Μια εξαιρετικά κρίσιμη συνάντηση για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στην υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, και την υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας της Κύπρου, Κλέα Χατζηστεφάνου – Παπαέλληνα. Στόχος των δύο πλευρών είναι η οικοδόμηση μιας ισχυρής γέφυρας συνεργασίας, με κοινό βηματισμό σε φλέγοντα κοινωνικά ζητήματα.



Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι πολιτικές για την παιδική προστασία, η ουσιαστική στήριξη των οικογενειών και η αναβάθμιση της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία. Παράλληλα, εξετάστηκαν δράσεις για την ενεργό γήρανση και την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσα από μια διαρκή ανταλλαγή τεχνογνωσίας.



Η κ. Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Κύπρος έχουν πολλά να ανταλλάξουν σε κρίσιμα πεδία κοινωνικής πολιτικής, όπως η παιδική προστασία, η αναπηρία, η μακροχρόνια φροντίδα, η ενεργός γήρανση και η στήριξη των πιο ευάλωτων πολιτών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν δράσεις και καλές πρακτικές της Κύπρου, μεταξύ άλλων, στην παιδική προστασία, στην ενεργό γήρανση, στην καταπολέμηση της φτώχειας, στην αναπηρία μέσα από την Εθνική Στρατηγική για τον Αυτισμό και στον θεσμό του «Κοινωνικού Λειτουργού της Γειτονιάς».



Παράλληλα, παρουσιάστηκαν πολιτικές που υλοποιεί το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στην Ελλάδα, όπως η Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση, ο Προσωπικός Βοηθός, η Προσβασιμότητα κατ’ Οίκον, η Κάρτα Αναπηρίας και οι παρεμβάσεις για την αποϊδρυματοποίηση.



Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν στην περαιτέρω θεσμοθέτηση της συνεργασίας τους, μέσω Μνημονίου Κατανόησης και κοινών δράσεων σε τομείς κοινωνικής πολιτικής κοινού ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας και το πλαίσιο των Διακυβερνητικών Διασκέψεων Ελλάδας – Κύπρου.



Συζητήθηκαν, επίσης, οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με έμφαση στη μείωση της φτώχειας, την κοινωνική ένταξη, την προστασία των παιδιών, τη μακροχρόνια φροντίδα, την ενεργό γήρανση και τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία.



Μετά τη συνάντηση, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Η Ελλάδα και η Κύπρος αντιμετωπίζουν κοινές κοινωνικές προκλήσεις: τη στήριξη των παιδιών και της οικογένειας, την προστασία των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, την ένταξη των ατόμων με αναπηρία και την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ανταλλάξαμε εμπειρίες, πολιτικές και καλές πρακτικές για την παιδική προστασία, την αναπηρία και την κοινωνική ένταξη, με στόχο να αξιοποιήσουμε όσα μπορούν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μας. Με την Κύπρο έχουμε σχέση εμπιστοσύνης, εγγύτητας και αμοιβαίας στήριξης και θέλουμε να τη διευρύνουμε και στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, με κοινή διάθεση να δουλέψουμε πάνω σε πολιτικές που αφορούν τον άνθρωπο, την οικογένεια, το παιδί και κάθε συμπολίτη μας που χρειάζεται στήριξη».



Απ’ την πλευρά της, η κα Χατζηστεφάνου – Παπαέλληνα, ανέφερε ότι η συνάντηση επιβεβαιώνει τη στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου στον πυλώνα της κοινωνικής πολιτικής. Όπως τόνισε, «με την υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου, συζητήθηκαν κοινές προκλήσεις και προτεραιότητες που αφορούν το παιδί, την αναπηρία, την κοινωνική προστασία, τη στήριξη της οικογένειας και των ευάλωτων ομάδων, καθώς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών».



Τέλος, η κα Παπαέλληνα είπε ότι μέσα από κοινό όραμα και συντονισμό, μπορούμε να διαμορφώσουμε πιο σύγχρονες, ανθρώπινες και αποτελεσματικές πολιτικές κοινωνικής συνοχής για τις κοινωνίες μας».