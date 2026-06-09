Στην Καστοριά βρέθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, στο πλαίσιο της διήμερης περιοδείας του στη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου να πραγματοποιήσει τα εγκαίνια σε νέες δομές Υγείας και να επιθεωρήσει τα έργα αναβάθμισης του ΕΣΥ που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πρώτος σταθμός της περιοδείας του το Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης, ύψους 1.462.774 ευρώ. Το παρών έδωσαν ο Διοικητής της 3ης Υ.ΠΕ. Δημήτρης Τσαλικάκης, η βουλευτής Καστοριάς Μαρία Αντωνίου, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

Η αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Άργους Ορεστικού σηματοδοτεί μια ουσιαστική παρέμβαση για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες της περιοχής. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού, ασφαλούς και ενεργειακά αναβαθμισμένου περιβάλλοντος, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ασθενών και θα στηρίζει καθημερινά το έργο του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, αφού ξεναγήθηκε στους ανακαινισμένους χώρους, δήλωσε: «Αισθάνομαι πολύ μεγάλη τιμή και ευλογία που μπορώ να είμαι σήμερα μαζί σας εδώ για να εγκαινιάσουμε αυτό το υπέροχο κέντρο υγείας. Αλλά επειδή διαρκώς ακούω το επιχείρημα «τι να τα κάνουμε τα ντουβάρια», θέλω να πω κάτι για αυτό. Το δίλημμα ή ντουβάρια ή προσωπικό είναι ψευδές δίλημμα και λάθος. Ποτέ κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί στα σοβαρά ότι την υγεία την παρέχουν οι εξοπλισμοί, οι πάσης μορφής εξοπλισμοί. Όχι μόνο οι τοίχοι, ούτε τα εργαλεία, ούτε τα μηχανήματα, ούτε τίποτα. Στην έρημο Σαχάρα αν βάλεις μια σκηνή και βάλεις μέσα γιατρούς και νοσηλευτές θα μπορέσουν να παράσχουν φροντίδα. Εάν όμως αφήσεις άδειο ένα τέλειο κέντρο υγείας με τα τελειότερα μηχανήματα χωρίς γιατρούς και νοσηλευτές δεν μπορούν να θεραπεύσουν απολύτως κανέναν. Άρα είναι απολύτως προφανές ότι η ψυχή κάθε τέτοιας μονάδας είναι το προσωπικό του. Όμως για να κάνει τη δουλειά του το προσωπικό καλύτερα και να αισθάνονται οι ασθενείς ασφάλεια, το να έχεις καλές υποδομές είναι πολύ μεγάλο συν».

Χθες το απόγευμα έκανα περιοδεία στο Νομό Καστοριάς και εγκαινίασα το νέο πλήρως ανακατασκευασμένο Κέντρο Υγείας στο Άργος Ορεστικό και μετά τα νέα ΤΕΠ στο Νοσοκομείο Καστοριάς. Η μεγάλη πλάκα είναι ότι αφού με είχαν κηρύξει οι κομμουνιστές «ανεπιθύμητο πρόσωπο» μαζεύτηκαν 6… pic.twitter.com/XeWqaatbDO — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 9, 2026

«Παραδείγματος χάρη, μέσα στην ανακαίνιση του κέντρου υγείας έχουμε και το σήμα της τηλεϊατρικής το οποίο πλέον δουλεύει με πολύ μεγάλη επιτυχία και παρέχει τη δυνατότητα να συνδέονται με εξειδικευμένους γιατρούς σε όλη την επικράτεια να κάνουν διάγνωση, συνταγογράφηση, να δίνουν συμβουλές στους γιατρούς και οτιδήποτε άλλο. Η πρόοδος της τεχνολογίας είναι τέτοια που επιτρέπει πια να παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες παροχής φροντίδας υγείας στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδος. Και εδώ στο Άργος Ορεστικό, σε έναν ιστορικό τόπο φτιάχνουμε και φτιάξαμε ένα κέντρο υγείας από την αρχή. Διότι η σύγκριση με το πως ήταν το κέντρο υγείας πριν και πώς είναι αυτό το κέντρο υγείας τώρα νομίζω τα λέει όλα. Η εικόνα του πριν και του μετά είναι η καλύτερη απάντηση σε όλον τον μηδενισμό που για πολιτικούς ή συνδικαλιστικούς λόγους θέλουν κάποιοι να περάσουν», συμπλήρωσε.

Επόμενος σταθμός του υπουργού Υγείας ήταν το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), συνολικού ύψους 657.000 ευρώ. Το παρών έδωσαν ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς Νίκος Γκόνης, ο διοικητής της 3ης Υ.ΠΕ. Δημήτρης Τσαλικάκης, η βουλευτής Καστοριάς Μαρία Αντωνίου και ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, ενώ τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλλίνικος.

Το έργο ανακαίνισης του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την πλήρη ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και την δημιουργία αίθουσας αναζωογόνησης. Το ανακαινισμένο ΤΕΠ στεγάζεται σε χώρο συνολικής επιφάνειας 227 τ.μ. και εξυπηρετεί πάνω 22.700 περιστατικά σε ετήσια βάση.

Στο τέλος της επίσκεψης ο Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Είχα επισκεφθεί το νοσοκομείο Καστοριάς στην έναρξη της δεύτερης μου θητείας. Τότε, είχα ενημερωθεί, ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είχε βάλει κόκκινο στο έργο και πρότεινε την απένταξή του, γιατί είχε κάποιο πρόβλημα στην αδειοδότηση. Παρενέβην νομοθετικά, γρήγορα για να προλάβω τους χρόνους και να μην απενταχθεί το έργο. Και έτσι σήμερα είμαστε εδώ. Πήγαν όλα καλά και εγκαινιάσαμε τα νέα ΤΕΠ, τα οποία θα συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση της εμπειρίας των ασθενών κατά την πρώτη επαφή με το νοσοκομείο. Γιατί τα ΤΕΠ είναι η καρδιά ενός νοσοκομείου. Είναι το σημείο το οποίο συναντούν οι περισσότεροι ασθενείς. Είναι η πρώτη εντύπωση που δίνει το νοσοκομείο. Και ο νέος εργονομικός σχεδιασμός που έχουμε επιβάλλει ως πρότυπο σε όλα τα νοσοκομεία, είναι έτσι φτιαγμένος για να επιταχύνει γρηγορότερα τη ροή των ασθενών και να βοηθάει τους γιατρός να κάνουν πιο εύκολα τις εξετάσεις που πρέπει να κάνουν. Και έτσι, όλο το νοσοκομείο έχει αναβαθμιστεί, έχει εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και ενεργειακή αναβάθμιση στα δίκτυα».

«Είναι στην πραγματικότητα η ανάσα που δίνουμε στο νοσοκομείο για να ζήσει και τις επόμενες δεκαετίες και να μπορεί να επιτελέσει την ιστορική του αποστολή. Για το νοσοκομείο Καστοριάς να πω ότι διπλασιάσαμε τον προϋπολογισμό του, 100% περισσότερα χρήματα από τη μέρα που αναλάβαμε. Ο κόσμος της Καστοριάς πρέπει να αισθάνεται ότι οτιδήποτε και να του συμβεί θα το βρει στο νοσοκομείο του. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για εμάς. Είναι μεγάλο στοίχημα να αισθάνεται ο κόσμος ασφάλεια για την υγεία του. Και πιστεύω ότι σήμερα κάνουμε ένα μεγάλο βήμα εμπρός για να αισθάνεται ο κόσμος αυτή την ασφάλεια. Πρέπει να πω ότι σύντομα θα έρθει και εξοπλισμός στο νοσοκομείο, διότι έχουμε την διαδικασία καταγραφής των μηχανημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Μέσα στο καλοκαίρι, και όχι μόνο σε αυτό νοσοκομείο, σε πολλά νοσοκομεία και κέντρα υγείας της δυτικής Μακεδονίας», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε το Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας για άτομα με Άνοια, την ΑΜΚΕ «ΑΓΚΑΛΙΑ». Πρόκειται για μια δομή ολικής φροντίδας, σχεδιασμένη να καλύπτει τις ανάγκες ατόμων με άνοια και προϊούσα έκπτωση της λειτουργικότητας και της αυτονομίας τους. Η παροχή υπηρεσιών δεν περιορίζεται στους χώρους της Μονάδας, αλλά επεκτείνεται μέχρι την οικία των ωφελούμενων μέσω κινητών κλιμακίων για παρέμβαση στην κρίση, εξασφαλίζοντας συνέχεια στη φροντίδα και άμεση υποστήριξη όταν αυτή απαιτείται. Ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό της δομής αποτελεί το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας της, με δύο πλήρεις βάρδιες καθημερινά. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται ουσιαστική ανακούφιση στις οικογένειες και στους φροντιστές, οι οποίοι συχνά επωμίζονται ένα δυσανάλογο βάρος φροντίδας χωρίς επαρκή υποστήριξη.

Αφού περιηγήθηκε στους χώρους της νέας Μονάδας και συνομίλησε με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Η δημιουργία της Μονάδας στη Καστοριά έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ενισχύει την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών της Περιφέρειας σε εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας και μακροχρόνιας φροντίδας. Η αποκέντρωση των υπηρεσιών και η ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων αποτελούν βασικό πυλώνα της πολιτικής μας. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου σύγχρονων υπηρεσιών που θα επιτρέπουν στους ανθρώπους να παραμένουν όσο το δυνατόν περισσότερο στο φυσικό και οικογενειακό τους περιβάλλον, διατηρώντας την ποιότητα ζωής τους και ενισχύοντας την κοινωνική τους συμμετοχή. Η σημερινή ημέρα αποτελεί απόδειξη ότι η ψυχική υγεία, η φροντίδα της τρίτης ηλικίας και η υποστήριξη των οικογενειών βρίσκονται στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων του Υπουργείου Υγείας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου: τον φορέα λειτουργίας την ΑΜΚΕ ΑΓΚΑΛΙΑ, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καστορίας κ. Καλλίνικο, τον πρώην υφυπουργό Υγείας κ. Δημήτρη Βαρτζόπουλο, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους φορείς της κοινότητας και όλους τους συνεργάτες που εργάστηκαν με αφοσίωση για να γίνει πραγματικότητα αυτή η προσπάθεια».