτη, τα οποία την προηγούμενη δεκαετία ήταν σε πολύ καλύτερη θέση από εμάς, σήμερα τα βλέπουμε αυτά να έχουν προκλήσεις.

Δημοσιογράφοι: Επειδή είπατε με ένα άρθρο και έναν νόμο, φωτογραφίζοντας τον κύριο Τσίπρα, έφερε μια ανακατάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Ο κύριος Τσίπρας περιγράφει ένα άλλο μοντέλο, τελείως διαφορετικό. Περιμένουμε και τις προγραμματικές θέσεις του. Εσείς, θεωρείτε ότι ουσιαστικά πάμε σε ένα δίπολο, το οποίο το έχουμε ξαναζήσει; Δύο πλευρές, ενδεχομένως και σε μεγαλύτερη τοξικότητα στην πολιτική αντιπαράθεση;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Δεν μπορώ να το προβλέψω αυτό. Και ξέρετε, δεν είμαι και καθόλου οπαδός της τοξικότητας. Δηλαδή, προσωπικά καλώς με ενοχλεί πάρα πολύ. Ξέρετε, σε ό,τι αφορά στον κύριο Τσίπρα, υπάρχει το προνόμιο της μνήμης. Ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει. Προσέρχεται στον πολιτικό ανταγωνισμό και στον πολιτικό σκηνικό με το σύνολο των πεπραγμένων του. Στο τέλος της μέρας, θυμάμαι ότι η λέξη αλήθεια, ετυμολογικά σημαίνει, όχι λήθη. Δεν ξεχνώ. Λοιπόν, ο καθένας έρχεται με τη δικιά του αλήθεια. Και ο κόσμος που βλέπει θα κρίνει, ποια αλήθεια είναι αυτή η οποία έρχεται στο τέλος της μέρας να συμβάλλει θετικά ή όχι στη ζωή του.

Δημοσιογράφοι: Έχουμε και πολλά κόμματα και πολλούς σχηματισμούς πλέον και τα καινούργια κόμματα, αλλά βλέπουμε δημοσκοπικά ότι θα έχουμε μια βουλή μωσαϊκό. Θα είναι πάρα πολλά τα κόμματα. Αυτό ενδεχομένως δυσκολεύει την κυβερνησιμότητα της χώρας μετά τις πρώτες εκλογές; Μπαίνουμε δηλαδή, θα μπορούμε να μπούμε σε ένα κύκλο εκλογικών αναμετρήσεων συνεχών μέχρι να βρεθεί μια χρυσή τομή;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Στις κάλπες δεν υπάρχουν πρόβες, υπάρχουν μόνο παραστάσεις. Θα το δούμε, λοιπόν αυτό, ενδεχομένως και μαζί εκείνη την βραδιά, όταν θα έχουμε τις εκλογές. Αλλά, ξέρετε, έχουμε βιώσει στο πετσί μας, ως χώρα, τι σημαίνει να μην υπάρχει σταθερότητα. Και η σταθερότητα δεν είναι σλόγκαν. Είναι σαν το οξυγόνο. Καταλαβαίνεις, τι σημαίνει, όταν δεν είναι εκεί. ‘Αρα, πρέπει να μην χάσουμε αυτό το κεκτημένο, γιατί όταν μας ρωτάνε και διεθνώς, πώς τα καταφέρατε; H Ελλάδα εκεί που είχε τόσα πολλά προβλήματα, τώρα, δεν έχει; Προς Θεού, εγώ δεν είπα ότι λύθηκαν όλα. Αλλά, τώρα να τα πηγαίνετε πολύ καλύτερα κάθε μήνα και να βελτιώνεται την κατάστασή σας;

Πολιτική σταθερότητα, οικονομική σταθερότητα, μεταρρυθμίσεις. Αυτή είναι η συνταγή. Δεν είναι πυρηνική φυσική. Το να χάσεις, λοιπόν, το σταθερό έδαφος πάνω στο οποίο χτίζεις, θέλει ο κόσμος να το δει να συμβαίνει;

Δημοσιογράφοι: Άρα δεν είστε και υπέρ των πολλαπλών καλπών;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Εγώ είμαι υπέρ και η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός του να παράγουμε απτά αποτελέσματα για τους πολίτες. Και αυτό νοιάζει και τον κόσμο. Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει ο πολιτικός ανταγωνισμός ή το πολιτικό λεξιλόγιο με κλασσικούς όρους τόσο πολύ. Τον κόσμο τον νοιάζουν αυτά που είπαμε πριν. Τι κάνεις, για να βοηθήσεις την καθημερινότητα του. Τι κάνεις, για να βοηθήσεις το ταμείο του σουπερμάρκετ. Τι κάνεις για να βοηθήσεις το χρέος του. Θες ένα πολιτικό σύστημα, το οποίο πρώτον μιλάει για αυτά. Δεν κάθεται να μιλάει με διαρκή τοξικότητα ο ένας για τον άλλον και όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουμε που αλλάζει ο κόσμος κανάλι να το πω έτσι. Και απ’ την άλλη ο κόσμος θέλει να μιλάς και με όρους μέλλοντος. Συγχωρέσετε με. Αλλά έχουμε πάρα πολλές προκλήσεις και χρειάζεσαι ένα πολιτικό σύστημα και πολιτικούς αντιπάλους εγώ θα σας πω, οι οποίοι μιλάνε για το τι συμβαίνει στο Ορμούζ, για το τι συμβαίνει στην Τεχνητή Νοημοσύνη, για το τι συμβαίνουν στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Δεν νομίζω ότι θέλει ο κόσμος να συζητάμε για το τι συνέβη στον Εμφύλιο. Νομίζω ότι έχουμε περάσει σε άλλες εποχές.

Δημοσιογράφοι: Αυτό αφορά όλο το πολιτικό σύστημα. Λέτε και στις συναδέλφους σας προφανώς.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Χαίρομαι πάρα πολύ που μετέχω σε μία κυβέρνηση και υπό έναν πρωθυπουργό που μιλά με όρους μέλλοντος και που λύνει προβλήματα των πολιτών. Και ακριβώς για αυτό είμαι εδώ και σας αναφέρω μία σειρά από πράγματα, που αυτή η κυβέρνηση νομοθετεί και διαρκώς θα κουνάμε τη βελόνα.

Δημοσιογράφοι: Λοιπόν, επειδή τέλειωσε ο χρόνος, μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα. Πες χρόνια πολλά στον Πιερρακάκη για το gov.gr ότι σήμερα κλείνει 6 χρονιά.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Σήμερα έχουμε την γιορτή που θα τιμήσουμε τα 6 χρόνια του gov.gr.

Δημοσιογράφοι: Εντάξει, έχει την υπογραφή σας. Η μοναδική αναγνωρίσιμη πολύ απτή, θα έλεγα, στην καθημερινότητά μας.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Και για εμένα και για την ομάδα μου, αυτό έχει, το καταλαβαίνετε, μεγάλη συγκινησιακή φόρτιση. Το gov.gr απέδειξε ότι η Ελλάδα είναι και μια χώρα μεταρρυθμίσιμη και ότι μπορεί να γίνουν πολύ μεγάλες αλλαγές, πολύ γρήγορα. Γιατί, θυμίζω είχε γίνει το Μάρτιο της πανδημίας το 2020. Και τώρα έχει πάνω από 2.200 υπηρεσίες πάνω του. Πρέπει να περάσουμε, εγώ θα πω σχηματικά, από το ψηφιακό στο ευφυές κράτος. Να λύσουμε δηλαδή όλα εκείνα τα ζητήματα, που ψηφιοποιούν το σύνολο των υπηρεσιών, αλλά μετά δεν σε ταλαιπωρούν καθόλου, να έρχεται το κράτος εσένα και να σου λέει, εσάς αφορά αυτή η πολιτική με αυτόν τον τρόπο θα σας εξυπηρετήσουμε. Και ξέρετε, νομίζω ότι μετά από όλα αυτά τα χρόνια και αυτή την εξαετή πορεία, όσοι μας βλέπουν, ανεξάρτητα το τι ψηφίζουν, ξέρουν ότι αυτό και θα γίνει και είναι απολύτως εφικτό να γίνει και γρήγορα.»