Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, αναφερόμενη στο σύνολο της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας. Μεταξύ άλλων, τοποθετήθηκε για την εκλογική προοπτική της αυτοδυναμίας, τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά, καθώς και για το κυβερνητικό έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί της Τρίτης 9 Ιουνίου, σχολίασε επίσης τις πρόσφατες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, αλλά και τα σενάρια που διακινούνται σχετικά με το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

«Ελπίζω αυτό το θέμα πια με ανασχηματισμό και πρόωρες εκλογές κι εσείς οι δημοσιογράφοι να το βάλετε στην άκρη κι εμείς να συνεχίσουμε το κυβερνητικό έργο. Νομίζω ότι μετά από όλα αυτά τα χρόνια διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, έχουμε καταλάβει το ήθος και το ύφος του πρωθυπουργού που είναι ένας θεσμικός πρωθυπουργός. Θέλει να ολοκληρώνει τις κυβερνητικές θητείες, το είδατε αυτό και στην προηγούμενη. Θέλουμε να λογοδοτήσουμε στον ελληνικό λαό με βάση τα πεπραγμένα μας», ανέφερε αρχικά η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

«Είναι διαβατήριο αξιοπιστίας για τη Νέα Δημοκρατία να πούμε στον κόσμο, ανατρέξτε σε αυτά που σας υποσχεθήκαμε το 2023 και δείτε αν όλα ολοκληρώθηκαν στο ακέραιο και κρίνετέ μας από αυτό. Και φυσικά θα ξεδιπλώσουμε και το επόμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές, το σχέδιό μας για την επόμενη κυβερνητική θητεία και την Ελλάδα του 2030».

Στη συνέχεια όπως σημείωσε: «Γενικότερα βλέπετε μια τάση να θέλουμε να φύγουμε προς τα εμπρός γιατί υπάρχουν προκλήσεις. Σήμερα βλέπετε ότι ανοίξαμε τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Υπάρχουν διεθνή ζητήματα τα οποία σίγουρα επηρεάζουν και τη δική μας πολιτική στη χώρα. Επομένως, με όλα αυτά εμείς θέλουμε να ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό αφενός να μας κρίνει για αυτά που έχουμε κάνει και αφετέρου να σκεφτεί ποια είναι αυτή η πολιτική δύναμη στη χώρα, η οποία μπορεί να προσφέρει συνέχιση πολιτικής σταθερότητας, συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που ήδη έχουν γίνει σημαντικές, αλλά υπάρχουν και άλλες, πολύ περισσότερες στον εκσυγχρονισμό του κράτους, στο να αποκαταστήσουμε ακόμη πιο πολύ τη σχέση και την εμπιστοσύνη του κόσμου με το κράτος».

«Να συνεχίσουμε στους τομείς της υγείας, της παιδείας, της οικονομίας. Τα σημαντικά που έχουν γίνει και με αυτά θα ζητήσουμε μια καθαρή εντολή για μια τρίτη εκλογική θητεία και με αυτοδυναμία».

Ως προς τη διεκδίκηση εκλογικής αυτοδυναμίας, η Αλεξάνδρα Σδούκου, είπε: «Όταν μπαίνεις σε μια μάχη για να διεκδικήσεις την αυτοδυναμία, είναι καλό να μένεις επικεντρωμένος στον σκοπό σου. Θέλεις να κερδίσεις αυτή τη μάχη και εμείς θέλουμε να πούμε στον κόσμο να σηκωθεί από τον καναπέ και οι δυσαρεστημένοι και στεναχωρημένοι και απογοητευμένοι να σκεφτούν πολύ καλά ποιο είναι το διακύβευμα των επόμενων εκλογών».

«Η συνέχιση αυτής της σταθερότητας στη χώρα ή μια οπισθοδρόμηση ή να γυρίσουμε πίσω σε αυτά τα εύκολα συνθήματα, σε αυτό το θόρυβο, στην οχλαγωγία του τύπου “ψηφίστε μας εμάς”, αναφέρομαι στις άλλες πολιτικές δυνάμεις και σε αυτά που διακηρύττουν και έχει ο Θεός. Θα δούμε την επόμενη μέρα εμείς τι παροχές. Επειδή τα ζήσαμε αυτά στο παρελθόν, πιστεύω ότι ο κόσμος έχει γίνει πολύ πιο σοφός, πολύ πιο ώριμος και σίγουρα δεν θέλει να διακινδυνεύσει τη ζωή του θα έλεγα, γιατί περάσαμε πολλά. Άρα για μας, από την πρώτη κιόλας κάλπη, είναι σημαντικό να πείσουμε τον κόσμο γιατί αξίζει να προσέλθουν και να ψηφίσουν με αυτό το κριτήριο», τόνισε η ίδια.

«Φυσικά είναι στην κρίση του κόσμου να επιλέξει τελικά, αλλά θεωρώ ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία σήμερα έχει αυτή την ποιοτική διαφορά στο τι πρεσβεύει και στο τι θέλει να κάνει για την Ελλάδα. Δηλαδή να συνεχίσουμε τον ρυθμό ανάπτυξης της χώρας, να συνεχίσουμε τις επενδύσεις, να συνεχίσουμε να αυξάνουμε τους μισθούς και τις συντάξεις, την ευημερία μας στην καθημερινότητά μας και τις λύσεις σε πολλά πράγματα. Έχουν γίνει πράγματα φυσικά, δεν έχουν γίνει επίσης και άλλα που θα περίμενε ο κόσμος με την ταχύτητα, αν θέλετε, που ανέμενε. Εμείς κάνουμε την αυτοκριτική μας και λέμε με ειλικρίνεια ότι αυτά που μπορούμε να κάνουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, τα υλοποιούμε. Και πιστεύω λοιπόν ότι ουσιαστικά δύο μέτωπα είναι αυτά τα οποία θα βρεθούν αντιμέτωπα στις επόμενες εκλογές».

«Το ένα μέτωπο είναι το μέτωπο της λογικής και της ευθύνης, αυτό που υπηρετεί η Νέα Δημοκρατία, που λέει με ειλικρίνεια ότι “εγώ συνεχίζω το κυβερνητικό έργο και θα με κρίνετε με βάση αυτά που μπορώ να κάνω”. Και το άλλο είναι των συνθημάτων, της οχλαγωγίας του θορύβου που λέει “απλά δεν μας αρέσει ο Μητσοτάκης και θέλουμε να φύγει”. Αν ακούσετε την ρητορική της αντιπολίτευσης, όλοι λένε ένα πράγμα “θέλουμε να φύγει ο Μητσοτάκης”. Πολύ ωραία. Αλλά την επόμενη μέρα τι; Ποιος θα κυβερνήσει, με ποιο σχέδιο, με ποιες πολιτικές; Τι θα κάνετε εσείς με αυτό; Θεωρώ λοιπόν ότι στην πολιτική δεν μπορείς με όρους προσωπικής συμπάθειας ή αντιπάθειας να προσέρχεσαι».

Σχολιάζοντας την επιστροφή του Aλέξη Τσίπρα, είπε ότι: «Ο καθένας βεβαίως και έχει το δικαίωμα να τεθεί ενώπιον της κρίσης του ελληνικού λαού. Παρουσιάζει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα κάτι καινούργιο. Δηλαδή έχει φορέσει καινούργια ρούχα και καινούργια στολίδια, αλλά σε ιδέες και σε νοοτροπίες παραμένει ακριβώς το παλιό».

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας: «Είναι αυτός ο λαϊκισμός και αυτή η αίσθηση ότι εμείς θα έρθουμε και θα τα κάνουμε καλύτερα. Όμως αυτό το ζήσαμε πολύ καλά στο πετσί μας. Το ζήσαμε στα χρόνια της διακυβέρνησης. Εγώ δεν είδα καμία αυτοκριτική του κ. Τσίπρα ως προς τα ως προς την περίοδο διακυβέρνησής του και ως προς τα πεπραγμένα του. Είδαμε και κατά την παρουσίαση του βιβλίου να λέει ότι φταίνε οι άλλοι, φταίνε οι συνεργάτες μου, φταίνε οι ξένοι αξιωματούχοι, φταίνε οι Ευρωπαίοι. Εγώ καλά τα έκανα. Με αυτό λοιπόν το αφήγημα δεν πιστεύω ότι μπορεί να πείσει την ελληνική κοινωνία και κανένας μας δεν θα ήθελε να ρισκάρουμε σε αυτή τη χώρα όλα αυτά τα οποία ζήσαμε στο παρελθόν και μας πήρε χρόνια μέχρι ξανά να αποκαταστήσουμε μια πορεία σταθερότητας».

Ως προς την πιθανή δημιουργία πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, η Αλεξάνδρα Σδούκου ανέφερε ότι: «Να σας είμαι ειλικρινής και εγώ στην παρούσα φάση που ακόμη αυτό το ζήτημα είναι σε ένα υποθετικό σενάριο, μπορεί να βγάζουμε τα συμπεράσματα και να λέμε ότι με βάση αυτά που είπε ο κ. Σαμαράς, μάλλον ο κύβος ερρίφθη και μάλλον σκέφτεται και ετοιμάζεται να κάνει καινούργιο κόμμα. Δεν θα ήθελα στα υποθετικά σενάρια να τοποθετηθώ, διότι ξέρετε, εκπροσωπώ τη Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο έχει τιμήσει τους τον πρώην πρωθυπουργό και ο ίδιος έχει τιμηθεί. Βεβαίως έχει τιμήσει και τη χώρα ο κ. Σαμαράς».

«Πιστεύω ότι θα το σκεφτεί αυτό πολύ καλά μέχρι να λάβει την τελική του απόφαση. Δεν ξέρω ποια είναι τα προσωπικά κίνητρα αυτής της όποιας μελλοντικής απόφασης. Από κει και πέρα κρίνεται και ο ίδιος για τις αποφάσεις του», υπογράμμισε η ίδια.

Τέλος, όπως είπε: «Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ολοκληρώσουμε το κυβερνητικό έργο, γιατί έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε ακόμη και να τα δείξουμε στον κόσμο. Τα έργα και οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις και μέσα από το ταμείο ανάκαμψης θα δείτε πάρα πολλά το επόμενο χρονικό διάστημα και με βάση αυτά θέλουμε να κριθούμε».