Προβληματισμό και ανησυχία για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά την πρόσφατη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, εξέφρασε ο βουλευτής του κόμματος, Νίκος Παππάς, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τη λειτουργία της ηγεσίας.

«Ο Σωκράτης Φάμελλος πάρα πολύ γρήγορα οφείλει δημοσίως να εξηγήσει σε λεπτομέρεια τι αυτό σημαίνει. Τι σημαίνει για τα δικά του καθήκοντα, τι καθήκοντα έχει ο ίδιος από τώρα μέχρι τις εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Κάναμε μια Κεντρική Επιτροπή, έχει παραιτηθεί ο γραμματέας, το κόμμα έχει πέσει από το 10% στο 2% και δεν υπήρξε καμία πολιτική εξήγηση. Δεν υπήρξε ούτε απόπειρα ερμηνείας για αυτή τη δημοσκοπική εικόνα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η απόφαση που ελήφθη «χρειάζεται τουλάχιστον διευκρινίσεις».

«Υπάρχουν δύο καθαρές επιλογές»

Αναφερόμενος στην επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ και στη σχέση του κόμματος με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Παππάς παραδέχθηκε ότι υπάρχουν σοβαρές ασάφειες ως προς την ερμηνεία της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής.

«Υπάρχουν δύο πάρα πολύ ευκρινείς πολιτικές θέσεις. Η μία είναι η τροπολογία που κατεβάσαμε έξι μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, που λέει να κάνουμε συντεταγμένο διάλογο οι πολιτικές δυνάμεις. Η άλλη θέση είναι ότι ο καθένας μόνος του να διαπραγματεύεται το μέλλον του. Ανάμεσα σε αυτά δεν έχω καταλάβει κι εγώ πάρα πολλά σημεία», ανέφερε.

«Εγώ έχω τις συλλογικές αποφάσεις του κόμματός μου, αυτές υπηρετώ και μέσα σε αυτές έχω μάθει να λειτουργώ τριάντα χρόνια. Τώρα ακούμε διάφορες προτάσεις ότι ο καθένας μόνος του να πάει να χτυπήσει μια πόρτα και να διαπραγματευτεί το μέλλον του. Όχι. Πρέπει συλλογικά να γίνει μια συζήτηση και να συγκροτηθεί ένα μέτωπο», υπογράμμισε και ζήτησε από την ηγεσία να κινηθεί άμεσα και να επιδιώξει συγκεκριμένη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα.

«Πρέπει ο Σωκράτης Φάμελλος γρήγορα και πριν τη θερινή ραστώνη να φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν γίνεται αλλιώς», τόνισε ο κ. Παππάς.

«Αν δεν υπάρξει συμφωνία, τίθεται θέμα για άπαντες»

Ο Νίκος Παππάς προειδοποίησε ότι η μη επίτευξη συμφωνίας με τον Αλέξη Τσίπρα θα ανοίξει ευρύτερη συζήτηση για τις ευθύνες όλων όσοι βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης.

«Εάν δεν υπάρχει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, θα τίθεται θέμα για άπαντες εδώ πέρα. Έχει παρθεί μια απόφαση και πρέπει να έρθει μια συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα ή να δούμε πώς συντεταγμένα πάμε στην εκλογική μάχη. Εάν κάποιος δεν θέλει να οδηγήσει το κόμμα από θέσεις ευθύνης στη συλλογική μάχη, στην εκλογική μάχη, να το δηλώσει».